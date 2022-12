Horoscope 2023 : un regard sur l’année à venir

Vous pourriez trouver intéressant de relire votre horoscope annuel 2022 pour réfléchir à ce qui s’est produit dans les douze derniers mois. Les horoscopes que vous lirez à la fin de la présente publication offrent eux aussi quelques brèves suggestions, qui synthétisent les mouvements planétaires de l’année à venir.

Vous pourriez aussi profiter de ce moment pour vous remémorer les raisons pour lesquelles il vaut mieux lire l’horoscope de votre ascendant plutôt que celui de votre signe solaire, ou en plus de celui-ci : vous y trouverez des informations à propos de ce qui vous attend en 2023 qui résonneront davantage en vous. Plongeons maintenant dans le vif du sujet.

Les planètes du système solaire

Pluton se déplacera du 27 e degré en Capricorne au degré 0 en Verseau.

Neptune se déplacera du 22 e au 27 e degré en Poissons.

Uranus se déplacera du 14e au 23e degré en Taureau.

En astrologie, les planètes du système solaire externe (dont la planète naine Pluton) sont associées aux phénomènes qui s’étendent dans le temps en raison de leur vitesse de déplacement : celle-ci est lente parce que ces planètes sont les plus éloignées du Soleil. Par conséquent, elles symbolisent des événements historiques, de grandes périodes de l’histoire pour certaines cohortes d’êtres humains.

L’astrologie décrit le lien entre la qualité du temps et l’interaction des planètes. Cette année, ces planètes du système solaire externe n’interagiront pas entre elles, mais elles reprendront contact avec des planètes du système solaire interne à différents moments. En 2023, Pluton changera de signe, ce qui marquera un nouveau départ chargé d’émotion quelque part dans votre carte du ciel. D’un point de vue général, Pluton provoque de profondes transmutations, tandis que Neptune inspire l’idéalisme et incite à prendre conscience de ses désillusions; Uranus, elle, a un effet déstabilisant sur la réalité bien établie et incite à se libérer de la stagnation.

En 2023, l’événement majeur concernant les planètes du système solaire externe sera la sortie de Pluton du Capricorne et son entrée en Verseau, le 23 mars. Pluton est en Capricorne depuis 14 ans (depuis 2008) et pour la première fois cette année, la planète naine va se frayer un chemin dans le prochain signe, celui du Verseau. Même si Pluton doit rétrograder en Capricorne du 11 juin 2023 au 22 janvier 2024, l’entrée de la planète naine en Verseau prochainement marque la première étape d’un long séjour dans ce signe, où elle restera pendant 21 ans (jusqu’en 2044 !).

Les transits de Pluton annoncent le début d’un long parcours jalonné de profonds changements. D’une certaine façon, 21 ans est une très longue période. Quand on envisage sa propre évolution au fil de deux décennies, on sait qui l’on est au début et on sait également qu’à la fin de cette période, on aura énormément changé. Les transits de Pluton représentent un processus de mort et de renaissance au ralenti.

Il est utile de savoir qu’après deux années de réarrangement de la réalité dans la maison du Verseau de notre carte du ciel, 2023 nous permettra de prévoir, à long terme, ce que nous allons intégrer lentement et transformer en nourriture utile au fil du temps. Ce travail pourrait nous amener à prendre pleinement conscience de nos peurs et de ce qui provoque notre insécurité. C’est une bonne chose, car c’est ainsi que l’on peut reprendre les rênes de sa vie. Avec Pluton, ce sont les extrêmes qui agissent. Cette année servira donc à prendre davantage conscience des domaines où l’équilibre doit être rétabli.

Les planètes sociales

Saturne se déplacera du 22 e degré en Verseau au 7 e degré en Poissons.

degré en Verseau au 7 degré en Poissons. Jupiter se déplacera du 1er degré en Bélier au 15e degré en Taureau.

En se rapprochant du Soleil, on trouve Saturne et Jupiter. On les appelle les planètes sociales, car les personnes du même âge et d’une même localité partagent toutes ce placement dans leur thème de naissance. En 2023, Saturne terminera son séjour en Verseau et entrera en Poissons, tandis que Jupiter entrera dans deux signes, le Bélier et le Taureau, avant d’en sortir.

