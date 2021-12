Horoscope 2022 : un regard sur l’année à venir

Un peu comme les météorologues qui étudient l’atmosphère terrestre et ses interactions avec la Terre pour prédire le temps, les astrologues observent les corrélations entre les événements terrestres et le mouvement des corps célestes pour prédire l’avenir.

En général, l’année astrologique 2022 donnera l’impression d’être moins intense que 2020 et 2021. Cependant, pour bien interpréter l’information astrologique, il est essentiel de tenir compte du contexte. Les astres peuvent avoir un effet bien différent sur la scène mondiale et dans notre vie personnelle.

Néanmoins, vous verrez que l’année astrologique se dessine nettement à certains égards. À vous de voir ce que cela signifie dans votre vie. Pour avoir un aperçu général de votre météo astrologique pour l’année à venir, lisez d’abord l’horoscope de votre ascendant, puis celui de votre signe solaire. (Si vous ne connaissez pas votre ascendant, vous pouvez l’obtenir en ligne en visitant astro.com ou en téléchargeant une application telle que Time Nomad, en anglais seulement. Vous aurez besoin de vos date et lieu de naissance ainsi que de l’heure exacte de votre naissance.)

Mais d’abord, voyons les principales tendances de l’année qui s’annonce en faisant le tour des planètes externes et internes de notre système solaire pour comprendre le rôle qu’elles auront dans notre vie.

Pour déterminer si une planète aura un effet sur votre thème astral, voyez dans quel signe elle transite, où elle est située exactement dans ce signe (degré) et si vous avez des placements dans ce signe. Si c’est le cas, cette planète influencera un aspect spécifique de votre vie. Si vous avez des placements dans le même mode du zodiaque (c’est-à-dire le mode cardinal, fixe ou mutable), cela signifie que les planètes auront un effet déterminant et constructif sur votre thème astral. Si vous avez des placements dans les mêmes éléments du zodiaque (c’est-à-dire le feu, l’air, la terre ou l’eau), cela signifie que les planètes auront un effet positif et encourageant sur votre thème.

Les planètes du système solaire en 2022

Pluton se déplacera en Capricorne du 25e au 28e degré.

Neptune se déplacera en Poissons du 20e au 25e degré.

Uranus se déplacera en Taureau du 10e au 18e degré.

En astrologie, les planètes du système solaire externe sont souvent associées aux phénomènes qui s’étendent dans le temps en raison de leur vitesse extrêmement lente. (Elles se déplacent lentement parce qu’elles sont loin du Soleil.) Par conséquent, elles symbolisent des événements historiques, de grandes périodes de l’histoire. Rappelez-vous cependant qu’il faut considérer l’interaction entre les planètes. Par exemple, en 2020, Saturne est entré en conjonction avec Pluton, ce qui a marqué un nouveau départ et fait naître de nouveaux pouvoirs; en 2021, une forte interaction entre Saturne et Uranus a entraîné une vague de changements déstabilisants.

Cette année, ces planètes du système solaire externe ne seront pas en conjonction entre elles, mais elles le seront avec les planètes du système interne à différents moments de l’année. Pluton, qui symbolise la métamorphose inévitable, provoque souvent de profondes transmutations. Neptune, qui représente l’intuition et l’inspiration, incite à prendre pleinement conscience de ses désillusions. Uranus, qui représente la libération, pousse à la rupture avec les traditions.

Jupiter et Saturne : Les planètes sociales

Saturne se déplacera en Verseau du 11e au 25e degré.

Jupiter parcourra les 30 degrés des Poissons puis se déplacera en Bélier du degré 0 au 8e degré.

En nous rapprochant du Soleil, nous croisons Saturne et Jupiter. On les appelle les planètes sociales, car les personnes du même âge et d’une même localité partagent toutes ce placement dans leur thème de naissance. En 2022, Saturne reste en Verseau tandis que Jupiter traverse deux signes, Poissons et Bélier.

