Horoscope de juillet 2023 : les prédictions astrologiques

Au mois de juillet, tout tournera autour de la rétrogradation de Vénus – de quoi nous aider à mieux évaluer la qualité de nos relations en ayant une vision plus juste de ce que nous estimons et désirons réellement. Ce sera également une bonne période pour nous demander ce que nous entendons par stabilité et pour trouver des moyens d’installer un équilibre satisfaisant. Finalement, quelques prises de conscience pourraient entraîner des ruptures (et des découvertes décisives) ou, à tout le moins, permettre le renforcement de certains liens. N’oublions pas : le changement (même pour le mieux) peut inquiéter, mais il est salvateur et on doit passer par là !

Voici les dates à retenir en juillet :

Le 3, c’est la pleine lune au 11e degré en Capricorne;

Le 10, Mars entre en Vierge et Mercure en Lion;

Le 17, il y a une nouvelle lune au 24e degré en Cancer;

le nœud lunaire nord entre en Bélier et le nœud lunaire sud entre en Balance;

Le 22, Vénus rétrograde au 28e degré en Lion et le Soleil entre en Lion;

Le 28, Mercure entre en Vierge.

Cancer

En juillet, certaines prises de conscience concernant l’évolution de vos relations dans les six derniers mois atteindront leur point culminant et finiront par se cristalliser. Elles pourraient déboucher sur un échange de paroles bien senties et un peu brutales, mais ce genre d’interactions vaut parfois mieux que de tourner autour du pot et de rester au point mort. Ce qui compte pour vous actuellement, et qui doit devenir votre priorité, c’est de trouver des moyens d’atteindre une certaine stabilité dans la vie en général.

Lion

Ce mois-ci, chère native du Lion, c’est votre santé qui est à l’avant-plan. Ainsi, vous devrez prendre soin de vous et vous assurer de procurer à votre corps ce dont il a besoin : s’agira-t-il de repos, de mouvement, de certains aliments en particulier ? Faites également le point sur votre état affectif et mental afin de pouvoir axer vos efforts sur ce qui vous semble le plus urgent et le plus nécessaire.

Vierge

Le mois de juillet est celui où votre vraie nature – ambivalente – se révèle. Vous vous ressourcez en étant aussi sociable que vous le souhaitez, pourvu que vous vous entouriez des bonnes personnes et des bonnes vibrations. Puis vient un moment où, après avoir frayé avec tant de monde, vous avez épuisé votre réserve d’énergie. Vous replongez alors dans l’ombre du mystère et de l’invisibilité pour y recharger vos batteries. De nouvelles choses passionnantes sont en train de germer : vous devrez leur laisser voir le soleil, mais seulement après une nécessaire période de maturation.

Balance

Il est temps de sortir de votre refuge, au sens propre et au sens figuré, pour affronter le monde qui veut entendre parler de vous et apprendre à vous connaître. Quelques nouveautés s’annoncent et vous avez tout intérêt à leur permettre de voir le jour. Entrez en relation et collaborez avec des gens qui souhaitent soutenir votre croissance. Mais attention, ne vous entourez pas que de béni-oui-oui. Au contraire, recherchez la compagnie de personnes qui, pour votre bien, se montreront franches (et gentilles).

Scorpion

Vous serez contrainte d’apprendre de nouvelles choses qui, au bout du compte, vous maintiendront et vous soutiendront dans la voie que vous suivez actuellement. Peu importe de quoi il s’agit, même si vous êtes encore à la recherche de sens. C’est le genre d’exploration qui vous rapprochera de l’œuvre que vous souhaitez offrir au monde. Tout est une question d’alignement pour vous ces temps-ci, chère native du Scorpion. N’agissez pas uniquement dans le but de vous sécuriser, mettez de la passion dans votre travail.

Sagittaire

Être en contact avec le monde matériel, c’est notamment savoir déterminer les raisons qui nous poussent à effectuer tel ou tel achat. Ainsi, pour comprendre la valeur que vous accordez aux biens, examinez la répartition de vos dépenses. Lorsque vous saurez justifier vos décisions financières, vous serez mieux outillée pour abandonner les croyances et les comportements qui pourraient épuiser vos ressources (et celles de la Terre !). Bref, dépensez de manière plus réfléchie.

Capricorne

Avez-vous l’impression de passer suffisamment de temps avec les personnes qui comptent le plus dans votre vie ? Regrettez-vous la façon dont vous avez géré les conflits et les séparations dans le passé ? Souhaitez-vous réfléchir à l’équivalence que vous avez établie entre votre mérite et ce que vous pouvez offrir dans vos relations ? Cette équation a fini par aboutir au sentiment que vous n’en faites jamais assez. Le mois de juillet a tendance à donner lieu à des remises en question pour vous. C’est une bonne chose, mais c’est aussi un travail épuisant. N’oubliez pas d’être indulgente envers vous-même.

Verseau

La pratique qui consiste à exprimer ses besoins est essentielle au bien-être et nécessite une véritable intimité avec soi-même. Or, lorsqu’on veut se montrer facile à vivre en se pliant aux caprices des autres, on a parfois de la difficulté à formuler ce qu’on veut vraiment. Apprenez à mieux vous connaître en apprenant à communiquer clairement ce que vous désirez exactement. Au bout du compte, vous pourrez toujours suivre le courant.

Poissons

Vous vivez dans l’excès actuellement. Croyez-en la sagesse populaire : point trop n’en faut, cela peut faire plus de mal que de bien. Déterminez donc les domaines dans lesquels vous auriez besoin de vous fixer certaines limites, en particulier parce que si vous négligez de le faire, votre santé pourrait en pâtir. Il s’agit de trouver un équilibre pour réussir à vous amuser tout en travaillant dur – autrement dit, de trouver un juste milieu pour que ces deux activités demeurent à la fois agréables et satisfaisantes.

Bélier

Sortez et faites preuve de créativité. Nul besoin de vous fixer un objectif précis ou de viser un résultat particulier : il suffit de vous amuser autant que faire se peut, car c’est le but. Ne recherchez aucun sens profond! Au bout du compte, l’idée est de ranimer une petite flamme dans cette partie de vous où elle s’est éteinte, car vous vous êtes laissé étouffer par les responsabilités. À quand remonte la dernière fois où vous avez vraiment pris du bon temps ?

Taureau

Le mois à venir sera probablement marqué par le thème de la famille et du foyer. Ou peut-être aurez-vous besoin d’explorer le passé afin de comprendre la dynamique de vos relations actuelles. Quoi qu’il en soit, vous êtes invitée à renouer avec vos origines en réfléchissant à votre appartenance à des lieux et à des personnes, surtout si vous vous sentez déracinée depuis quelque temps. En juillet, vous pourriez plonger dans un véritable bain de nostalgie. Puisse celle-ci vous aider à faire de la place, pour vous permettre de nommer vos aspirations.

Gémeaux

C’est un mois idéal pour avoir des conversations à bâtons rompus qui (espérons-le !) faciliteront un rapprochement avec votre entourage. Visitez un quartier que vous ne connaissez pas encore et voyez votre ville d’un œil nouveau. Parfois, il suffit d’une étincelle de nouveauté pour que ce qui était devenu banal retrouve soudainement de l’intérêt. Entrez en relation avec le monde non humain qui vous entoure, il est également source de soutien. Certains endroits vous appellent, de même que certaines personnes.