Sacs: tous nos coups de cœur!

On les veut tous! On aimerait avoir plus de bras pour attraper tous les modèles qui nous tentent. Voici quelques tendances qui titillent nos pulsions d’achat:

• Les sacs structurés Ils sont trapèzes, carrés ou taillés en forme de dôme, et affichent souvent une seule anse. Connotés bourgeois, ils accompagnent à merveille les robes chemisiers à imprimés foulard et les blouses à lavallière des années 1970.

• Les formats géants Ces vastes fourre-tout en cuir ou en suède souple ne servent pas à faire l’épicerie. On évite donc de les remplir à ras bord!

• Les sacs-ceintures Les influenceuses ont renoué avec ces modèles pratiques associés aux cyclistes ou aux touristes. Elles les adorent, elles qui ont toujours les mains occupées par le téléphone portable et un grand gobelet de caffè latte.

• