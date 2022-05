Cheveux : tout pour qu'ils soient sensas !

Couleurs

Alerte rousse

Le top-modèle girouette de la coloration, Gigi Hadid, a lancé un message fort récemment en adoptant un roux auburn puis acajou. Plusieurs mannequins ont opté pour des nuances cuivrées, un caramel brûlé ou un blond vénitien. Toutes ces variantes mises à part, c’est un roux naturel qui va embraser bien des crinières cette année, selon les prédictions de Sarah-Jane Kruse, coiffeuse et coloriste au salon montréalais Le Artof. « On peut même faire croire que c’est notre vraie teinte, tellement le résultat est authentique », dit la spécialiste. Cachottière, va !

Attention, fragile Les roux se délavent vite et exigent un entretien constant. Il leur faut des shampooings ciblés et des traitements hydratants.

Colo chocolat

Le mannequin Hailey Bieber est toujours à la pointe des tendances de la coloration, d’après Sarah-Jane Kruse. Ses expériences chromatiques, des balayages blonds au rose gomme, sont suivies de près par plus de 40 millions d’abonnés sur Instagram.

Son retour à sa couleur d’origine, un brun chocolat, a eu un effet indéniable : c’est une des teintes les plus réclamées du moment !

Chauds, les blonds

« Les blonds recherchent avant tout la chaleur, ce printemps », dit Sarah-Jane Kruse. Cap sur la douce aura des nuances dorées ou miellées. Plutôt envie d’un coup d’éclat ? On fait appel au blond bébé très pâle, qui rappelle à tout coup les chevelures de l’enfance.

Pigments pop

L’engouement pour le naturel n’exclut pas l’anticonformisme et l’audace. « Les tons pastel prédominent, en particulier les roses », note Sarah-Jane Kruse.

Les couleurs ludiques se révèlent notamment dans de grosses mèches situées de part et d’autre du visage – un souvenir des années 1990. Une autre façon d’arborer les tons fantaisie : marier les racines naturelles avec des demi-longueurs ou des pointes plongées dans le magenta, le bleu, le vert…

Entretien minimum, brillance maximum

Les consommatrices ont accordé une longue pause bénéfique à leur chevelure et désirent poursuivre dans cette voie. « La santé des cheveux prime, avec un entretien minimal mais efficace », fait remarquer Sarah-Jane Kruse.

D’après elle, une fibre très lustrée fait partie des exigences des clientes. Une bonne façon de l’obtenir est d’appliquer un gloss capillaire (au salon ou à la maison). Il s’agit d’un traitement de brillance transparent ou teinté, exempt d’ammoniaque, qui lisse les cuticules sur la tige pilaire, créant ainsi une surface douce qui reflète plus de lumière. Il conserve son lustre de 4 à 6 semaines.

Textures

Boucles libres

Les bouclettes sensuelles et les vrilles afro prennent leur revanche sur la raideur imposée par des années de diktats esthétiques. « Cette quête du naturel était présente avant la crise pandémique. Le mouvement nappy (natural hair movement), né aux États-Unis dans les années 2000, a encouragé les gens aux chevelures crépues à assumer avec fierté leur héritage capillaire. Les réseaux sociaux ont aussi contribué à casser l’image du cheveu lisse comme référence ultime de la beauté », avance Roxane Cheibes, maître-coiffeuse et copropriétaire du salon Narcisse & Echo, à Montréal.

Premiers soins Les cheveux bouclés serrés et ondulés requièrent beaucoup d’hydratation. Les ingrédients efficaces à rechercher dans les soins : beurre de karité, avocat, noix de coco, aloès et huile de jojoba.

Liquid hair

Les « cheveux liquides » font le buzz sur TikTok et Instagram. Pourquoi cette étrange appellation ? « Ils sont tellement brillants qu’ils semblent refléter la lumière comme l’eau le ferait », explique Roxane Cheibes. La chevelure est beaucoup plus souple qu’avec le fameux glass hair de 2020 : cette coulée capillaire ondoie au moindre mouvement de tête. L’effet est optimal sur une longue crinière. Au salon de coiffure, nos tifs reçoivent d’abord un traitement à la kératine, qui va recoller les écailles abimées des fibres (et ainsi augmenter l’hydratation et la brillance). Ils sont ensuite séchés puis lissés au fer plat.

À domicile On prépare la chevelure avec un shampooing lissant, un revitalisant hydratant et un sérum thermoprotecteur. On fixe une buse sur le sèche-cheveux, pour obtenir un jet d’air concentré, puis on procède au repassage des mèches au fer plat. On termine avec un spray de finition brillance sur la moitié inférieure des cheveux.

