Ce mois-ci, Mercure rétrograde dans le signe des Poissons du 5 au 28. Le moment sera propice à l’introspection, mais ce ne sera pas le temps de vous occuper des détails, et en particulier de ceux qui vous irritent. La nouvelle lune dans le signe des Poissons, le 6, ne fera qu’accentuer le problème. Assurez-vous donc de faire attention à ce que vous demandez, car vous pourriez bien l’obtenir. Le mois de mars verra s’intensifier vos fantasmes, vos espoirs et votre envie de fuite. Gardez vos objectifs en tête et tirez profit de chaque journée afin de vous en approcher.

Illustration: Anastasia Lembrik/Shutterstock.com POISSONS 19 février — 20 mars Lorsque vous n’avez pas toute l’information dont vous avez besoin pour prendre une décision, ne faites pas appel à votre imagination, mais plutôt à votre esprit d’analyse. Face aux événements que vous vivrez ce mois-ci, en particulier aux environs de la nouvelle lune, le 6, faites preuve d’ouverture et ne craignez pas de poser des questions. Vous changez, et la situation autour de vous aussi, mais il est difficile de savoir sur quoi tout cela va déboucher. En revanche, soyez certaine que foncer sans réfléchir vers un problème ou, au contraire, fuir devant celui-ci sont de bons moyens de tout embrouiller.

