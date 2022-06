Horoscope : ce que juillet nous réserve

Juillet commence avec l’entrée de la planète de l’action, Mars, dans le rythme lent du Taureau, le 4. Le même jour, la planète de la communication, Mercure, arrive en Cancer, si sensible aux émotions. Résultat : nous serons attirées par le confort douillet et le cocon protecteur de la maison. La pleine lune a lieu en Capricorne le 13 juillet : le point de culmination de tous les mouvements qui se sont amorcés au début du mois de janvier 2022. Lesquels ont débouché sur du concret depuis lors, non ?

Vénus entre en Cancer le 17 juillet, ce qui accentue encore le besoin de rester chez soi et donne envie de déjeuner au lit, de passer la journée en pyjama et de cuisiner pour les autres plutôt que de manger à l’extérieur. Mercure change de signe et entre en Lion le 19 juillet. C’est alors que s’amorcera la mise en œuvre de nos plans pour l’été (dans l’hémisphère Nord, du moins).

Avec l’entrée en Lion du Soleil le 22 juillet, la saison (d’été dans le nord, d’hiver dans le sud) bat son plein. Finalement, une nouvelle lune a lieu en Lion le 28 juillet, le jour même où Jupiter rétrograde en Bélier. Amusez-vous et ralentissez le rythme si vous le pouvez.

Cancer

En allant vers l’avenir, vous devez faire preuve de souplesse et même rester malléable. Cherchez le bon équilibre entre vos choix stratégiques et votre tolérance à l’inconfort. Ce mois-ci, les gens, les situations et même vos rêves pourraient vous apparaître clairement. Plutôt que d’être spontanément réfractaire au changement, vous devriez retrouver l’émerveillement de l’enfance. Il vaut toujours mieux faire preuve de curiosité que de se complaire dans ses craintes. Après tout, on n’est pas censé savoir en permanence ce qui va arriver. C’est la tension entre ce que l’on est et ce à quoi l’on aspire qui rend la vie fascinante.

Lion

La pression et la responsabilité de bien paraître vous empêchent parfois d’avancer, chère native du Lion. La complexité de votre humanité s’en trouve réduite et vous ne valorisez pas votre potentiel créatif. Ce sont alors les règles de bonté des autres qui finissent par s’appliquer, et vous ne tenez plus compte de vos possibilités. Essayez de paraître désordonnée, imparfaite, hors contexte et désorganisée, puis accueillez la profonde peur du rejet et de l’inadéquation qui en résulte. Travaillez sur cette question et faites-vous amie avec la part de vous-même qui manque d’assurance au lieu de toujours vouloir vous en débarrasser.

Vierge

L’existentialisme est une crise du sens. C’est une crise de ce type que vous allez traverser, chère native de la Vierge. Mais ne vous inquiétez pas, c’est tout à fait sain et humain, bien qu’inconfortable. Si quelqu’un connaît la valeur de la critique, c’est bien vous. Alors, allez-y, posez-vous des questions, sur vos croyances, vos souvenirs, votre travail, vos rêves. Avec un peu de chance, dans votre quête de réponses, vous parviendrez à de nouvelles vérités qui vous apporteront un peu de réconfort.

Balance

Quelles sont les conséquences matérielles de votre vulnérabilité ? Prenez le temps de répondre à cette question, chère native de la Balance. Au mois de juillet, vous serez tiraillée entre votre désir d’entretenir une belle amitié et les craintes profondes qu’elle susciterait. Si votre utilité est le seul cadeau que vous apportez dans vos relations, vous avez peut-être l’impression que quelque chose cloche lorsque vous n’êtes pas utile. Dans quelle mesure le fait de vous montrer utile et disponible vous empêche-t-il de dire aux autres que vous avez besoin d’eux ?

Scorpion

Régresser, c’est aussi bouger, n’est-ce pas ? Si vos actes et vos paroles sont sans cesse mal interprétés, vous avez peut-être l’impression d’avoir surmonté des épreuves et appris des leçons pour rien. Mais gardez le cap, même si vous avez la sensation de reculer, surtout dans vos relations importantes. Des aspects significatifs de votre vie subissent actuellement de profonds bouleversements. Votre incontestable solidité vous prépare à des périodes comme celle-ci. Laissez un peu retomber la poussière avant de reprendre les choses en main.