Les transits de Saturne impliquent souvent des restrictions plus ou moins importantes, qui peuvent nous amener à enfreindre des limites. Saturne nous incite à nous montrer intègres et responsables tout en nous poussant à examiner les situations avec sérieux et réalisme. Comme Saturne entrera en Poissons le 7 mars, les personnes nées avec Saturne en Poissons dans leur carte du ciel vivront leur retour cyclique de Saturne. Cela signifiera également que Saturne quittera le Verseau, où elle se trouve depuis 2020. Ainsi, les personnes nées avec ce placement en auront enfin terminé avec le retour de Saturne.

Les retours cycliques de Saturne marquent souvent des périodes essentielles de croissance, que l’on peut aussi qualifier de périodes de crise. J’aime imaginer les points critiques comme des moments de la vie pendant lesquels on doit prendre des décisions importantes pour changer de direction. Si vous avez entre 28 et 30 ans, entre 56 et 58 ans, et entre 87 et 89 ans, vous vivrez un retour de Saturne. Cependant, même si ce n’est pas votre cas, le fait que Saturne se déplacera dans les maisons du Verseau et des Poissons dans votre carte du ciel indiquera qu’un processus de maturation lent et régulier est en cours.

De son côté, Jupiter a retraversé les huit premiers degrés du Bélier entre le 10 mai et le 27 octobre 2022. Au cours des deux premiers mois de 2023, cette planète passera brièvement dans ces mêmes degrés, ce qui permettra probablement de résoudre tous les problèmes qui ont pu surgir au fil de ces six mois l’année dernière. Jupiter entrera ensuite en Taureau de façon plus continue à partir du 16 mai et y restera jusqu’au 25 mai 2024. (En général, Jupiter met un an à traverser un signe.)

On associe Jupiter à la création et au maintien d’un ordre harmonieux, à la bienfaisance, à la croissance et à l’expansion. Les transits de Jupiter dans votre carte du ciel peuvent indiquer une recrudescence d’espoir et d’optimisme. Ils peuvent aussi signaler l’abondance sous toutes ses formes, quel que soit le contexte. Parfois cependant, la croissance n’est ni souhaitée ni agréable. Mais, traditionnellement, Jupiter est associée à la guérison et à la médecine.

Pour Jupiter en Bélier, repensez aux nouveaux départs que vous avez pris l’année dernière (indice : regardez la zone Bélier de votre carte du ciel) et aux moments où une franchise brutale vous a permis d’aller de l’avant. Jupiter en Taureau, au contraire, peut apparaître un peu plus déstabilisant, car il rejoindra Uranus. Quel que soit l’endroit où Jupiter se déplace, elle a le potentiel de créer des problèmes dus à un excès. Si ledit excès entraîne une stagnation, vous pourriez subir un profond bouleversement avant d’arriver à comprendre ce qui est le mieux pour vous.

Les planètes du système solaire interne et les éclipses

Mars recommencera à avancer le 12 janvier, après sa rétrogradation en Gémeaux amorcée le 30 octobre 2022. Au début de la nouvelle année donc, Mars permettra de mettre un terme aux situations dans la maison des Gémeaux de notre carte du ciel à toutes, où elle a fait un séjour prolongé depuis le 20 août 2022. Du 12 janvier au 25 mars, Mars nous amènera à réexaminer les problèmes sur lesquels elle a déjà tenté d’attirer notre attention pour nous inciter à les régler. Espérons ainsi que les trois premiers mois de l’année nous permettront de résoudre, même imparfaitement, les situations avec lesquelles nous nous débattons depuis près de six mois.

Vénus fera un séjour prolongé en Lion en raison de sa phase de rétrogradation de l’été. La planète entrera en Lion le 5 juin, rétrogradera le 22 juillet, reprendra son mouvement le 3 septembre et finira par quitter le Lion le 8 octobre. Par comparaison, quand Vénus n’a pas de phase de rétrogradation (ce qui se produit à peu près tous les 18 mois), elle traverse en général un signe en un mois environ. Cependant, comme 2023 est l’année où Vénus rétrograde, elle restera en Lion pendant environ quatre mois. Attendez-vous à connaître un peu de douceur dans la zone Lion de votre carte du ciel, mais également à ressentir le besoin de réévaluer ce que vous souhaitez et appréciez vraiment dans les domaines de la vie auxquels cette zone est associée.

