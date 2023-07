Cosmétique : le minimalisme a la cote

Le miroir est sans appel : la texture de l’épiderme n’est ni lisse, ni mate et son teint n’est pas uniforme non plus. Mais pourquoi s’en faire ? Puisque la tendance encourage désormais à la présenter au naturel. Mannequins et égéries arborent de plus en plus au grand jour leurs imperfections, leurs rides, leur front parfois luisant et leurs rougeurs.

Cette démarche entraîne pour certaines un effort d’acceptation de soi – au diable les complexes ! – et l’adoption de nouvelles habitudes pour prendre soin de leur peau. Les consommatrices sont de plus en plus curieuses de connaître les gestes et ingrédients efficaces pour lui donner une radiance naturelle.

C’est ce que constate Léa Bégin, artiste maquilleuse et fondatrice de l’institut Beauties Lab, à Montréal. « Les professionnels ont donc un nouveau rôle à jouer pour aider les femmes à mieux connaître les besoins de l’épiderme. Et faire en sorte qu’elles n’achètent pas de produits superflus », dit-elle.

Exit les standards de beauté inaccessibles ! Vaut mieux dorloter sa peau et sublimer ses traits avec des cosmétiques bien ciblés, estime Léa Bégin.

Les petites et grandes marques l’ont bien saisi. Elles proposent des produits hybrides qui hydratent, nourrissent et enjolivent à la fois, comme des sérums teintés, des baumes pigmentés ou des fards à joues hydratants.

Et ces cosmétiques connaissent un réel engouement. La chaîne de grands magasins britannique John Lewis & Partners observe une hausse de 92 % des ventes de ces derniers depuis le début de l’année – dont une envolée de 150 % pour les huiles à lèvres colorées. Un souffle de légèreté bienvenu pour l’été !

