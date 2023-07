Horoscope d’août 2023 : les prédictions astrologiques

En raison des nombreuses rétrogradations qui auront lieu en août, le mois semblera s’éterniser, ce qui aura de quoi plaire à certains moments et exaspérer à d’autres – si ce n’est les deux à la fois. Vénus continue son mouvement rétrograde, Mercure commencera le sien et Mars entrera en Balance à la fin du mois, où son influence perdra un peu de sa force habituelle.

La patience est donc de mise ce mois-ci. Ne forcez pas les choses si elles ne viennent pas d’elles-mêmes : soyez prête à faire des pauses bien-être plus souvent et à refaire certaines étapes plus d’une fois. Il se peut d’ailleurs que tous vos projets ne se concrétisent pas ou que vous deviez les revoir, les réévaluer.

Voici les dates à retenir en août :

Le 1er, c’est la pleine lune au 9e degré en Verseau;

Le 16, c’est la nouvelle lune au 23e degré en Lion;

Le 23, le Soleil entre en Vierge et Mercure rétrograde au 21e degré en Vierge;

Le 27, Mars entre en Balance;

Le 30, c’est la pleine lune au 7e degré en Poissons.

Lion

Vous aurez à prendre des décisions financières difficiles ce mois-ci. Vous pourriez établir un budget et reconsidérer certaines dépenses. Mais vous auriez avantage à pousser la réflexion plus loin. Vous devrez peut-être effectuer certains changements qui ne sont pas strictement d’ordre financier. Que pourriez-vous faire pour aimer davantage la vie que vous menez, pour vivre plus pleinement ? Voyez plus loin que vos finances et débarrassez-vous au besoin de ce qui nuit à votre épanouissement.

Vierge

Le mois d’août sera pour vous celui des extrêmes. Vous basculerez de l’irrésistible envie de voir du monde au besoin criant d’être seule, ce qui peut être déstabilisant. Mais soyez rassurée : ces désirs ne sont pas aussi inconciliables qu’ils en ont l’air. Prenez des engagements à court terme et assurez-vous de ne rien faire qui dépasse vos capacités. Voyez où vous en êtes à chaque instant. Et si vous vous sentez épuisée, mais que vous avez besoin d’être entourée, tâchez de trouver un compromis qui vous conviendra. Ce qui ne convient pas aujourd’hui pourrait convenir demain. Vivez au jour le jour sans vous stresser inutilement.

Balance

Ne chargez pas trop votre emploi du temps ce mois-ci parce que vous aurez besoin de refaire le plein d’énergie. Privilégiez les rencontres en petits groupes et les tête-à-tête plutôt que les grands événements et les bains de foule. Vous n’avez pas non plus à tout organiser d’avance. Vous pourriez un matin décider d’aller travailler quelques heures dans un café, par exemple, ce que vous permettrait de voir du monde tout en étant dans votre bulle. Même si l’été bat son plein, n’hésitez pas à vous offrir des moments de solitude. Vous serez ainsi plus présente lorsque vous passerez du temps avec des personnes qui vous sont chères.

Scorpion

Vous pourriez être confrontée, de près ou de loin, à des problèmes interpersonnels. Peu importe l’importance de ces problèmes, le temps qu’ils occupent dans votre vie et les hésitations qu’ils suscitent, ne vous empêchez pas d’aller de l’avant. N’hésitez pas à prendre des décisions même si vous n’êtes pas absolument certaine des résultats. Pensez à ce qui est important pour vous, pas à vos incertitudes quant à votre avenir.

Sagittaire

Si vous avez l’impression de ne pas être à la hauteur, essayez de ne pas penser à ce que les autres attendent de vous et d’être moins exigeante envers vous-même. Quand on arrive à surmonter ses échecs, c’est un énorme accomplissement en soi. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que l’échec fait partie de l’expérience humaine. On apprend de ses erreurs ! Tirez les leçons qui s’imposent puis, riche de votre expérience, reprenez le cours de votre vie.

Capricorne

Votre avenir vous inquiète peut-être un peu, surtout si vous venez de terminer un projet. Parfois, après avoir atteint son but, accompli ce pour quoi on a tant travaillé, et avec plaisir, on ressent un certain vide parce qu’on ne sait pas ce qui nous attend par la suite. Si vous n’êtes pas certaine de ce que vous réserve l’avenir, n’y pensez pas trop. Laissez-vous aller au gré du vent. En peu de temps, vous y verrez plus clair et votre route se tracera d’elle-même.

Verseau

Ce mois-ci, faites-vous valoir : de nouvelles collaborations se profilent à l’horizon. Apprenez à poser les bonnes questions et découvrez ainsi des façons d’élargir votre cercle de relations. Si les réponses que vous obtenez ne vous satisfont pas, posez d’autres questions. Votre curiosité enrichira vos relations et vous aidera à voir plus clair en vous.

Poissons

Avez-vous tendance à en faire trop, à vous surmener ? Vous me direz que c’est parce que vous avez vraiment envie de faire tout ce que vous faites, pas parce que vous ne savez pas dire non (sauf exception). Soupesez toutes vos tâches. N’avez-vous pas l’impression de crouler sous leur poids ? Vous pourriez être complètement écrasée sous votre fardeau ce mois-ci si vous n’arrivez pas à refuser ou à déléguer certaines tâches. Établissez vos priorités afin de pouvoir garder un peu d’énergie pour profiter agréablement des dernières semaines de l’été et vous amuser.

Bélier

Ce mois-ci, prenez la peine de remarquer les similitudes qui existent entre le travail et le jeu. Si vous comprenez comment apprendre en jouant et avoir du plaisir en travaillant, vous percevrez votre vie différemment, ce qui vous permettra de mieux la gérer. Des choses qui vous semblaient contradictoires vous paraîtront complémentaires et positives. Rappelez-vous que plusieurs réalités peuvent coexister et que vous pouvez tirer profit de diverses situations, aussi incompatibles qu’elles puissent sembler.

Taureau

Votre passé est ce qu’il est. Vous n’avez pas le pouvoir de le changer. En revanche, votre compréhension des faits évolue, tout comme vous. Même si cela peut être douloureux, n’hésitez pas à revenir sur votre passé avec votre compréhension actuelle, vous en tirerez profit. Si vous vous sentez prête à le faire, cela en vaut la peine, car votre nouvelle compréhension du passé sera libératrice.

Gémeaux

En août, vous aurez l’occasion de changer d’horizon, au sens large. En effet, de votre côté, le changement se profite à l’horizon. Il se peut qu’il ne soit pas encore très perceptible ou au contraire qu’il soit déjà bien amorcé, mais quoi qu’il en soit, vous éprouverez l’envie de vous éloigner de ce que vous connaissez trop bien pour faire de nouvelles découvertes qui seront bénéfiques pour vous à long terme. Vous perdrez aussi l’intérêt pour certains rêves que vous vouliez réaliser. Il est temps de viser de nouveaux sommets. Sortez de votre zone de confort sans hésiter.

Cancer

Profitez du mois d’août pour économiser. Plutôt que de vous lancer dans des aventures lointaines et onéreuses, profitez des ressources qui sont offertes dans votre environnement immédiat. Faites preuve de créativité. Jouez les touristes dans votre quartier et courez les événements gratuits afin d’éviter les dépenses inutiles. Vous avez envie de découvertes, de vous lancer dans un nouveau projet ? La bibliothèque et les centres de loisirs de votre quartier organisent de nombreuses activités gratuites. Passez voir ce qui pourrait vous intéresser. Il y a certainement des cours ou des événements que vous trouverez intellectuellement stimulants et inspirants.