Les transits de Saturne sont souvent signe de restrictions, qui peuvent nous amener à réévaluer nos limites. Sous l’influence de Saturne, nous sommes portées à agir avec intégrité et à faire des choix plus responsables. Saturne nous incite à prendre les événements avec sérieux et réalisme. Les personnes nées entre 1933 et 1935, 1962 et 1964, et 1992 et 1993 connaîtront toutes le retour exact de Saturne en 2022. À ce propos, voici une traduction d’un extrait de mon blogue :

« Saturne accomplit un cycle complet autour de votre thème natal à peu près tous les 29 ans, c’est-à-dire qu’elle revient à la position zodiacale exacte qu’elle occupait lors de votre naissance. Les retours cycliques de Saturne marquent souvent des périodes d’immense croissance. On les décrit même comme des périodes de crise. Si vous avez entre 28 et 30 ans, entre 56 et 58 ans, et entre 87 et 89 ans, vous vivez un retour de Saturne.

« Le retour de Saturne est un peu comme une nouvelle lune. Il est synonyme de NOUVEAUX DÉPARTS, d’ÉMERGENCE et de CRÉATION. C’est la période idéale pour laisser mûrir ses idées et grandir en sagesse en tirant les leçons de la vie. Le retour de Saturne peut signifier également que nous subirons une perte, éprouverons du chagrin ou vivrons une croissance douloureuse. Saturne nous oblige à protéger ce que nous voulons construire à long terme, ce qui nous incite aussi parfois à laisser tomber tout ce qui ne vaut pas la peine que nous y consacrions du temps et des efforts. »

Jupiter, quant à elle, qui est brièvement passée dans le signe des Poissons entre le 13 mai et le 28 juillet 2021, entre le degré 0 et le 2e degré, traversera les 30 degrés des Poissons, du 1er janvier au 10 mai, puis se déplacera en Bélier, entre le degré 0 et le 8e degré, du 10 mai au 27 octobre. De là, elle entrera à nouveau dans le signe des Poissons pour la troisième et dernière fois avant de passer en Bélier, le 20 décembre.

On associe généralement Jupiter à la création et au maintien d’un ordre harmonieux, à la bienfaisance, à la croissance et à l’expansion. Les transits de Jupiter dans votre carte du ciel peuvent indiquer une recrudescence d’espoir et d’optimisme. Par ailleurs, Jupiter est souvent associée à l’abondance, sous toutes ses formes.

Parfois cependant, la croissance n’est ni souhaitée ni agréable. Jupiter provoquera sans doute des événements plus favorables en Poissons qu’en Bélier. En Poissons, elle inspire une joie et une excitation plus débridées. Cette année, les transits de Jupiter nous feront réfléchir collectivement aux obstacles que nous avons dû surmonter pendant la pandémie alors que nous étions forcées de nous tenir à distance ou de nous isoler. Jupiter en Poissons incite à l’intimité et à la proximité; Jupiter en Bélier stimule joyeusement notre audace.

Si vous vous rappelez comment se sont déroulés les mois de mai à juillet 2021 pour vous, vous aurez une bonne idée de ce qui vous attend au cours du prochain transit de Jupiter en Poissons. Ce sera à nouveau le printemps en quelque sorte, le début d’un certain épanouissement. Ce sera le dégel des cœurs, comme il en est dans la nature et, comme les fleurs au printemps, vous connaîtrez un éveil apaisant. Puis, ce baume jupitérien affectera vos placements en Bélier, faisant place à la chaleur et vous donnant le courage associé aux signes de feu.

Jupiter peut également signifier expansion et croissance, pour le meilleur ou pour le pire, et faire jaillir une propension à l’idéalisme. Elle pourrait apporter de la confusion aussi puisqu’elle sera liée à Neptune en Poissons. Par ailleurs, Jupiter en Poissons peut inspirer plus d’empathie et de compassion.

Mars rétrograde

La planète Mars, celle qui mobilise, individualise, motive et fait agir de manière décisive, passera une très longue période en Gémeaux, soit du 20 août 2022 au 26 mars 2023. Normalement, Mars passe environ six semaines dans un signe. Ce qui explique qu’elle passera sept mois en Gémeaux, c’est sa période rétrograde. C’est en raison de ce même mouvement rétrograde que Mars est restée en Bélier du 28 juin 2020 au 6 janvier 2021.

Le dernier trimestre de 2022 sera marqué par une abondance de choix et de nuances, mais la concentration n’y sera pas. D’autant plus qu’au cours de son passage en Gémeaux, Mars sera en conjonction dissonante avec Neptune, la planète des illusions. Néanmoins, le passage de Saturne en Verseau, qui se produira au cours de la même période, aura un effet constructif, qui permettra de contenir et de structurer la surabondance générée. Puis, du 30 octobre 2022 au 11 janvier 2023, Mars rétrogradera du 25e au 8e degré en Gémeaux. Les périodes rétrogrades sont associées aux efforts de révision et de réévaluation et aux remises en cause. En conséquence, le dernier trimestre de 2022 avec Mars qui rétrograde en Gémeaux incitera à de nouvelles analyses de l’information ou d’événements concomitants.

