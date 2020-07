Horoscope: ce que nous réserve août

Équilibre? Quel équilibre? Vous n’aimez pas faire les choses à moitié. Quand vous vous consacrez à une activité, vous le faites pleinement.

Mais quelque chose de nouveau a attiré votre attention : vous vous sentez tiraillée. Resterez-vous concentrée sur ce qui vous est familier, ou vous laisserez-vous distraire pour explorer de nouveaux horizons? Il n’y a que vous pour faire le tour de la question. Comme vous aimez vous investir à fond dans ce que vous faites, prenez le temps de déterminer ce dans quoi vous voulez vous engager.

N’ayez pas peur de quitter les sentiers battus si vous avez le sentiment qu’ils ne vous mènent plus où vous le voulez. L’été en cours est le début d’un nouveau cycle pour vous; il devrait vous encourager à fermer certaines portes et à en ouvrir d’autres. Laissez tomber tout ce qui pourrait vous empêcher de vous livrer corps et âme à votre passion.

À faire ce mois-ci:

Laissez tomber quelque chose qui prend trop de temps ou d’espace dans votre vie inutilement. Ce peut-être un objet dont vous n’avez plus besoin ou un engagement que vous n’avez plus à respecter. Peu importe ce que c’est, débarrassez-vous–en dans le but de faire de la place pour quelque chose de nouveau.

SAGITTAIRE

22 novembre — 21 décembre

Armez-vous de patience ce mois-ci. Votre réseau a besoin de votre sagesse et de vos conseils, et il est facile de comprendre pourquoi: vous êtes souvent la voix de la raison et vous accumulez de l’expérience depuis un bon moment déjà. Vous avez beaucoup à enseigner et à partager.

Mais tout le monde ne comprend pas aussi vite que vous, et vous pourriez avoir l’impression que certaines de vos conversations importantes ne mènent à rien ce mois-ci. Répétez si besoin est. Soyez la cheffe de file patiente dont les autres ont besoin actuellement. Mettez-vous au défi de trouver de nouvelles manières de transmettre vos messages si vous partagez des idées ou concepts importants, et prenez plaisir à relever ce défi, même si vous seriez prête à changer de sujet de conversation.

À faire ce mois-ci:

Posez plus de questions lors de vos conversations. Permettez-vous d’approfondir les relations avec votre réseau. Mettez-vous au défi de comprendre comment les autres en arrivent à penser ce qu’ils pensent et à être ce qu’ils sont.

CAPRICORNE

22 décembre — 19 janvier

Vous vous sentez prête à passer au pilote automatique ce mois-ci. Vous accorderez-vous ce répit dont vous rêvez?

Les astres sont certainement favorables à toute décision que vous prendrez dans le but de ralentir et de vous détendre. L’année a été jusqu’ici bien mouvementée, et vous savez que vous avez besoin de plus de temps pour souffler. Vous serez contente d’avoir davantage de liberté d’esprit pour réfléchir à ce qui vous attend cet automne.