Horoscope de septembre 2023 : les prédictions astrologiques

En septembre, nous sortons de la léthargie du mois d’août due à la canicule : certaines situations qui semblaient bloquées pourraient commencer à évoluer. Sur le plan astrologique, le mois de septembre est marqué par la simplicité : c’est un espace ouvert, riche de possibilités, ce qui ne veut pas dire qu’il faut le remplir avec des complications excessives. Essayons de prolonger l’été et ses plaisirs autant que possible avant l’équinoxe d’automne, qui arrive au milieu du mois et accueillons favorablement les nuits plus longues et les jours plus frais qui s’annoncent.

Voici les dates à retenir en septembre :

Le 3, Vénus est en station directe au 12e degré en Lion;

Le 4, Jupiter rétrograde au 15e degré en Taureau;

Le 14, c’est la nouvelle lune au 21e degré en Vierge;

Le 15, Mercure est en station directe au 8e degré en Vierge;

Le 22, le Soleil entre en Balance; c’est l’équinoxe d’automne.

Vierge

C’est la fin de la léthargie ou du repos bienvenu du mois dernier, pour le meilleur ou pour le pire. D’une certaine manière, vous trouvez agréable de commencer enfin à avancer dans des projets restés en suspens – ou, si vous avez manqué d’entrain, de retrouver votre énergie. La tranquillité des derniers jours de votre été devrait vous aider à préciser certains de vos rêves et objectifs de vie. Reprenez là où vous en étiez et allez de l’avant lentement mais sûrement.

Balance

En général, vous appréciez l’équinoxe d’automne, cette période de remise à zéro des compteurs. C’est un excellent moment pour se mettre en retrait, accorder la priorité à la réflexion et vivre ses journées dans le calme sans perdre de vue son objectif. Cet état ne correspond pas pour autant à un manque d’activité, bien au contraire parfois. Au milieu de l’agitation, mettez l’accent sur les besoins de votre corps alors que vous vous dirigez vers le dernier trimestre de l’année.

Scorpion

Votre printemps et votre été ont certainement été très occupés. Même si vous n’en avez pas constaté les résultats concrets immédiatement, les derniers mois ont probablement entraîné des changements bienvenus dans votre vie, en particulier dans votre travail. Vous avez sans doute ressenti le besoin de renouer avec des personnes importantes de votre entourage et il est fort probable que toutes ces activités sociales vous rattrapent. La bonne nouvelle, c’est que l’équinoxe d’automne donne généralement le signal d’un ralentissement et d’un repli sur soi, surtout en ce qui vous concerne. Si vous le pouvez, renoncez à certaines responsabilités pour passer plus de temps dans votre cellule d’ermite.

Sagittaire

Le moment est venu de concrétiser les idées qui vous trottent dans la tête depuis quelques mois. Qu’elles soient d’ordre personnel ou professionnel et même si les conditions ne sont pas idéales, il est temps de les mettre en œuvre. Plutôt que d’attendre le « bon moment », lancez-vous et dites-vous que vous en apprendrez davantage au fil du temps. Le meilleur moment, c’est celui où l’on agit. Faites-vous confiance, laissez-vous porter par votre sens du jeu et donnez libre cours à votre créativité en ce moment propice.

Capricorne

Pardonnez-moi cette évidence, mais ce mois-ci, vous vous retrouvez dans une atmosphère de rentrée des classes. Qu’il s’agisse d’une véritable rentrée scolaire ou du début d’une formation professionnelle, vous aurez envie de vous atteler à la tâche, surtout s’il s’agit d’une formation qui a été reportée. Au contraire, vous avez peut-être la chance que cette période marque le début de vos vacances ou de nouveaux voyages. Quoi qu’il en soit, l’équinoxe d’automne est l’occasion pour vous de regarder vers l’avenir avec espoir.