Éclipses en taureau et en scorpion

30 avril : éclipse solaire partielle au 10e degré en Taureau

15 mai : éclipse lunaire totale au 25e degré en Scorpion

25 octobre : éclipse solaire partielle au 2e degré en Scorpion

8 novembre : éclipse lunaire totale au 16e degré en Scorpion

Les éclipses voilent nos sources de lumière qui sont le Soleil et, indirectement, la Lune. En astrologie, le Soleil et la Lune apportent aussi lumière et vie. L’absence de lumière peut entraîner des conséquences sinistres. Les éclipses provoquent parfois des situations de crise et suscitent un besoin pressant de donner un nouveau sens à sa vie.

Le nouveau cycle d’éclipses en Taureau et en Scorpion a débuté le 19 novembre 2021. Cette opposition indique une métamorphose dans votre thème de naissance, métamorphose qui peut être à la fois substantielle et subliminale. En 2022, les éclipses, liées à Saturne et à Uranus, continueront de provoquer certains des changements radicaux amorcés en 2021.

La dernière fois qu’une série d’éclipses s’est produite dans l’axe Taureau-Scorpion, c’était en 2012-2014. Si vous vous rappelez les changements et les transitions qui se sont produits dans votre vie d’alors, vous aurez une bonne idée de ce qui vous attend cette année. En principe, ce devrait être une période déroutante et épuisante. Ménagez donc votre corps, votre esprit et votre cœur. Les périodes d’éclipses sont propices aux nettoyages de toutes sortes et aux purifications.

Maintenant que vous avez un aperçu de certains des principaux mouvements planétaires de 2022, vous pourrez lire l’horoscope de votre signe chaque mois sur le site de Châtelaine. Vous en apprendrez davantage tant sur les événements majeurs que sur ce qui se passera à plus petite échelle, par exemple en raison des trois périodes rétrogrades de Mercure, des changements dans votre signe solaire, des nouvelles lunes et des pleines lunes. Pour l’instant, lisez votre horoscope annuel pour obtenir les meilleurs conseils pour 2022 et commencer l’année en beauté.

N’oubliez pas : lisez d’abord l’horoscope de votre ascendant, si vous le connaissez. Sinon, allez directement à celui de votre signe solaire.

Bélier

Faites le nécessaire pour vous remettre de vos souvenirs douloureux. Une fois guérie de vos plaies, vous pourrez envisager vos ressources matérielles et sociales sous un jour nouveau. En 2022, vous serez en mesure d’estimer votre valeur et votre utilité. Et c’est tant mieux puisque, cette année, vous consoliderez votre réseau social et mettrez en branle tous les projets que vous avez conçus l’année dernière.

Taureau

Cette année, vous traverserez une période de métamorphose, comme si vous désiriez faire peau neuve pour vous défaire de multiples couches de leurres et d’illusions tapis au fond de vous-même. Les réactions seront mitigées dans votre entourage. Néanmoins, votre transformation prudente, mais ô combien florissante, vous fera bénéficier d’un soutien massif. Les personnes qui tiennent à vous ne demandent pas mieux que de vous voir épanouie. Quand vous direz « oui » en 2022, c’est que vous le penserez vraiment.

Gémeaux

Laissez-vous ballotter par les vagues et mener par le courant, même si vous ne savez pas où vous allez aboutir. En 2022, il se peut que vous rêviez de projets qui ne sont pas encore à votre portée, mais qui méritent de mûrir dans votre champ d’inspiration. Consacrez du temps à cerner ce qui vous inspire et à comprendre ce dont vous avez besoin pour devenir la personne que vous aspirez à être.

