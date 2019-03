Peau: comment retrouver l’éclat des beaux jours

Allô, hydratation!

Une bonne hydratation renforce le film hydrolipidique de la peau. «Plus cette barrière protectrice est forte, plus le teint sera uniforme», déclare Chloe Smith, de SkinCeuticals. On opte pour des crèmes et des formules fluides à base de céramides, ces molécules présentes dans l’épiderme et qui aident à augmenter son degré d’hydratation. À essayer également: les brumes hydratantes. Elles servent à fixer le maquillage, à réveiller l’éclat du teint et à booster l’hydratation de l’épiderme au cours de la journée. Leur avantage? «En s’abstenant de manipuler la peau, on évite d’activer les rougeurs», affirme Janie Lelièvre, des Laboratoires Lierac Paris.

À bas les cellules mortes

Une exfoliation douce stimule le renouvellement cellulaire, décrasse les pores et atténue les imperfections: notre teint reçoit beaucoup d’amour en même temps et rosit de plaisir. Les rayons de lumière se réfléchissent mieux sur une peau débarrassée des particules mortes et le fameux glow santé s’ensuit. On peut procéder avec un gommage mécanique (en frottant le visage avec un pro­duit qui con­tient des petits grains abrasifs). Il dynamise la circulation sanguine et donne un coup de fouet, comme si on avait patiné tout un après-midi. L’exfolia­­tion chimique, elle, fait appel aux enzymes et aux acides de fruits. Si on a la peau grasse, on se tourne alors vers l’acide glycolique ou l’acide salicyli­que, qui réduisent les pous­sées d’acné en plus d’améliorer le renouvellement des cellules. Les personnes à la peau sèche, quant à elles, pré­féreront les formules à base d’enzymes, qui agissent en douceur. «On évite d’exfolier plus de trois fois par semaine, sans quoi on risque de causer plus de dommages que de bienfaits», prévient Matthew Page, de CeraVe.

Jamais sans mon srum!

«Un sérum à la vitamine C bien formulé est le meilleur moyen d’obtenir une peau vraiment éclatante», assure Chloe Smith, de SkinCeuticals. Quel­ques effets magiques de la vitamine C: elle unifie la pigmentation tout en améliorant l’éclat de l’épiderme et en réduisant les rides et ridules.

Masquemania

Les masques ont vraiment révolutionné notre routine beauté. Visage chiffonné? Épiderme assoiffé? C’est tellement facile de faire le plein d’éclat! Matthew Page vante l’efficacité des masques en feuille gorgés d’actifs hydratants. On peut aussi avoir recours aux masques à rincer pour exfolier et détoxifier, et pratiquer le multimasking, une technique qui consiste à appliquer en même temps sur le visage plusieurs masques ciblés, selon le problème à régler.

Une autre astuce pour amplifier le rayonnement du teint: enchaîner les masques un à la suite de l’autre. «On pose d’abord un masque exfoliant ou détoxifiant à l’argile afin de retirer les impuretés, propose l’experte Chloe Smith, de SkinCeuticals. Immédiatement après l’avoir rincé, on offre à l’épiderme un masque hydratant à base d’acide hyaluronique pour donner un bel effet repulpant.»

Détente… au bout du rouleau

Qui aurait pensé qu’un rituel beauté de la médecine chinoise du 7e siècle se retrouverait en vedette sur des réseaux sociaux en 2019? Les influenceuses et les stars raffolent des petits rouleaux de jade et de quartz rose qu’on fait glisser sur le visage après avoir appliqué un soin hydratant. Le massage doux et frais stimule l’épiderme, détend les traits tirés et favorise la pénétration des actifs. Il atténuerait les cernes et décongestionnerait les poches. Les impératrices chinoises croyaient aux vertus ésotériques du jade – qui éloignerait les mauvaises ondes – et aux bienfaits du quartz rose, qui activerait la circulation sanguine.

Un autre accessoire venu de l’empire du Milieu fait sensation dans les trousses des beautistas: il s’agit du guasha, un outil plat de massage, taillé dans les mêmes gemmes que les rouleaux, qu’on utilise côté tranche pour lisser le visage, du centre vers l’extérieur. Petites joues roses assurées.

Le grand débrouillage nocturne «Le jour, l’épiderme est en mode défense, tandis que la nuit, il subit plusieurs changements qui aident à favoriser la réparation et le renouvellement cellulaire», explique Matthew Page, de CeraVe. Le pH de la peau augmente durant le sommeil, ce qui rend celle-ci plus perméable et permet la libération des enzymes qui favorisent son processus d’exfoliation naturelle. C’est le moment rêvé de lui offrir des produits qui contiennent des ingrédients bénéfiques, tels que des antioxydants – qui aident à protéger les cellules contre les radicaux libres (responsables du vieillissement cutané) – et des peptides, qui améliorent le tonus et l’élasticité. D’autres actifs à faire bosser pendant le quart de nuit: le rétinol (vitamine A) et les AHA. Au réveil, teint resplendissant!

