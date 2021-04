Horoscope : ce que nous réserve mai

Un vent doux et rafraîchissant souffle sur notre quotidien en ce mois de renouveau. Bonne nouvelle : mai apportera des défis stimulants. Et nous les prendrons avec plaisir !

Le mois de mai arrive avec une pleine brassée de cadeaux et de défis emballants à relever. Mercure et Vénus entrent en Gémeaux le 3 et le 8, respectivement. Mercure est fort dans son propre signe, ce qui fournit une puissance de traitement supplémentaire à nos cerveaux. Bien qu’il rétrograde à la fin du mois, le 29, nous avons du temps supplémentaire pour effectuer une bonne remise à niveau et nous consacrer à la résolution de problèmes.

Une nouvelle lune a lieu le 11 en Taureau, ce qui mettra un peu de magie dans l’air et éveillera nos sens. La réalité pourrait s’en trouver quelque peu adoucie, malgré la pandémie. Le plus beau des cadeaux, c’est l’entrée de Jupiter en Poissons, son signe d’origine, le 13. Tout ce que Jupiter touche, il le gratifie d’un optimisme à toute épreuve, d’une tendresse généreuse et d’un bel enthousiasme face aux possibilités offertes. La saison des Gémeaux commence lorsque le Soleil entre dans ce signe le 20, annonçant la fin du printemps et le début de l’été pour bientôt.

Enfin, une pleine lune et une éclipse lunaire totale se produisent le 26 : tout ce qui a commencé lors de la dernière éclipse, en décembre 2020, trouve sa conclusion.

Taureau

En ce mois de votre anniversaire, l’amélioration de votre cadre de vie et la façon dont vous subvenez à vos besoins revêtent une grande importance. La nouvelle lune réactive votre envie de renforcer le processus de croissance personnelle que vous avez engagé. Un nouveau vous-même essaie de se révéler, et la première chose à faire est de vous débarrasser des vieilles histoires qui vous définissaient auparavant. Ne dressez la liste des personnes qui vous soutiennent qu’en vue de leur témoigner votre gratitude. Ce mois-ci, vos amis feront probablement preuve de douceur et de générosité envers vous.

Gémeaux

Prenez-vous au sérieux ce mois-ci en osant rendre public un ensemble de travaux qui vous occupent depuis un certain temps. Vous êtes prête et vous en savez probablement plus que vous ne le pensez. La période est bien choisie pour lancer des projets personnels et professionnels que vous voulez que les gens remarquent et soutiennent. En général, mai est le meilleur mois pour tenter de changer les habitudes qui nous empêchent de devenir la personne que l’on veut être. Abordez vos projets avec logique et traitez-les comme des devoirs que vous voulez réussir et montrer à votre mentor préféré.

Cancer

Ce mois-ci, il s’agit en grande partie de vous mettre en phase avec vos principes, vos opinions et vos convictions. Soyez pleinement consciente des vraies raisons qui vous amènent à tirer vos propres conclusions. En quoi vos croyances façonnent-elles votre façon de voir le monde et la place que vous y occupez ? Le mois qui vient vous libérera l’esprit et vous permettra de plonger dans l’inconnu. Laissez-vous surprendre par ce que vous trouverez.

Lion

Relâchez vos tensions habituelles et laissez-vous inspirer par une collaboration ou une entreprise menée en commun ce mois-ci. Cela vous fera du bien d’entrer en contact avec des personnes qui partagent vos idées et de vous solidariser avec des causes que vous souhaitez soutenir. C’est un excellent mois pour occuper l’espace public, et vous pourriez être surprise de constater que les autres sont réellement désireux d’améliorer votre sort. La question est de savoir si vous êtes prête à vous faire aider.

Vierge

Le mois à venir promet d’être marqué par des personnalités qui en imposent, des rapports bienveillants et des fréquentations qui permettent de grandir. Voyez-y un signe que vous devriez rechercher et accepter des contrats et des relations qui seront mutuellement bénéfiques aux parties concernées. La vie déborde d’activité puisque vous occupez des rôles publics qui requièrent votre leadership et votre savoir-faire. Vous êtes beaucoup plus compétente que vous ne voulez bien le reconnaître.

