Horoscope mars 2023 : les prédictions

En astrologie, le mois de mars est celui de la nouvelle année astrologique, qui coïncide avec l’entrée du Soleil en Bélier, le 20 mars. En 2023 toutefois, ce mois correspondra aussi à une période de modifications importantes à travers le monde : des changements générationnels sont à prévoir. Ils entraîneront un renouveau et une maturation chez la plupart des individus. Un aspect de votre vie va subir une transformation, connaître une mort et une renaissance. Le mois qui débute va ouvrir la voie à tout ce qui va se produire par la suite. Il va sans dire que les semaines à venir seront déterminantes : il serait sage d’ouvrir grands vos yeux et vos oreilles. Voici les dates notables en mars :

Le 2, Mercure entre en Poissons;

Le 7, c’est la pleine lune au 16e degré en Vierge, et Saturne entre en Poissons;

Le 16, Vénus entre en Taureau;

Le 18, Mercure entre en Bélier;

Le 20, le Soleil entre en Bélier;

Le 21, c’est la nouvelle lune au degré 0 en Bélier;

Le 23, Pluton entre en Verseau;

Le 25, Mars entre en Cancer.

Poissons

Quand on élague des tiges et des feuilles mourantes, on stimule la croissance des plantes. Cet élagage permet aux parties qui n’ont pas encore fleuri de se nourrir. Ménagez de l’espace dans votre vie pour que « la nourriture » parvienne sans entrave aux parties de vous qui se sont desséchées. Portez attention aux aspects qui nécessitent plus de soins et éliminez ces attachements qui rongent votre joie de vivre depuis un certain temps. N’ayez crainte : il est tout à fait possible d’aller de l’avant en même temps qu’on pleure une perte.

Bélier

Si vous avez déjà envisagé de vous lancer dans une pratique spirituelle ou même religieuse, le mois de mars serait bien choisi pour ce faire. Commencez par comprendre l’intention qui vous anime alors que vous songez à cette pratique de dévotion. On fait souvent appel aux rituels pour s’ancrer dans le présent lorsqu’on traverse des périodes de la vie marquées par le changement. Vous vous sentez peut-être un peu plus déconnectée et isolée qu’à l’habitude ? Analysez d’abord ce qui cause cet état et utilisez le fruit de votre réflexion pour aborder la suite des événements.

Taureau

Si quelqu’un prône la qualité plutôt que la quantité, c’est bien vous, chère native du Taureau. En ce mois de mars, soyez prête à prendre en compte vos aspirations et à appliquer ce principe d’organisation qui privilégie la qualité. L’une des façons de freiner votre tendance à faire « tout comme il faut » (autrement dit, votre tendance au perfectionnisme) est de renoncer à l’excès. Alors oui, la solution pourrait être aussi simple qu’un grand déblayage, que celui-ci concerrne votre vie ou votre logement. Peu importe de quoi il s’agit, faites-en moins.

Gémeaux

Lorsque vous observez des personnes qui maîtrisent avec grâce leur métier ou réalisent pleinement leur vocation, qu’est-ce qui vous attire le plus chez elles ? Est-ce leur discipline et leur sens des responsabilités ? Est-ce leur pur talent et leur confiance inébranlable ? Est-ce leur passion et leur détermination à vivre la vie qu’elles désirent ? Le mois de mars sera consacré à incarner l’autorité qui est en vous. Qu’est-ce qui vous rend inspirante ?

Cancer

Aujourd’hui plus que jamais, il vous faut travailler sur le malaise que vous ressentez quand vous n’êtes pas préparée. Vous devez parvenir à vous faire suffisamment confiance pour vous tailler la place qui vous revient. La vie est en grande partie improvisée : la gêne que l’on ressent face à ses erreurs n’est pas une excuse suffisante pour rejeter ce qui n’est pas familier. N’ayez pas peur de ce qui ne s’est pas encore produit. Il y a des choses qu’on ne connaîtra jamais à moins de les essayer soi-même.