Verseau

Certains des mystères qui entourent vos difficultés relationnelles se dévoileront peu à peu et tout vous apparaîtra plus clairement au fil du mois. En progressant, vous constaterez que la résolution des problèmes que vous rencontrez exige une approche centrée sur la tâche. Or, il ne s’agit pas forcément d’agir sur un événement extérieur, mais parfois simplement de changer d’état d’esprit et de point de vue – deux démarches qui peuvent s’avérer extrêmement utiles. Cet automne, vous devrez réexaminer et même réévaluer vos liens avec vos familles d’origine.

Poissons

Pour le mois à venir, votre mission consiste à trouver un équilibre entre votre besoin de vous gâter (quelle que soit la manière choisie) et la discipline nécessaire pour vivre longtemps et en bonne santé. Disons-le abruptement : peut-on encore parler de gâterie quand on se fait plaisir tous les jours ? Il y a des choses pour lesquelles il faut travailler dur et la clé est de trouver le juste milieu entre plaisir et utilité. L’équinoxe d’automne sera l’occasion de rompre vos habitudes quotidiennes en faisant preuve d’autant de bonté que possible envers vous-même.

Bélier

Vos projets créatifs et amusants, restés en suspens, commenceront à reprendre de la vitesse. Tant mieux. Mais il est probable que vous serez occupée par le travail ou encore, ce seront les responsabilités inhérentes à la vie en général qui vous cloueront au sol. Vous risquez de vous sentir tiraillée entre le travail et les loisirs et d’en être frustrée. Mettez en place une stratégie qui vous permette de vivre les deux avec autant de présence attentive que possible.

Taureau

Si vous avez abusé de la nourriture, c’est le moment idéal pour ralentir votre consommation et la ramener à un niveau plus durable. Cette recommandation s’applique d’ailleurs à n’importe quel contexte : peut-être faites-vous trop d’exercice et risquez-vous de vous blesser; peut-être ressentez-vous un excès de pessimisme et un manque d’espoir, faites-vous des dépenses excessives, protégez-vous votre paix au point de vous isoler, etc. Sachez trouver la modération dont vous avez besoin, car votre bien-être holistique est le thème du mois. Dans quels contextes de votre vie pouvez-vous viser un meilleur équilibre ?

Gémeaux

Le moment est venu de profiter de quelques-uns des changements que vous avez dû opérer dans vos habitudes quotidiennes au cours des deux ou trois derniers mois. Peut-être avez-vous dû déménager ou bien des changements dans votre quotidien vous ont-ils obligée à vous adapter. Espérons que vos efforts seront récompensés et que vous récolterez petit à petit ce que vous avez semé. N’oubliez pas cependant qu’il s’agit d’observer un processus plutôt que de viser des résultats à tout prix. Accordez-vous autant de répit et de compassion que possible.

Cancer

Au cours des deux ou trois derniers mois, vous avez passé en revue vos besoins et la gestion de vos ressources. Vous avez peut-être réévalué votre relation à l’argent, mais aussi établi une stratégie concernant votre charge de travail afin de ne pas en faire plus que ce que l’on attend de vous. En fait, cette prise de conscience vous incite à privilégier ce qui vous semble sain pour assurer votre subsistance. L’équinoxe d’automne est un excellent moment pour pimenter vos journées d’un bon mélange de planification et de spontanéité. Bref, débarrassez-vous du complexe de la martyre et ne vous épuisez pas inutilement !

Lion

Vous sentez-vous plus profondément connectée avec vous-même ou bien cette question fait-elle remonter un sentiment de tristesse et de déception ? Le fait est qu’il n’est pas toujours agréable de se centrer sur soi. Accorder la priorité à sa croissance personnelle, c’est, entre autres, s’avouer franchement que certaines choses ne correspondent plus à nous. Au cours du mois qui vient, vous vous interrogerez sur la façon dont vous répondez vraiment à vos besoins, quel que soit le contexte. Il est si facile de s’oublier soi-même que l’on a parfois du mal à se rendre compte que c’est en train d’arriver.