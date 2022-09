Cosmétiques : les secrets pour sublimer ses yeux

Les yeux trahissent tout : les longues heures passées devant l’ordinateur, un repas bien arrosé, une nuit écourtée... ou simplement, les années qui s’accumulent au compteur. La recette magique pour éviter cernes, poches et prunelles fatiguées n’existe pas. Mais on peut s’inventer un regard frais à coups de pinceaux et avec des produits ciblés.

Techniques de camouflage

Les plus beaux yeux du monde n’ont pas beaucoup de chances de briller s’ils sont plombés de cernes et de poches.

Tactiques à long terme

Un réflexe à adopter sans attendre dans la routine beauté : un soin contour des yeux. La discipline est gage de succès, selon le maquilleur-coiffeur Gérald Bélanger. « La peau ultrafine a besoin d’être hydratée matin et soir à l’aide d’une formule non grasse, sinon bonjour les valises », dit-il. Dans cette zone sujette à la déshydratation, on privilégie un gel ou une crème contenant de l’eau thermale ou de l’acide hyaluronique, afin de bien abreuver l’épiderme.

Il est aussi essentiel de stimuler la microcirculation sanguine pour atténuer les cernes : les extraits d’arnica et d’hamamélis sont des ingrédients clés dans cette mission. Enfin, pour mettre K.-O. les poches, on capitalise sur des actifs décongestionnants comme la caféine, le lierre, le thé vert, le marron d’Inde et la lavande que l’on trouve dans divers produits ciblés.

La maquilleuse-coiffeuse Martine L’Heureux croit aux vertus d’un massage gua sha quotidien. Ce soin oriental ancestral est effectué avec un outil plat en pierre comme du jade ou du quartz. Le mouvement de lissage relance la circulation, ce qui aiderait à dégonfler les bouffissures.

Rapido Presto

Les patchs sont très prisés par les stars avant une soirée tapis rouge. « Ces petits masques font des miracles pour rendre les yeux radieux », confirme Gérald Bélanger. Mais nul besoin d’une occasion spéciale pour les utiliser. Les patchs en hydrogel ou en bio-cellulose diffusent en quelques minutes des actifs qui sauvent les regards surmenés. Ceux aux extraits de concombre, à l’eau de bleuet ou de rose décongestionnent les poches. Les versions enrichies d’acide hyaluronique ou de collagène agissent sur les ridules.

On connaissait le truc éprouvé des soins refroidis au frigo avant application. Aujourd’hui, les lotions et les masques à effet glaçon ont envahi le marché, et des tutoriels nous invitent même à mettre les éponges de maquillage et les rouleaux en jade au congélateur. Plusieurs contenants sont dotés d’embouts métalliques rafraîchissants. La dernière obsession des beautistas ? Les ice globes, ces sphères givrées fixées sur des manches, qu’on glisse sur le visage. Effet vivifiant garanti !

Leçon de cache-cernes

Liquide ou crémeux ?

« Tout dépend de nos préférences en matière de texture et d’opacité », répond Grace Lee, artiste maquilleuse principale chez Maybelline NY Canada. Dans les cas de cernes très prononcés, une formule crémeuse assure une meilleure couvrance. Le cache-cernes liquide est plus léger et facile à manipuler.

Ton sur ton ou plus pâle ?

Trouver la teinte juste n’est pas chose aisée. « Le cache-cernes doit être un ton plus pâle que le fond de teint, sauf si le contour des yeux est plus clair que le visage, comme c’est le cas de personnes souffrant de rosacée ou de couperose », explique Martine L’Heureux. Pour celles qui aiment afficher leur peau au naturel, sans fond de teint ni crème teintée, la nuance du cache-cernes devra être raccord avec celle de l’épiderme, fait savoir Gérald Bélanger.

Le bon doigté

Peu importe la technique d’application (doigt, pinceau ou éponge), on appose le produit avec délicatesse, puis on tapote sans étaler.

Les endroits clés

Coins interne et externe de l’œil, et sillon du cerne. « On évite de couvrir les poches : cela accentuerait leur volume. Je conseille de les balayer de poudre bronzante avec un gros pinceau, et ce, une fois le maquillage terminé », dit Martine L’Heureux.

Correcteurs chromatiques

Ils ne remplacent pas les cache-cernes. Ils précèdent plutôt leur travail. Le principe repose sur la complémentarité des couleurs pour neutraliser l’ennemi. Un fard jaune masque les cernes violet et marron. Le vert mate les rougeurs. L’orangé et le rose saumon se chargent des cercles bleutés. Une fois le correcteur appliqué, on couvre de cache-cernes.

Correcteurs lumière

Ces cosmétiques se présentent souvent sous la forme d’un stylo-pinceau. Ils sont enrichis de pigments réflecteurs de lumière, qui illuminent discrètement le contour de l’œil. Ils sont efficaces pour éclairer le coin interne plongé dans l’ombre.

Pigments faire-valoir

Agrandir, éclairer… non, on ne parle pas de rénos de maison, mais de trucs de maquillage pour ajouter du oumph au regard.

Ombres de lumière

Les fards bleus et violacés accentuent les cernes, tout comme le noir sous la paupière inférieure. Grace Lee aime travailler les déclinaisons de bronze pour apporter de l’éclat. Une bonne façon d’allumer la brillance dans les yeux ? Opter pour la couleur complémentaire de l’iris, avance Martine L’Heureux. Un conseil qu’appuie Gérald Bélanger, qui ajoute dans sa palette magique du corail, du doré et des nuances rosées.

Un des meilleurs trucs « défatigueurs » au monde : la touche de lumière dans le coin interne de l’œil. Il s’agit d’y déposer un peu d’ombre à paupières pâle, nacrée ou irisée, comme un beige champagne ou un rose doux. Un highlighter convient également et il sert aussi à éclairer le milieu de la paupière et la zone sous le sourcil.

Concept de base

On a tendance à négliger les bases de maquillage (primers), faute de connaître leur utilité. Celles destinées aux yeux lissent les paupières, unifient leur couleur, absorbent le surplus de sébum, empêchant ainsi les coulées d’eye-liner et les migrations de fards dans les replis de la peau. On choisit la teinte la plus proche de notre carnation.

L’œil grand ouvert

L’eye-liner a un effet rétrécissant sur des petites paupières. L’astuce de Grace Lee est de garder la main légère et le trait fin, et d’épaissir seulement le bout de la ligne dans le coin externe. Les paupières tombantes vivent le même enjeu que les petits yeux. Martine L’Heureux troque alors le traceur précis contre un gros crayon brun mordoré, qu’elle passe au bord des cils supérieurs pour créer un halo.

Une idée qui vaut son pesant d’or : colorer la muqueuse de la paupière inférieure d’un trait de crayon beige ou nude. Il s’agit de la partie à l’intérieur de la ligne des cils, souvent rougie par la fatigue… ou les larmes.

Cils & sourcils

Nos spécialistes sont de grands défenseurs du recourbe-cils pour donner de l’intensité aux yeux, avant même de débuter le maquillage. Côté mascara, on préfère une formule allongeante et hydrofuge (pour s’éviter les bavures).

On doit beaucoup aux sourcils pour peaufiner la beauté du regard. Il faut donc les traiter avec égard : bien brosser les poils, enlever les intrus sur l’arcade sourcilière, combler les manques avec une poudre, un gel ou un crayon. Le choix de la teinte est important – une couleur trop foncée durcit et vieillit les traits.

