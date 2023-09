Horoscope d’octobre 2023 : les prédictions astrologiques

Nous entrons dans la saison des éclipses à point nommé, c’est-à-dire à l’approche de l’Halloween et de ses phénomènes inquiétants. Habituellement, les éclipses entraînent des changements de direction, voire des revirements. Parfois aussi, elles font place à l’inattendu. Comme nous ne savons pas encore précisément quels thèmes vont se développer, gardez à l’esprit pour l’instant qu’une fin est le plus souvent un nouveau commencement. D’un point de vue général, la période qui s’ouvre nous invite à effectuer le travail nécessaire pour prendre soin de nous-mêmes et des relations auxquelles nous tenons le plus. N’ayez pas peur de dire ce que vous pensez. Apprenez à communiquer avec gentillesse, mais aussi avec précision.

Voici les dates à retenir en octobre :

Le 4, Mercure entre en Balance ;

Le 8, Vénus entre en Vierge ;

Le 10, Pluton est en station directe au 27e degré en Capricorne ;

Le 11, Mars entre en Scorpion ;

Le 14, une éclipse solaire annulaire a lieu au 14e degré en Balance ;

Le 21, Mercure entre en Scorpion ;

Le 23, le Soleil entre en Scorpion ;

Le 28, une éclipse lunaire partielle a lieu au 5e degré en Taureau.

Balance

L’éclipse solaire du mois d’octobre se produira dans votre signe : vous connaîtrez un nouveau départ important, qui entraînera des développements jusqu’au printemps 2024. Quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confrontée, restez fidèle à vous-même. La conclusion d’un cycle d’expériences marquant, attendue depuis 18 mois, s’annonce finalement. Au moment de mettre fin à ce cycle, faites tous les adieux nécessaires sans vous défiler : la conclusion est de toute façon inévitable.

Scorpion

Lorsqu’on fait un important travail sur soi, il se manifeste entre autres par le besoin d’intégrer dans la totalité de notre être des parties de celui-ci qui pourraient sembler disparates. En octobre, vous consacrerez un temps certain à la réflexion, car vous serez invitée à porter plus d’attention à votre santé. Vous vous occuperez probablement de votre bien-être physique, tout en vous efforçant aussi de protéger votre santé mentale, affective et spirituelle. Des aspects essentiels de vos relations les plus importantes sont en pleine évolution. Concentrez-vous sur vous !

Sagittaire

Vous serez peut-être appelée à rejoindre de nouveaux espaces communautaires où vous pourrez mettre vos talents à profit et faire des rencontres intéressantes. Ce nouveau départ entraînera des développements dans votre vie jusqu’au printemps 2024. Plus que jamais, il est important que vous jouiez un rôle essentiel dans les mouvements sociaux qui vous tiennent à cœur. Vous vous éloignez tranquillement de valeurs et de croyances en lien avec le travail qui vous mettaient mal à l’aise auparavant — tant mieux.

Capricorne

Une vaste purge s’opère dans votre vie professionnelle comme dans la réflexion que vous menez sur votre cheminement personnel, et elle s’accompagne d’une forme de plénitude. Vous avez eu le temps d’apprendre à connaître ce qui vous motive, vous apporte de la joie et stimule votre créativité. Ne sous-estimez pas l’importance de votre enthousiasme lorsque vous avez des décisions à prendre. Fiez-vous à votre plaisir pour confirmer de façon positive la direction que vous avez choisie.

Verseau

Soyez obsédée par l’idée d’apprendre quelque chose de nouveau qui modifiera certaines de vos croyances fondamentales. Ces nouvelles connaissances peuvent concerner un sujet très pointu, comme ceux qui vous attirent habituellement, mais par un effet d’entraînement, elles transformeront votre façon de voir le monde et donc votre vie. Il est généralement stimulant — bien que parfois déconcertant — de changer d’avis à propos de choses qui constituaient a priori des réalités immuables. Le moment est venu de renoncer à certains aspects du passé auxquels vous avez dû réfléchir au cours des 18 derniers mois. Allez de l’avant et laissez-vous inspirer.