Cancer

En 2022, vous devrez continuellement évaluer ce qui demande vos soins et votre attention. Certaines de vos sources d’inspiration se tarissent. Vous aurez soif de nouvelles sources et besoin d’échanger avec de nouvelles personnes dans le but d’atteindre une certaine symbiose créative. Passez plus de temps à voyager cette année. Allez explorer le jardin du voisin, l’herbe y est peut-être plus verte. Attendez-vous à vous sentir un peu à l’étroit si vous passez de nombreuses heures entre quatre murs, au sens propre et au sens figuré. L’essentiel est de vous ménager du temps pour partir en exploration (en toute sécurité), même si ce n’est que pour de courtes périodes.

Lion

L’année qui vient vous fera certainement dévier de ce à quoi vous aspiriez, et de manière inattendue. Vous pourriez trouver qu’il est beaucoup plus facile d’accepter votre passé s’il n’a plus d’emprise sur vous et sur la personne que vous êtes en train de devenir. C’est bien de progresser, mais cela ne se fait pas toujours sans souffrance. Donnez-vous le courage de poursuivre vos nouveaux rêves. Si vous devez rompre certaines relations, quitter des endroits familiers ou cesser certaines activités, faites-le dignement et gentiment.

Vierge

L’année 2022 devrait vous apporter de belles et bonnes relations en abondance. Mais rappelez-vous que les bonnes relations se cultivent : elles requièrent votre participation active et continue. En voulant maintenir une saine intégrité et respecter vos principes, vous deviendrez peut-être plus vulnérable, mais cela adoucira votre caractère. Ce n’est pas la respectabilité qui vous réconfortera et vous aidera à vous sentir aimée, mais bien de partager vos peines avec des personnes dignes de confiance.

Balance

Au cours de l’année qui vient, vous serez constamment amenée à prendre des risques, particulièrement en ce qui a trait au travail de groupe et aux tâches créatives. Bien que vous favorisiez la collaboration, vous êtes également un esprit solitaire et indépendant. Vous ne vous ouvrez pas toujours facilement aux autres pour qu’ils vous aident. En 2022, vous aurez besoin et envie que les autres s’occupent de vous. Ne le voyez pas comme une faiblesse de votre part, mais comme une preuve d’estime envers vous-même.

Scorpion

Vos relations intimes (qui ne se limitent pas à vos relations amoureuses) sont en pleine transformation, en partie parce que vous avez fait peau neuve. Ce qui vous donne même parfois l’impression d’être méconnaissable. Toutefois, vous serez choyée en 2022. Vous pourrez vous pencher sur ce qui vous apporte plaisir et joie, sans avoir honte de la façon dont vous êtes perçue et reçue. Ne sous-estimez pas vos sources de félicité et de plaisir, même si elles vous mettent parfois mal à l’aise.

Sagittaire

La clé de la réussite pour vous en 2022 pourrait bien être un juste équilibre entre travail et repos. Que les responsabilités se multiplient dans votre vie quotidienne ou qu’un changement au travail vous ouvre de nouvelles possibilités, n’oubliez pas que vous ne pourrez pas vous concentrer et être productive indéfiniment sans refaire le plein. Si vous voulez profiter pleinement de la nouvelle et passionnante réalité qui vous attend, vous devrez récupérer lorsque cela est nécessaire.

Capricorne

Imaginez tout ce qu’une pointe de sensualité pourrait changer dans votre vie. La sensualité ne se limite pas aux relations humaines. C’est une façon de vivre et de voir les choses. La façon dont vous bougez et vous déplacez, par exemple, peut être sensuelle. En 2022, laissez parler vos sens et laissez tomber ce qui gruge votre énergie. Cela vous permettra de retrouver la paix intérieure et de penser à votre passé sans amertume.

Verseau

En 2022, il est possible que vous prépariez un déménagement ou que vous réaménagiez votre intérieur. Quoi qu’il en soit, cette année, votre relation à votre foyer et votre façon de vous y intégrer vont changer. Une bonne part de ces changements est le résultat direct d’une meilleure appréciation de vous-même, et c’est très bien. Continuez dans cette voie.

Poissons

Si vous vous sentiez en panne d’inspiration, l’année 2022 devrait vous permettre de retrouver la motivation et les idées qui vous faisaient défaut. 2022 est pour vous une année de réflexion. Vous aurez à vous soucier davantage de votre façon de vivre le quotidien. Toute amélioration que vous apporterez à votre quotidien aura des effets bénéfiques dans votre vie en général. Oubliez les rêves et les objectifs auxquels vous ne croyez plus. L’incertitude réserve parfois de belles surprises : cultivez votre curiosité d’esprit.