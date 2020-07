Crèmes solaires: sous haute protection

Aura dorée Un hâle ne doit jamais être terne s’il veut mériter le titre de radieux. Compliments garantis avec cet écran solaire, enrichi de minéraux fins (du mica en poudre), qui laisse un joli glow sur la peau.

Tolérance zéro L’avoine, amie des peaux sensibles, se retrouve dans cette formule en bâton sans parfum, qui contient de l’oxyde de zinc d’origine naturelle. La céréale nourrissante renforce la barrière cutanée et permet de maintenir un bon niveau d’hydratation.

Discrétion totale La marque française qui a changé la vie de celles qui ont une peau sensible bonifie sa Lotion visage ultra fluide minérale avec une version encore plus légère, qui reste bien en place, qu’on nage, qu’on transpire ou qu’on se frotte la peau. Elle se fait oublier tellement elle est invisible et laisse zéro sensation grasse.

Yeux précieux Les montures métalliques des lunettes augmentent le risque de coup de soleil sous les yeux. Cette crème minérale protège la zone ultradélicate située entre l’arcade sourcilière et la pommette, et peut même être appliquée sur les paupières! Pas de souci: elle ne coule pas et n’irrite pas les mirettes.