Comme toujours, Mercure connaîtra ses trois cycles de rétrogradation presque complets. Pour définir les rétrogradations de Mercure, il s’agit de comprendre les éléments dans lesquels elles se produisent. En 2023, toutes les rétrogradations de Mercure auront lieu dans les signes de terre (Taureau, Vierge et Capricorne). La rétrogradation de Mercure vous amènera à examiner, à réévaluer et à analyser les maisons des signes de terre de votre carte du ciel. Les périodes de rétrogradation de Mercure sont toujours d’excellents moments pour clore les projets en retard.

Enfin, les éclipses représentent toujours des périodes de changement décisives. Les astrologues s’intéressent à l’axe de la maison dans laquelle elles se produisent pour déterminer les domaines de la vie qui vont subir des révisions et des ajustements importants. Depuis novembre 2021, nous vivons des éclipses dans l’axe Taureau-Scorpion. Elles se poursuivront en 2023. Cependant, un nouvel ensemble d’éclipses auront lieu dans l’axe Bélier-Balance. Voici la meilleure façon de mettre cela en contexte : étudiez les maisons opposées que ces éclipses touchent dans votre thème de naissance. Les éclipses, au même titre que les grands événements planétaires, représentent souvent des centres d’intérêt dans les horoscopes mensuels que je rédige : restez donc à l’affût pour en savoir plus au fil de l’année. Prenez bien soin de vous et des autres.

Je vous recommande fortement de lire l’horoscope de votre ascendant avant celui de votre signe solaire (pour les personnes nées le jour) et/ou de votre signe lunaire (pour celles nées la nuit). Si vous ne connaissez pas votre ascendant, vous pouvez l’obtenir en ligne en visitant astro.com ou en téléchargeant une application telle que Time Nomad, en anglais seulement. Vous aurez besoin de vos date et lieu de naissance ainsi que de l’heure exacte de votre naissance.

Bélier

C’est en 2023 que vous prendrez la responsabilité de soigner vos blessures anciennes, celles qui vous hantent et vous déstabilisent. Ce faisant, vous découvrirez peut-être que ce travail en profondeur vous permet de poser un regard clairvoyant sur les personnes que vous fréquentez. Vous prendrez réellement conscience de ce à quoi vous accordez de la valeur, en particulier en ce qui concerne votre besoin de stabilité et votre estime de vous-même. Certes, la tâche est ardue, mais si vous placez la sincérité au cœur de vos principes, elle peut s’accomplir dans le plaisir.

Taureau

Alors que l’année dernière a été plutôt déstabilisante, avec tout de même quelques moments véritablement enthousiasmants, 2023 vous apportera un répit en vous tenant loin du chaos. Le travail incessant que vous avez entrepris pour vous débarrasser de vos peurs et de vos hésitations une à une se poursuivra, mais cette année, vous pourrez vous appuyer sur des pairs qui souhaitent parvenir au même degré d’intégrité dans leur vie. Les douze mois à venir vous permettront de reconfigurer les questions de l’identité et de l’expression personnelle pour veiller à ce qu’elles s’alignent avec vos vérités en perpétuelle évolution. Cette année, vous serez plus loyale envers vous-même.

Gémeaux

De plus en plus, vous vous sentez poussée à exercer votre autorité et à faire preuve de leadership. Le moment est peut-être venu de vous engager dans un parcours de vie particulier, une voie que vous mettrez du temps à découvrir, mais qui vous apportera la sagesse de l’expérience au fil des ans. C’est l’année où vous composerez avec la peur afin de relever de nécessaires défis. Ce sera pour mieux avancer. Il n’y a rien de fondamentalement négatif dans la peur : à petite dose, elle peut donner assez d’énergie pour surmonter les difficultés tout en renforçant le cœur et l’esprit.

Cancer

Cette année, vous soumettrez à un examen scrupuleux la qualité de vos relations, qu’elles soient récentes ou anciennes, dans le but d’effectuer quelques remaniements indispensables. Vous auriez tout avantage à prendre note du type de relations que vous voulez favoriser et à ne pas vous laisser guider uniquement par la familiarité pour choisir les gens que vous fréquentez. 2023 sera l’année où vous étendrez votre réseau dans tous les contextes, chère native du Cancer.

Lion

Vous êtes tellement plus puissante quand vous combinez vos dons avec ceux d’autres personnes qui décuplent vos propres talents. 2023 sera l’année de la résonnance. Entourez-vous de personnes qui ont le vent dans les voiles afin de pouvoir vous inspirer mutuellement. Relâchez votre emprise sur les relations qui vous empêchent de grandir. Il arrive que de telles relations, sans pour autant comporter de malveillance, nous éloignent peu à peu de la personne que nous sommes. Avancez en gardant le cœur grand ouvert.

Vierge

Savoir fixer des limites est une excellente façon d’apprendre à mieux se connaître. Les limites expriment visiblement ce que l’on est capable – ou incapable – d’offrir, de telle sorte que l’on a le sentiment d’être plus structurée. Dans l’année à venir, votre tâche consistera à mieux vous connaître, c’est-à-dire suffisamment bien pour être en mesure de fixer vos limites et de préciser celles-ci pour les autres. S’engager de manière responsable dans ses relations consiste à savoir qui l’on est afin de pouvoir se montrer telle que l’on est, autant que possible.

Balance

Préparez-vous à vivre une année de création cathartique. Votre créativité pourra s’exprimer dans n’importe quel contexte et elle vous prendra une bonne partie de votre temps, de vos efforts et de votre attention, pour votre plus grand bonheur. Certaines expériences qui vous habitent sans que vous en soyez vraiment consciente ne demandent qu’à faire surface. Elles sont peut-être douloureuses, mais elles cachent peut-être aussi un désir d’ajouter de l’amour dans votre vie. En 2023, cherchez à être en paix avec vous-même et à vous investir émotionnellement dans toutes les décisions que vous aurez à prendre afin d’avancer.

Scorpion

Vous consacrerez cette année à travailler fort pour connaître la tranquillité, la joie et le plaisir. C’est peut-être paradoxal, mais le type de croissance qui sera au programme pour vous consistera à prendre les choses en main pour satisfaire vos désirs. Même si l’on peut y voir de la complaisance au premier abord, ce genre de clarté n’est pas une petite affaire : elle réclame d’avoir une profonde intimité avec soi-même. Pour savoir précisément ce qui nous touche et pourquoi cela nous touche, il faut être prête à voir la vérité en face et viser la sincérité.

Sagittaire

La question de l’appartenance occupera une place centrale dans votre année. Vous vous efforcerez de comprendre le sens profond de l’expression « rentrer au bercail ». C’est une notion à explorer, à la fois d’un point de vue concret et métaphorique. Que signifie « faire partie de » ? En 2023, c’est la question qui méritera votre attention, surtout dans son sens familial. Trouvez la force qui vous manque, occupez l’espace qui vous permettra d’exprimer précisément ce que vous voulez dire, pour qu’on prête attention à ce que vous dites.

Capricorne

Disons-le clairement, 2023 s’annonce comme une année sobre – ce qui est une bonne chose. Vous ressentirez le besoin d’établir des priorités et d’installer de la stabilité dans votre vie à certains égards. Gardez un profil bas afin de pouvoir vous consacrer à ces problèmes importants et urgents que vous mettez de côté depuis quelque temps. Vous parviendrez ainsi à relâcher la pression de la performance et de la réussite. Tentez plutôt de vous installer dans la fiabilité de la routine pour bien vivre les journées qui s’en viennent. La répétition peut vous apporter un grand réconfort.

Verseau

Craignez-vous votre force ? Que ressentez-vous physiquement quand vous faites montre de votre puissance ? En 2023, votre tâche consistera à reconnaître les sensations somatiques intimement associées à l’exercice du pouvoir. Il est temps que vous inversiez le sens que vous lui donnez pour redéfinir cette relation dynamique avec vous-même. Vous découvrirez peut-être que ce qui vous a longtemps inquiétée est en fait faux, ou même inexistant. Observez les personnes qui vous inspirent pour parvenir au type de maîtrise que vous souhaitez incarner. Le pouvoir n’entraîne pas toujours un assujettissement : le plus souvent, il ouvre des possibilités.

Poissons

Imaginez que les limites que vous vous fixez puissent devenir le parfait remède pour maîtriser la plupart des choses qui vous paraissent hors de contrôle. 2023 est l’année où les limites deviendront vos amies, surtout en ce qui concerne votre sentiment d’insouciance… sans limites. Ce nouveau point de vue pourra vous servir dans de nombreux contextes différents, mais au bout du compte, ce sera l’année où vous comprendrez ce qu’est la santé holistique, celle qui implique le corps, l’esprit et l’âme.