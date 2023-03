Horoscope avril 2023 : les prédictions astrologiques

Le mois d’avril se place sous le signe de la lucidité et de la transparence envers vous et les autres. Ce sera nécessaire pour amorcer des changements tangibles dans votre vie.

Le mois d’avril est en principe la saison des éclipses : la première de l’année 2023 aura lieu ce mois-ci. Pendant une éclipse, la créativité est à son comble. En effet, une éclipse peut nous pousser à changer de stratégie ou à opérer un virage important. Ce mois-ci nous rappellera qu’il est absolument nécessaire d’entretenir et de consolider ses relations, même lorsqu’on procède à de grands changements. Parce qu’au bout du compte, c’est la qualité des relations qui importe le plus.

Engagez-vous dans ces grandes et nécessaires conversations avec vos proches, même si elles peuvent être difficiles. Faites tomber votre masque et montrez-vous telle que vous êtes en acceptant votre vulnérabilité. Il n’y a pas de mal à avoir besoin de prendre les choses lentement. Voici les dates importantes en avril :

Le 3, Mercure entre en Taureau;

Le 5, c’est la pleine lune au 16e degré en Balance;

Le 10, Vénus entre en Gémeaux;

Le 19, il y a une éclipse solaire hybride au 29e degré en Bélier;

Le 20, le Soleil entre en Taureau;

Le 21, Mercure rétrograde au 15e degré en Taureau.

Bélier

Vous avez le droit de changer, même si cette évolution est en contradiction avec l’image que vous aviez auparavant de vous-même. Ne réprimez pas votre potentiel de transformation simplement parce que vous craignez de décevoir les gens. Et n’oubliez pas : il n’y a rien de mal à hésiter ou même à se sentir gênée. Ces sentiments et ce questionnement sont tout à fait naturels et acceptables. L’essentiel est de faire preuve de curiosité et de ne pas vous juger avec sévérité.

Taureau

Ce mois-ci, chère native du Taureau, accordez la priorité à votre santé holistique. Cet objectif vous incitera peut-être à vous fixer des limites – à refuser des tâches qui sont en deçà de vos compétences par exemple. Bonne nouvelle : si quelqu’un comprend ce que signifie prendre les choses à son rythme, c’est bien vous. Alors, suivez vos propres conseils et avancez à pas de tortue. Prenez du temps pour vous – vous en avez besoin – et offrez la possibilité à votre esprit, votre corps et votre cœur de se régénérer.

Gémeaux

Savez-vous ce qui est beau ? Ce sont ces moments où vous vous autorisez à faire preuve d’insouciance et à vous amuser sans y voir du temps perdu. La vie n’est pas faite que de productivité et du résultat tangible de votre dur labeur. Allez-y, perdez votre temps plus souvent. Offrez-vous quelques luxes inutiles et, pourquoi pas, ridicules. Quelle est la dernière fois où vous avez ri aux éclats ? C’est le genre d’expériences dont vous avez besoin maintenant.

Cancer

C’est vrai, prendre un nouveau départ est inquiétant, en particulier si les étapes à venir ne sont pas clairement définies. Mais la peur et l’enthousiasme se ressemblent parfois. Il n’y a pas de problème à ne pas connaître la suite. Il suffit d’être convaincue que l’on souhaite quelque chose de différent. Laissez ce besoin de clarté qui est le vôtre vous pousser à amorcer un virage, ne serait-ce que de quelques degrés, et à aller de l’avant. On ne peut pas toujours connaître tous les tenants et aboutissants avant d’agir.

Lion

Pour réussir à quitter sa zone de confort, il suffit de tenter l’expérience. Et la clé de l’expérimentation, c’est de se concentrer sur le processus plutôt que sur le résultat. Abandonnez toutes les attentes rigides que vous pourriez avoir sur la façon dont les choses devraient se passer. Surmontez votre timidité. N’oubliez pas que la décontraction – qui semble naturelle chez certaines personnes – n’est pas le niveau supérieur de la confiance. C’est plutôt la capacité d’être à l’aise avec soi-même tout en tâtonnant dans le noir.

