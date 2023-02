Horoscope février 2023 : les prédictions

C’est le mois le plus court de l’année et, convenons-en, c’est aussi une période tranquille sur le plan de l’astrologie. Ce genre d’intermède est toujours le bienvenu. La clé pour bien comprendre le ciel de février et agir en conséquence, c’est d’accorder la priorité au plaisir et aux nourritures de l’âme. Peu importe ce que vous entreprendrez dans votre journée, assurez-vous de viser la régénération et le repos. Privilégiez la joie autant que possible. Tout le reste peut attendre. Voici les dates à garder en tête :

Le 5, c’est la pleine lune au 16e degré en Lion;

Le 11, Mercure entre en Verseau;

Le 18, le Soleil entre en Poissons;

Le 19, c’est la nouvelle lune au 1er degré en Poissons, et Vénus entre en Bélier.

Verseau

Assurer votre approvisionnement en ressources et en nourritures de tous ordres sera votre mot d’ordre en février. À quoi sert d’acquérir des biens matériels si ce n’est pour la joie qu’ils procurent ? Vous vous permettez peut-être rarement des caprices, mais ce mois-ci, faites-vous ce plaisir : faire passer vos désirs avant vos besoins. Puisque vos relations sont en train de se transformer – à point nommé –, consacrez le mois à vous faire du bien.

Poissons

Vous avez travaillé dur, chère native des Poissons. Vous méritez sans aucun doute de vous faire quelques cadeaux. Chantez de doux refrains, enduisez-vous le corps d’huiles parfumées, régalez-vous de mets savoureux, coiffez-vous de façon extravagante, parez-vous de chic colliers et bougez de manière à vous rendre heureuse. Février est un mois bien choisi pour remercier votre corps de vous maintenir en vie. Aimez-vous bien.

Bélier

Ce mois-ci, modérez-vous en résistant à l’envie de surcharger votre emploi du temps, qu’il s’agisse de travail ou d’engagements sociaux. Laissez-vous porter par l’humeur du moment autant que faire se peut. À cette période de l’année, en général vers le milieu du mois, vous voulez faire le dos rond et vous livrer à un peu d’introspection. Vous jouerez donc les ermites quelque temps. Profitez-en pour reprendre des forces, en particulier si la vie vous a mise à rude épreuve. Bref, n’en faites pas trop et tentez de rester libre comme l’air.

Taureau

Le temps est venu de vous mettre sur votre 36 et de chausser vos chaussures de fête. Vous vous êtes efforcée par tous les moyens de garder votre vie sur la bonne voie et vous avez peut-être été accaparée par les responsabilités. Accordez-vous l’autorisation de vous détendre en passant du temps de qualité avec vos proches. Profitez de la compagnie des gens que vous appréciez, admirez et aimez. Sortez de votre coquille et laissez-vous inspirer par les relations humaines.

Gémeaux

Votre heure de gloire est arrivée, chère native des Gémeaux. Prenez la vie par les cornes et tirez parti de la lumière qui vous inonde. C’est le mois où vous devez donner tout ce que vous avez. C’est le temps de saisir les occasions qui se présentent et prendre de la place et des initiatives. Ne soyez pas timide. Déployez vos talents et vos habiletés durement acquises et affichez votre confiance. Votre entourage ne demande pas mieux que de remarquer votre présence magnétique. Foncez.

Cancer

Évadez-vous. Que ce soit au sens physique ou dans votre imagination, peu importe, les deux sont formidables. Perdez-vous dans des histoires inventées et faites des expériences inusitées. Offrez-vous une petite escapade, une retraite professionnelle ou de douces vacances pour le plaisir. Si c’est impossible, veillez à découvrir des œuvres d’art ou à rencontrer de nouvelles personnes, car vous avez grand besoin d’un regain d’inspiration. Trouvez des moyens d’échapper au quotidien de façon créative.

Lion

Votre aptitude à mettre en valeur les talents d’autrui est l’une de vos plus belles qualités. Vous pouvez même aller jusqu’à soutenir les autres dans l’exercice d’une plus grande autorité au travail. Cette aptitude vous vient en grande partie de la certitude éhontée que vous maîtrisez votre art et possédez des compétences innées. Puisse cela vous apporter des collaborations qui en valent la peine et qui vous permettront une certaine évolution. Vous méritez ce qu’il y a de mieux.

Vierge

Quand êtes-vous tombée amoureuse pour la dernière fois ? On parle ici de l’attirance que l’on ressent pour une autre personne – mais on peut aussi tomber amoureux d’un mignon petit chien croisé en allant au bureau, d’une assiette de desserts attrayante, du bruit rassurant de la pluie sur la vitre ou d’un doux souvenir. Que le sentiment soit éphémère ou… dévorant, permettez-vous de tomber amoureuse plus souvent, chère native de la Vierge. S’enflammer facilement n’est pas une marque d’inconséquence, c’est une façon de rester vraiment en vie.

Balance

Les moments de plaisir festif vécus ces derniers temps sont en voie de s’affadir : vous êtes prête à passer à autre chose. Cela tombe bien, le mois de février est une période extraordinaire pour trouver un meilleur équilibre pour sa santé et remédier ainsi aux conséquences des gâteries que l’on s’est permises. Ancrez-vous dans le concret en dirigeant votre attention sur les tâches du quotidien et les projets professionnels ordinaires. Instaurez une routine agréable afin de pouvoir structurer vos journées facilement et avec détermination.

Scorpion

Vous aurez tout intérêt à parsemer votre mois d’autant de périodes de jeu et de créativité joyeuse que possible. Sortez voir des amis, allez assister à des concerts, mettez-vous à la peinture à l’huile, passez du temps avec des chatons, peu importe. Pourvu que vous accédiez à ce sentiment de légèreté si difficile à ressentir à l’heure actuelle. Si certaines circonstances de la vie vous ont rendue particulièrement sombre et sérieuse, il est d’autant plus justifié et important de contrebalancer cela par un peu de frivolité.

Sagittaire

Des projets à long terme et de grande ampleur ayant abouti, vous serez d’humeur à vous réfugier chez vous. Prenez le mois de février pour récupérer après une période d’extraversion peut-être exagérée. Créez-vous une routine quotidienne stimulante qui soutienne votre santé sur les plans physique, mental, affectif et spirituel. Embellissez votre espace, changez la couleur de vos tissus, achetez des fleurs sans raison particulière et faites le grand ménage de votre logement. Inspirez profondément et reposez-vous, simplement.

Capricorne

Le mois de février se prête bien à la découverte, même si on ne s’éloigne pas de chez soi. Rencontrez des résidents de votre quartier, adonnez-vous à un nouveau un passe-temps et arpentez des coins où vous n’avez jamais mis les pieds. La nouveauté – informations, coups d’œil et saveurs – sera certainement revigorante pour l’esprit. Perdez-vous dans vos études ou laissez-vous porter par la beauté du quotidien. Si celui-ci est plutôt stressant, déterminez ce qui cloche et trouvez des solutions en établissant des routines qui préserveront votre santé mentale et votre joie de vivre.

À lire aussi : Horoscope 2023 : un regard sur l’année à venir

Restons connectées Recevez chaque jour de la semaine des contenus utiles et pertinents : des recettes délicieuses, des articles astucieux portant sur la vie pratique, des reportages fouillés sur les enjeux qui touchent les femmes. Le tout livré dans votre boîte courriel à la première heure ! Email *

CAPTCHA

Consent * Oui, je souhaite recevoir l'infolettre quotidienne. Je comprends que je peux me désabonner à tout moment. * *