Coupes

Le bob

Ce carré court confirme sa présence tant dans les chevelures lisses que bouclées. Aussi simple soit-il, le bob propose plusieurs déclinaisons. Sa longueur fluctue entre le niveau du lobe d’oreille et de la pointe du menton. « La version tranchée net (blunt bob) ne présente aucun dégradé. Le look se porte ultralisse pour mettre en valeur la précision de la coupe. Les beautistas le subliment souvent avec de délicates ondulations au fer à friser », dit Andrée-Ann Brassard, artiste portfolio chez L’Oréal Professionnel Canada et maître-coiffeuse au salon Victor Victor, à Gatineau.

Une autre variante, le bob plongeant, effleure la nuque et s’allonge vers l’avant. Les pointes peuvent être incurvées vers l’intérieur pour ajouter une touche 1960. Enfin, le carré brut (hacked bob) est taillé sans trop de minutie pour créer un effet brouillon et désordonné.

Le détail qui compte « La raie joue un rôle important. Centrale et bien marquée, elle met l’accent sur la symétrie de la coupe. Décalée sur le côté, elle adoucit les traits », précise Andrée-Ann Brassard.

Les dégradés

Les oracles de la coiffure avaient vu juste : les coupes dégradées sont incontournables ce printemps. Le bixie (fusion de pixie et de bob) est un hybride : des cheveux courts à l’avant et sur le dessus de la tête, et des mèches plus longues sur la nuque. « C’est une bonne solution pour celles qui veulent avoir le visage dégagé, tout en maintenant une certaine longueur à l’arrière », indique Andrée-Ann Brassard.

Coiffure-phare des années 1970… et de 2022, le shag consiste à tailler les cheveux par «­ paliers » pour créer un dégradé extrême. Il est souvent accompagné d’une frange. Les têtes bouclées sont les candidates parfaites pour ce style.

Pas vraiment adepte des coups de ciseaux audacieux ? Celles qui veulent conserver les centimètres acquis avec patience se tourneront vers le dégradé long, qui crée du mouvement dans la masse des cheveux grâce à des mèches raccourcies çà et là, selon Andrée-Ann Brassard.

Bixie assagi Pour adoucir le style rock de cette coupe, on applique de la crème coiffante sur les côtés et on cale les cheveux derrière les oreilles.

La bonne frange

Plus facile à porter que la version coupée très droit, la frange rideau s’allonge du centre du visage vers les côtés. D’après Andrée-Ann Brassard, elle convient à toutes les morphologies.

Coiffures

Tresses tradi

Les entrelacs romantiques à la Game of Thrones cèdent la place aux tresses africaines, tout aussi spectaculaires. Les nattes plaquées (cornrows) sont bien alignées ou travaillées en volutes sur le crâne, selon des traditions séculaires. Les rallonges permettent les rêves capillaires les plus fous, comme des tresses hallucinantes qui dégringolent jusqu’aux genoux.

Bon geste Pour préserver la beauté des nattes, on les enveloppe d’un foulard en soie avant d’aller au lit ou on dort sur une taie d’oreiller en satin.

Brushing 1990

Les cascades glamour des super top-modèles des années 1990 sont de retour. Comment faire pour imiter les vagues moelleuses des Claudia Schiffer, Cindy Crawford et Helena Christensen ? « On sort nos gros rouleaux Velcro ! » dit Evangelia Pavlakos, coiffeuse et artiste maquilleuse.

Après avoir réalisé un brushing sur chevelure propre, à l’aide d’une brosse ronde et d’un sèche-cheveux, on procède à la pose des rouleaux, mèche par mèche, pendant que les cheveux sont encore chauds. On attend une dizaine de minutes, le temps que ça refroidisse. Un coup de brosse et… tadam !

Truc de pro Pour obtenir un maximum de volume, on recherche des rouleaux de 6 cm de diamètre (et plus).

Barrettes à gogo

La chanteuse Lizzo ne fait rien avec modération… surtout en ce qui concerne l’accessoirisation de ses cheveux. « Elle adore porter des barrettes à profusion. Jusqu’à 10 en même temps ! » s’exclame Evangelia Pavlakos. Du bling-bling à logos, des modèles papillons et des pinces « becs de canard » utilisées dans les salons de coiffure, rehaussées de strass.

Sur le radar Les pinces géométriques ajourées, en plastique ou en métal.