Vierge

Si vous vous sentez plus isolée que jamais parce que vous êtes persuadée de votre compétence – autrement dit, parce que vous ne demandez pas d’aide – alors, envisagez les choses différemment et faites-en une question de relations. Certes, il vous faudrait peut-être moins de temps pour accomplir telle tâche seule que si vous l’accomplissiez en vous faisant aider. Mais si vous perdiez par la même occasion la possibilité de profiter des connaissances de quelqu’un, occupée comme vous l’êtes à vous regarder le nombril ? Laissez-vous surprendre par la générosité et l’intelligence des autres.

Balance

Et si, au lieu d’attendre que les gens vous surprennent avec leur affection, vous leur faisiez savoir ce que vous attendez d’eux ? En retour, prenez les devants en commémorant les grandes étapes de votre lien aux autres. Essayez d’être un tantinet puérile dans vos amitiés et dans vos collaborations, si cela vous rend vulnérable : c’est le but. Faites preuve de détermination dans vos démarches pour nouer le type de relations que vous souhaitez privilégier dans votre vie. C’est vous qui menez la barque.

Scorpion

Le printemps est la période du renouveau, et pour vous, ce moment de l’année pourrait annoncer un nouveau départ, en particulier dans le domaine professionnel. La différence, cette fois-ci, c’est que quelque chose de majeur est en train de s’achever, pour laisser la place à une nouveauté tout aussi intéressante. Toutefois, il est possible que ce changement réponde à une nécessité et ne soit pas désiré. Si tel est le cas, entourez-vous de personnes qui comprendront votre chagrin.

Sagittaire

Ressentez la beauté qu’il y a à exprimer sa personnalité de la façon la plus authentique possible, peu importe le contexte. Connaître tous les aspects de notre personnalité qui se manifestent dans une situation donnée, c’est faire preuve de courage. Cela rend fort et réconforte, même en pleine tempête. Cela implique également que l’on est mieux protégé contre les détracteurs systématiques et les critiques non sollicitées. Tout le monde sait que le plus important, c’est l’opinion que l’on a de soi-même.

Capricorne

Même si l’énergie qui vous entoure se concentre dans des démonstrations publiques de réussite, de votre côté, prenez le temps de faire germer vos idées. Restez dans votre cocon et avancez tranquillement : vous donnerez ainsi à votre cœur et à votre esprit l’espace indispensable où puiser l’inspiration. Un trop-plein d’activité crée une sorte de bruit blanc qui nous oblige à tenter de récupérer plutôt que de nourrir notre imagination.

Verseau

À chaque fois que vous croulez sous les responsabilités, n’oubliez pas : prenez une grande inspiration et attelez-vous d’abord à de petites tâches. Les grands problèmes mondiaux réclament des solutions locales. Voyez comment appliquer cela à votre vie privée. Quelle petite chose pourriez-vous incorporer dans votre journée afin de dégager l’espace pour respirer dans la vie ? Pouvez-vous déléguer certaines tâches ? Laisser tomber cette étape finale somme toute inutile ? Éliminer certaines de vos obligations afin d’alléger votre charge ? Voyez petit pour commencer.

Poissons

Imaginez que vous soyez moins gênée face à ce besoin de stabilité que vous ressentez. À quels changements devez-vous procéder pour vivre avec les ressources et le soutien auxquels vous aspirez ? Comment faire pour revoir votre relation à l’argent sans embarquer dans la spirale de la honte à propos de vos problèmes financiers ? La météo astrologique du mois d’avril vous offre d’excellentes conditions pour étudier ces questions. Y voir plus clair en matière de finances vous aiderait peut-être à accéder à l’aisance et à l’abondance.