Poissons

Ce n’est pas en faisant comme si quelque chose n’existait pas qu’on s’en débarrasse — au contraire même. Lorsqu’on fuit une question importante, elle prend une ampleur qu’elle n’a pas en réalité. L’évitement ne peut constituer une stratégie utile que si l’on s’engage à résoudre à une date ultérieure la question mise de côté temporairement. Parfois, le plus important dans la vie est de faire face à ses problèmes, même si l’on craint de ne pas en être capable ou de ne pas savoir comment s’y prendre.

Bélier

Vous vous trouvez à un tournant quant à l’avenir de vos relations les plus importantes. C’est à vous de réfléchir et de choisir les éléments que vous devrez laisser aller et ceux que vous devrez cultiver, afin de favoriser une nouvelle naissance. Ce travail vous demandera d’exercer votre intelligence émotionnelle et de bien connaître vos forces et vos faiblesses. Veillez aussi à disposer des ressources nécessaires pour vous soutenir pendant cette période de changements relationnels.

Taureau

Vous avez peut-être l’impression d’être une personne différente ces derniers temps, voire d’habiter un autre corps que le vôtre. Votre santé est souvent au centre de vos préoccupations et le mois à venir ne déroge pas à la règle. L’idée est de ménager de l’espace dans votre routine quotidienne afin de pouvoir y intégrer davantage de ces choses dont vous avez vraiment besoin. Pensez à éliminer ce qui est excessif ou stagnant en procédant à une sorte de purge. Adoptez de nouveaux comportements qui vous nourriront et vous soutiendront à long terme.

Gémeaux

C’est le moment de vous connecter à votre côté créatif, car cela vous aidera grandement à abattre votre besogne quotidienne et à terminer vos travaux en retard. En vous laissant inspirer, vous ferez des merveilles pour votre santé mentale. Si vous n’êtes pas d’humeur, persuadez-vous que vous l’êtes. N’oubliez pas que le résultat n’est pas ce qui compte le plus : donnez la priorité au processus et soyez présente dans tout ce que vous faites. Accédez à un espace mental où vous pouvez vous amuser avec l’innocence d’un enfant et laissez-vous porter par le courant.

Cancer

Au cours du mois à venir, des relations étroites que vous entretenez pourraient, sous certains aspects, connaître des changements cruciaux. Mais cette période de changement ne fera que s’amorcer, alors ne tirez pas de conclusions hâtives en imaginant le pire. Certaines de ces transformations, en particulier celles qui concernent votre sentiment d’appartenance, sont essentielles pour votre guérison et votre croissance. Elles vous permettront aussi de mieux cultiver le type de relations que vous souhaitez avoir dans la vie.

Lion

Alors que vous arrivez à une conclusion et à un tournant majeur dans votre vie professionnelle ainsi que dans l’orientation générale de votre vie, vous devenez plus sensible à la dynamique de votre environnement quotidien. Peut-être remarquez-vous que les choses commencent à changer autour de vous. Ou bien que vous vous détachez de vos espaces familiers et souhaitez évoluer dans une autre ambiance, dans d’autres types de groupes. Mettez du piment dans votre vie en modifiant vos habitudes et le milieu dans lequel vous évoluez.

Vierge : Avez-vous l’impression générale que vous trouvez mieux votre place dans le monde parce que vous êtes fermement attachée à vos croyances, valeurs et principes personnels ? Cet état d’esprit n’est pas pour autant synonyme de stagnation, car les êtres humains se retrouvent souvent aspirés dans le mouvement. Si vous ne l’avez pas encore fait, entamez un nouveau voyage qui vous permettra de changer de cadre de référence. Il vous aidera à vous procurer les ressources dont vous avez besoin et à fixer les limites nécessaires pour pouvoir profiter de la vie.