Horoscope septembre 2022 : les prédictions

Cette rentrée automnale s’accompagne d’un grand désir de réalisation et d’épanouissement personnel. Et cela fera un bien fou !

Le mois de septembre nous ramène à l’essentiel. Le 4, lorsque Vénus entrera en Vierge, nous aurons envie de réaliser bien des choses. Plus tard, le 9, lorsque Mercure commencera à rétrograder, nous aurons une excellente occasion de terminer les projets qui ont pris du retard et de réévaluer notre situation personnelle. En poursuivant son mouvement rétrograde, Mercure entrera à nouveau en Vierge le 23.

Il y aura une pleine lune en Poissons le 10 septembre. Les projets commencés le 2 mars dernier entreront alors dans leur seconde phase de réalisation. Puis le Soleil entrera en Balance, le 22, et ce sera l’équinoxe d’automne dans l’hémisphère Nord. La nouvelle lune en Balance, le 25, marquera le début d’un nouveau cycle annuel dans la zone de la Balance de votre thème. Vénus viendra compléter le tableau en entrant aussi en Balance, son signe d’origine, le 29.

Vierge

Le mois de septembre vous inspire et fait naître en vous de nouveaux désirs. Vous verrez les choses différemment. Vous pourriez, par exemple, cesser d’évaluer votre réussite en fonction de l’argent que vous gagnez. Construisez votre avenir en tenant compte de votre nouvelle perception des choses. N’oubliez pas que même de petits changements de perspective peuvent contribuer à modifier le cours de votre vie.

Balance

À cette époque-ci de l’année, vous sentez généralement le besoin de veiller à votre épanouissement personnel. Que vous preniez soin de votre santé, que vous changiez d’apparence ou que vous fassiez le point sur votre vie, laissez les autres vous aider à devenir cette meilleure personne que vous souhaitez être.

Scorpion

Si vous avez besoin de solitude, donnez-vous la permission de décrocher. Cela pourrait être la réponse à l’agitation et au chagrin que vous ressentez. Vos responsabilités continueront de vous demander du temps et de l’énergie, mais vous devriez oublier tout le reste. Il est grand temps que vous fassiez une pause. Si vous vous sentez déjà au bord du gouffre, lâchez prise. Vous saurez remonter la pente. Pour l’instant, éteignez tout et reposez-vous.

Sagittaire

Comme le tournesol qui se tourne vers le soleil, tournez-vous vers vos amis. Profitez de leur lumière pour vous mettre en valeur et de leur chaleur pour vous sentir appréciée. Si vos relations amicales vous ont causé beaucoup de soucis récemment, vous devez essayer de réparer les choses, mais comprenez vos besoins avant d’offrir votre soutien.

Capricorne

Projetez-vous dans le temps et imaginez que vous avez réalisé tout ce dont vous aviez toujours rêvé. Quels conseils votre moi du futur vous donnerait-il pour que vous puissiez éviter l’épuisement et surmonter le manque d’estime que vous ressentez ? Réfléchissez-y et allez de l’avant.

Verseau

Ce mois-ci, quoi que vous ayez à faire, consacrez-vous à la découverte du monde. Il ne s’agit pas de fuir la réalité, mais bien d’explorer de nouvelles possibilités. Laissez-vous inspirer par d’autres cultures et d’autres façons de vivre et cultivez votre compassion. Remettez en question vos certitudes et voyez comment cela peut changer votre vie de façon durable.

Poissons

Même si vous savez bien comment refouler la douleur et le chagrin, il est temps d’y faire face. Quand on ressasse les mauvais souvenirs trop longtemps, même le plus petit souvenir douloureux peut masquer tous les bons moments du passé. Soyez patiente. Dites-vous bien que vous n’avez pas à respecter d’échéance. Avec l’expérience, vous verrez que vous réussirez à vivre avec la douleur jusqu’au rétablissement complet. Vous n’avez pas à vous culpabiliser de ne pas toujours vous sentir bien.

Bélier

Le mois de septembre sera l’occasion pour vous de donner un nouveau souffle à vos relations et de partager votre intimité avec une tendresse renouvelée. N’oubliez pas que les relations qu’on entretient constituent un excellent moyen d’apprendre à se connaître soi-même. Laissez les personnes qui vous entourent prendre plus d’initiatives, même si vous avez l’impression qu’elles n’auront rien de plus à vous apporter. Vous pourriez être agréablement surprise.

Taureau

Vous tenez-vous occupée dans le seul but d’éviter d’aborder les problèmes que vous devez régler ? Évitez-vous délibérément le calme ? Si vous vous consacrez à votre travail pour éviter de faire face à vos problèmes ou ne pas être seule, il est temps de voir les choses autrement. Considérez toute la joie que votre travail peut vous apporter et tentez de trouver du plaisir dans tout ce que vous faites, vous vous en porterez mieux.

Gémeaux

Le désir peut vous indiquer la voie à suivre et vous mener vers des lieux et des personnes extraordinaires. Même si vous craignez de vous laisser guider par vos désirs, n’hésitez pas. Oubliez votre vulnérabilité et prenez des risques. Vous serez récompensée pour votre courage. En effet, quand vous cesserez de résister à vos désirs, vous aurez le sentiment de vivre pleinement.

Cancer

La nostalgie est une drogue puissante. Cependant, plus vous vous complaisez dans votre passé, plus vous déformez la réalité qui vous entoure. Si la nostalgie du passé vous empêche d’avancer, il est temps que vous vous tourniez vers l’avenir.

Lion

Vous rêvez d’aventure alors que la magie est tout autour de vous. La dopamine augmente certains plaisirs, mais ses effets sont éphémères et laissent souvent la place à une angoisse inutile. Vous convoitez des plaisirs éphémères ? Rappelez-vous que c’est en vous basant sur votre réalité quotidienne que vous pourrez évaluer votre bonheur. En vivant les moments présents tels qu’ils sont, vous en retirerez plus de joie et de plaisir.

Restons connectées Recevez chaque jour de la semaine des contenus utiles et pertinents : des recettes délicieuses, des articles astucieux portant sur la vie pratique, des reportages fouillés sur les enjeux qui touchent les femmes. Le tout livré dans votre boîte courriel à la première heure ! Email *

CAPTCHA

Consent * Oui, je souhaite recevoir l'infolettre quotidienne. Je comprends que je peux me désabonner à tout moment. * *