Lion

À quoi ressemblerait la vie si vous vous faisiez davantage confiance ? Sachez qu’avec votre sagesse acquise au fil des ans viennent la force et l’autorité, c’est-à-dire un bagage suffisant pour vous permettre de gérer les incertitudes de l’existence. La vie est faite de débuts et de fins. C’est au cours de ce voyage que vous connaîtrez le renouveau. Projetez-vous dans l’avenir, imaginez-vous dans la peau de celle qui n’a plus peur et possède les connaissances qui viennent avec l’expérience.

Vierge

Qui sont les personnes qui vous apprennent le plus de choses ? Qui guide votre chemin et influe sur votre pensée ? De quelle manière vous laissez-vous transformer par les autres ? Ce mois-ci, prenez conscience de la façon dont vous intégrez les leçons qu’on vous enseigne. L’influence d’autrui élargit-elle votre perception de vous-même ou vous réduit-elle lentement à une simple coquille dont vous ignorez le contenu ? Le fait est que vous ne pouvez être vraiment responsable que de votre comportement, alors choisissez bien ceux et celles qui vous enseignent.

Balance

Quelle est la dernière fois où vous vous êtes embarquée dans un projet qui n’était que pour vous ? Avez-vous besoin d’apprendre à être moins mal à l’aise avec les personnes qui sont mécontentes de vous ? Au bout du compte, l’objectif est de ne pas vous astreindre à plaire aux gens. Comment feriez-vous pour mener à bien ce type de projet ? Procédez comme si vous étiez gestionnaire, en allant de l’idée à l’exécution. Le mois de mars est tout indiqué pour l’introspection et la croissance personnelle.

Scorpion

Cela peut sembler paradoxal, mais vous devez prendre vos loisirs au sérieux, chère native du Scorpion. En fait, le mois de mars est la période la plus propice à l’exploration créative : ne manquez pas d’y réserver des moments précis. On peut bien se moquer des passe-temps en y voyant un gaspillage de ressources et de temps. Mais saviez-vous que grâce à eux, vous pourriez vous connecter à votre existence et trouver son sens profond ? Même les neuroscientifiques s’accordent à dire que la créativité fait des merveilles pour la relaxation du cerveau, ce qui permet de faire face à des situations plus difficiles par la suite. Jouez davantage.

Sagittaire

Vous sentez-vous libre de toute entrave, comme si vous étiez suspendue dans un entre-deux, détachée de tout ? Comment faites-vous pour vous ancrer, afin de ne pas errer sans but ? Ce mois-ci, vous pourriez vous surprendre à vous questionner sur l’appartenance, sur le fait de rester à un endroit assez longtemps pour s’y sentir chez soi. Cet ancrage n’implique pas obligatoirement que votre indépendance est menacée. Vous n’avez peut-être besoin que de lui pour vous sentir vraiment libre.

Capricorne

Plus que quiconque, vous comprenez qu’établir des routines permet de garder les pieds sur terre et d’être plus présente lorsqu’il s’agit de faire face aux imprévus. Votre situation des derniers mois vous a peut-être obligée à considérer sérieusement les limites de vos capacités. Après tout, personne n’est plus responsable que vous d’assurer votre bien-être : ne déléguez pas cette charge cruciale à quelqu’un d’autre.

Verseau

La modestie qu’on affiche pour exprimer de la gratitude et empêcher les autres de se sentir petits à côté de soi n’est pas de la modestie. C’est un manque de sincérité. On peut à la fois éprouver de la reconnaissance et être témoin de l’insécurité de quelqu’un sans se sentir obligé d’épargner à cette personne ce sentiment désagréable. Apprenez à recevoir les compliments sincères avec grâce, même si cela semble incompatible avec vos propres normes. En contredisant quelqu’un qui vous dit comment il vous voit, vous vous maintenez inutilement dans une position inférieure.