Balance

Préparez-vous, vous serez incitée à vous engager dans un processus de guérison, d’affirmation et de réconfort qui finira par améliorer votre bien-être. Vous vous débarrasserez d’obligations qui ne sont pas les vôtres ou aménagerez votre emploi du temps quotidien afin de pouvoir préparer des repas et bien dormir. Quoi que vous fassiez, votre priorité doit être de vous accorder l’espace dont vous avez besoin. Vous n’êtes pas obligée de dire oui à tout ce qui pourrait vous apporter le succès ou offre des perspectives intéressantes.

Scorpion

C’est en mai que l’on prend des risques en faisant preuve de courage. Osez choisir ce qui vous effraie ! Il y a là tant de possibilités. Ne renoncez pas à ce qui vous intimide, car ce trac signifie justement que vous feriez un bon choix. Vous prendrez pleinement conscience de tout le chemin que vous avez parcouru dans la connaissance de votre psychologie. Le temps est peut-être venu de dépasser l’étape de la conscience de soi pour appliquer tout ce que vous avez appris jusqu’à présent.

Sagittaire

Le mois à venir marque un tournant dans les efforts que vous avez déployés au cours du dernier semestre. De nouveaux travaux, projets et responsabilités vous attendent. Vous pourriez aussi être incitée à entrer en relation, à collaborer et à vous réunir avec des personnes avec lesquelles vous ne vous êtes jamais associée auparavant. Une grande nostalgie pourrait affleurer ce mois-ci, et vous pourriez soudainement considérer le passé sous un jour plus flatteur et favorable. Que cela vous apporte la paix, même si ce n’est que pour un instant.

Capricorne

Vous allez probablement beaucoup vous activer ce mois-ci, puisque vous aurez de nouveaux endroits à voir, des conversations à poursuivre et des projets professionnels à mettre en route et à mener à bien. Toutes ces occupations vous seront bénéfiques, alors profitez du plaisir de la camaraderie et du travail. En parlant de plaisir, la période est bien choisie pour vous gâter et offrir à vos sens tout ce qui vous donne habituellement des frissons. Le bien-être qui suit un tel ravissement vaut tous les risques. Amusez-vous bien !

Verseau

Ce mois-ci, considérez comme votre mission d’avoir du plaisir, de prendre soin de vous et de nourrir votre créativité. Vous brûlerez d’un désir intense et urgent de trouver l’inspiration. Même si la tentation est forte de vous consacrer à des études sérieuses, relevez le défi de vous perdre dans des activités plus manuelles, pour lesquelles vous n’êtes pas vraiment douée, mais que vous aimeriez maîtriser. Ne laissez pas la maladresse due au manque d’expérience vous empêcher d’explorer de nouvelles façons d’apprendre à vous connaître.

Poissons

Le mois de mai est un mois important, car vous commencerez à trouver un sens à une grande partie de votre apprentissage, de votre introspection et votre croissance personnelle. Pour le dire concrètement, vous pourriez commencer à récolter les fruits de vos efforts. Accrochez-vous à ce précieux optimisme que vous sentez circuler dans vos veines. Voyez en lui l’affirmation dont vous avez besoin pour affronter la vie avec courage et ouverture d’esprit. Laissez les aspects positifs de votre quotidien vous changer pour le mieux.

Bélier

Des cadeaux s’offrent à vous sous la forme d’une vision claire, d’un instinct sûr et de rêves guidés. Vous goûterez aussi un doux répit accordé par un grand chagrin que vous ressentez – vous cherchez à le surmonter depuis un certain temps. La générosité de ce moment, même fugace, s’apparente à la détente que ressent un corps fatigué dans un bain à la température idéale : toutes les tensions que l’on retenait sans même en avoir conscience se libèrent. Puissiez-vous trouver les mots adéquats pour rendre compte de ce moment précieux, et que son souvenir persiste toujours.