Sagittaire

Le bien-être est une notion quelque peu ambiguë parfois. À vrai dire, il n’est accessible qu’à quelques êtres privilégiés. Cependant, il le faut : dans le mois à venir, vous devez cultiver votre sentiment de bien-être en y consacrant temps et attention. Dans la petite tranche du monde qui est la vôtre, vous êtes accaparée par toutes sortes de responsabilités qui peuvent vous sembler écrasantes. Comme si le sort du monde reposait sur vos épaules. À travers tout ce travail et tous ces efforts, n’oubliez pas de réserver de l’espace à la satisfaction de vos besoins de bien-être, de santé – physique et mentale – et de joie.

Capricorne

En cas de doute, prenez votre temps. Certes, il y a des situations urgentes qui exigent que vous y répondiez immédiatement. Mais aux yeux de qui sont-elles urgentes? Sachez discerner, parmi les « urgences » auxquelles vous répondez, les véritables crises qui méritent votre attention et votre précieuse expertise. Quant aux autres, elles peuvent attendre. Le mois de juillet vous incitera à faire du ménage et à voir aux tâches administratives qui maintiennent votre vie à flot et que vous avez récemment négligées. Elles ont beau être ennuyeuses, elles n’en sont pas moins importantes. Cessez de les reporter.

Verseau

Vous vous souciez tellement et si sincèrement des autres que vous êtes réellement blessée quand on vous pense indifférente, insouciante, détachée. Dans ces cas-là, que faites-vous ? Vous vous sentez peut-être obligée d’attirer l’attention en étant ultra-chaleureuse dans le but de vous faire comprendre. C’est parfois épuisant. Dans le mois à venir en particulier, vous aurez davantage tendance à vous réfugier dans votre coquille. Au lieu de répondre et de réagir aux scénarios des autres, vous devriez peut-être vous en écrire un qui évite les malentendus. Vous ne pouvez pas être responsable de l’opinion des autres. Restez fidèle à vos principes.

Poissons

Résistez aux pièges de la visibilité numérique à tout prix – « vite, une photo, sinon c’est comme si ça ne s’était pas passé ». La vie, c’est tellement plus que ce que l’on partage, en ligne ou en personne. Le mois de juillet vous donne envie de faire germer et de planter des graines dans votre jardin intérieur. Il s’agit de fonder votre conscience de vous-même sur la qualité et la pulsation de votre vie quotidienne plutôt que sur la séduction de la visibilité et les fugaces décharges de dopamine suscitées par des aventures qui n’arrivent qu’une fois. La vie, c’est ce que l’on fait de son quotidien, qu’il y ait des témoins ou non.

Bélier

Avez-vous parfois l’impression de devoir acheter l’affection des autres ? Si oui, quelles sont les conditions qui nécessitent ce genre de dynamique avec votre entourage ? Il est tout à fait humain d’attacher de la valeur aux offres tangibles que vous apportez à la table. Ce qui pourrait être inquiétant, toutefois, ce serait d’en faire votre principal modus operandi. Cherchez de l’aide et du soutien pour désapprendre à associer objets matériels et capacité d’être aimée. Vous méritez sans aucun doute plus que des échanges de soins de type transactionnels. Vous méritez la sincérité.

Taureau

Nous ne sommes pas toujours à l’aise avec nous-mêmes, avec avec notre complexité, notre histoire, nos traumatismes et nos envies. Il est parfois plus facile de s’imaginer dans la peau de quelqu’un d’autre, jouissant d’une vie plus facile. Et si vous ressentiez de l’amertume et de la tristesse à être dans le corps que vous habitez ? Le conseil de pure forme « Il faut s’aimer soi-même » est, au mieux, condescendant ou même inadapté. Allez plutôt à la racine de votre douleur et amorcez votre guérison en partant de cette réflexion. Il n’y a rien de mal à ne pas savoir par où commencer. Le plus important est de commencer quelque part.

Gémeaux

Vous constatez avec tristesse que ce qui vous procurait autrefois un immense plaisir ne vous apporte plus l’apaisement et le soulagement dont vous avez tant besoin. La nature fugace de quelques décharges de sérotonine vous maintient peut-être dans une dépendance insoutenable. C’est pourquoi les réconforts quotidiens sont si précieux. Maintenez une base solide de routines et de régimes pour vous soutenir pendant que vous surfez sur les vagues du changement. C’est vrai, à mesure que le temps avance, tout est appelé à évoluer. Mais vous pouvez vous offrir le répit des réconforts ordinaires.

Restons connectées Recevez chaque jour de la semaine des contenus utiles et pertinents : des recettes délicieuses, des articles astucieux portant sur la vie pratique, des reportages fouillés sur les enjeux qui touchent les femmes. Le tout livré dans votre boîte courriel à la première heure ! Email *

CAPTCHA

Consent * Oui, je souhaite recevoir l'infolettre quotidienne. Je comprends que je peux me désabonner à tout moment. * *