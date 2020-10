Beauté : Les petits pots passent à l'histoire

Les années 1960

Regard de poupée

Pop, gogo, yé-yé : ces joyeuses syllabes décrivent bien cette décennie qui appartient à la jeunesse. Le monde a les yeux rivés sur un Londres en effervescence. Les filles branchées copient le maquillage de poupée de Twiggy et de Jean Shrimpton, les mannequins de l’heure. Le look recherché : un trait épais d’eye-liner, du fard blanc (ou turquoise) et, surtout, les fameux faux cils araignées de la marque de cosmétiques Yardley London, à laquelle les deux égéries prêtent leur visage. Les bouches se font discrètes sous une couche mate rose pâle, pêche ou nude.