Les manucures tendance pour le printemps 2024

Des manucures plus discrètes aux plus audacieuses, voici six tendances incontournables ce printemps.

Les ongles chromés

Cette tendance ne dérougit pas depuis l’hiver dernier. Elle est parfaite pour donner un look edgy à une tenue plus sobre. On peut la porter sur tout l’ongle, comme Lily Gladstone aux Oscars ou sur la pointe en manucure française pour une allure plus discrète.

Les paillettes minimalistes

Une touche de paillettes sur les ongles est toujours une bonne idée. Cette tendance minimaliste mais étincelante ajoute juste ce qu’il faut pour rehausser un look tout-aller.

La nuance peach fuzz

Élue couleur de l’année 2024 par Pantone, la couleur pêche est parfaite pour une manucure printanière.

L’effet marbré

Cette tendance exige un peu plus de doigté pour la réaliser, mais avec un peu de pratique (et un tutoriel sur YoutTube) vos ongles ne laisseront personne de marbre.

La tendance balletcore



La tendance manucure balletcore se caractérise par des teintes douces et neutres, rappelant l’esthétique délicate associée ballet. On l’adopte en look minimaliste ou maximaliste, selon nos envies.



La tendance Soap nails

La tendance des soap nails se caractérise par une finition translucide et épurée, similaire à celle d’une bulle de savon. Pour obtenir le look, les ongles doivent être polis et limés à la perfection avant l’application d’une couche de vernis nude ou rose translucide.