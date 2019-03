Tout pour en finir avec les boutons

Quand il y a congestion de comédons dans les pores, on prend les grands moyens pour faire le ménage: ce masque Dermalogica se transforme en mousse pétillante au contact de la peau et aide à dissoudre les bouchons de sébum. Trois ingrédients travaillent de front pour traquer l’ennemi: le soufre, aux propriétés antimicrobiennes, l’argile de kaolin, qui absorbe l’excès d’huile, et l’extrait de pomme, aux bienfaits hydratants.

Masque mousse clarifiant anti points noirs Clear Start, Dermalogica, 29 $ les 50 ml

Plein d’autres suggestions pour gérer boutons et comédons:

1 de 29 Précédent Suivant

Nettoyants Gel nettoyant purifiant Acnex, Reversa, 22,99 $ les 200 ml

À lire aussi: Quoi manger pour avoir une belle peau?