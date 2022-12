Horoscope janvier 2023 : les prédictions

La météo astrologique de ce début d’année 2023 incarne une énergie que l’on observe presque toujours au mois de janvier : on y trouve un nouvel élan et un sentiment général de résolution. Les situations qui semblaient bloquées ou qui se trouvaient au point mort amorcent un mouvement vers l’avant. Les situations confuses, elles, se clarifient progressivement. La détermination, la motivation et le dynamisme sont au rendez-vous. En janvier, préparez-vous à travailler dur et à jouer dur. Le mois s’achève cependant dans une ambiance plus détendue où il y a place pour l’indulgence. Voici les dates à surveiller :

Le 2, Vénus entre en Verseau.

Le 6, c’est la pleine lune au 16e degré en Cancer.

Le 12, Mars est en station directe au 8e degré en Gémeaux.

Le 18, Mercure est en station directe au 8e degré en Capricorne.

Le 20, le Soleil entre en Verseau.

Le 21, c’est la nouvelle lune au 1er degré en Verseau.

Le 22, Uranus est en station directe au 14e degré en Taureau.

Le 26, Vénus entre en Poissons.

Capricorne

Après deux années passées à rechercher des moyens d’adopter des pratiques plus durables, ce mois de janvier vous amènera à vous pencher sur des problèmes qui ont surgi récemment, au travail ou sur le plan de votre santé. Vous verrez plus précisément si vous avez la capacité (et la volonté) d’aborder de front des situations épineuses certes, mais auxquelles vous ne pouvez pas échapper. Ne vous contentez pas de travailler dur en restant sur le pilote automatique. Faites-le parce que le travail vaut la peine que vous y consacriez temps et attention. Ce n’est pas la même chose.

Verseau

J’espère que vous vous amuserez davantage ce mois-ci, chère native du Verseau. Il ne faut pas toujours faire ses choix en jugeant les choses, les gens et les situations à leur sérieux intrinsèque. Un peu de frivolité s’impose, afin de rétablir l’équilibre. Faites preuve d’insouciance et octroyez-vous quelques moments informels et bon enfant, simplement parce qu’ils sont agréables. Paradoxalement, il est essentiel de consacrer son énergie à des choses futiles pour vivre une vie pleine et nuancée.

Poissons

Le problème avec l’évitement, c’est que même si on n’a pas conscience qu’on est en train d’éviter quelque chose, peu importe de quoi il s’agit, cette chose va immanquablement se manifester sous une forme ou sous une autre. Pour l’instant, contentez-vous de reconnaître, avec toute la maturité nécessaire, l’existence de cette tendance à l’évitement que vous avez. Sachez toutefois qu’il viendra un moment où vous devrez vous engager et agir. En attendant ce moment, réfléchissez aux outils dont vous aurez besoin pour accepter de voir les choses en face. Comme vous ne pourrez pas reculer, il vaut mieux être préparée.

Bélier

Il se peut que vous ressentiez cruellement un manque de liens depuis quelque temps, mais le mois de janvier devrait vous inciter à trouver un remède à cela. Si quelqu’un a le courage de forger des amitiés, c’est bien vous. Retrouvez des amis et amies de longue date et, ensemble, cultivez la nostalgie et prenez conscience du chemin parcouru et des progrès accomplis. Réfléchissez aux changements qui se sont produits dans vos besoins relationnels. L’herbe est plus verte là où on l’arrose. Donc, si vous vous sentez seule, chère native du Bélier, prenez l’initiative de nouer ces liens que vous souhaitez. Attendre que les choses changent d’elles-mêmes serait source de déception.

Taureau

Le mois de janvier est rempli d’espoir pour vous, surtout si le manque de possibilités vous pèse depuis quelque temps. Appliquez-vous à respecter avec fermeté les limites que vous devez vous fixer afin de pouvoir répondre à vos besoins. Ce mois-ci, vous verrez qu’il est effectivement satisfaisant de ne pas céder à toutes ses envies. Ce qu’il vous faut vraiment, c’est de croire en votre aptitude à subvenir totalement à vos propres besoins.

Gémeaux

L’irritabilité est en général une réaction à l’inconfort. Comme quand on est dans un autobus bondé et qu’on sent l’étiquette de sa chemise sur sa nuque : on a envie de se gratter, mais c’est impossible sans donner un coup de coude à son voisin. Qu’en est-il de votre irritabilité dans d’autres contextes et situations ? Comparez. Gardez-vous le sourire en ne laissant rien paraître ? Vous en prenez-vous à la personne ou à la chose la plus proche ? Inspirez-vous profondément pour vous permettre de réfléchir avant d’agir ? Comment se compare votre réaction dans ces petits moments à celle que vous avez lors de crises plus graves ? En janvier, vous analyserez votre réaction aux désagréments.

Cancer

Pour vous, l’intensité qui caractérisait la météo astrologique dernièrement est probablement demeurée un phénomène interne, cantonné dans votre inconscient. Mais rassurez-vous, une bonne partie de cette impression d’être coincée qui vous suit depuis quelque temps va s’estomper. Le changement pourrait venir d’une sorte d’éclair de lucidité, comme lorsque le brouillard se dissipe tout d’un coup, nous révélant le paysage. N’hésitez pas à entamer de nouveau des conversations qui étaient au point mort. Manifestez-vous et agissez.

Lion

Ce mois-ci, vous pourriez vous amuser à déterminer précisément les raisons et les façons que vous avez d’aimer les personnes qui font partie de votre vie. Vos intentions se concrétisent-elles ? Inversement, vos actions reflètent-elles vos intentions ? De quelle manière faites-vous briller votre entourage ? Qu’est-ce qui vous inspire chez ces personnes ? Que faites-vous pour enrichir leur vie ? Êtes-vous consciente de la valeur qu’elles ajoutent à la vôtre ? En trouvant les réponses à ces questions, vous cernerez mieux les déséquilibres qui existent dans vos relations et les domaines auxquels vous pourriez accorder plus de temps et d’attention.

Vierge

Si quelqu’un a un don pour se préoccuper des détails pratiques et s’attaquer aux difficultés de la vie quotidienne, c’est bien vous. Le mois de janvier vous donnera de multiples occasions de faire admirer exactement ce talent-là. Mais vous ne faites pas preuve de la même sagacité pour régler les problèmes de plus grande ampleur auxquels vous faites face. Votre tâche ce mois-ci consistera donc à voir aux angles morts de votre vie. Par ailleurs, posez-vous ces questions qui touchent au même sujet : travaillez-vous trop ou trop dur ? Que pouvez-vous faire pour travailler plus intelligemment, chère native de la Vierge ?

Balance

Pendant le mois de janvier, s’il vous plaît, donnez la priorité absolue au plaisir — surtout si (ou parce que) vous n’avez pas connu de moments de franche gaieté ces derniers temps. Nul besoin de recourir à des activités à grand déploiement. Sachez trouver du plaisir dans les plus petites choses. Par exemple, quittez le bureau une heure plus tôt pour pouvoir regarder le coucher de soleil à votre aise, assise à la fenêtre de l’autobus. Ou bien, mettez au programme de ce vendredi soir la lecture d’un bouquin, accompagnée d’une tasse de votre thé préféré. Ou encore, sortez en ville avec de bons amis et passez la nuit à danser. Peu importe ce que vous choisirez, trouvez des occasions de souffler un peu et de vous relaxer.

Scorpion

Passez plus de temps à la maison. Pour mettre un peu de magie dans sa vie, l’une des meilleures recettes qu’on puisse appliquer est, en premier lieu, de faire place nette. Le mois de janvier est souvent consacré à désencombrer son environnement pour permettre à l’énergie de circuler. La place qu’occupent les objets inanimés dans une pièce influence les déplacements de tous les êtres qui entrent en interaction avec ces objets. Si vous avez l’impression de stagner ces derniers temps, commencez par « dégager la voie » dans votre logement. C’est étonnant de constater à quel point le fait de changer la couleur des draps ou la place des meubles modifie l’humeur des gens.

Sagittaire

Dites aux personnes que vous aimez à quel point vous les aimez, et pour quelles raisons. D’ailleurs, bien que les mots aient toujours un effet extraordinaire, il n’est pas nécessaire de se limiter aux témoignages oraux. Quand on chérit son entourage en faisant preuve de tendresse, on en apprend beaucoup sur soi par la même occasion. Comment aimez-vous ? Modifiez-vous l’expression de votre amour en fonction de ce que l’autre va reconnaître ou bien avez-vous tendance à faire ce qui vous paraît personnellement le plus naturel ? En janvier, vous découvrirez les façons dont vous témoignez de l’affection et de l’intérêt.

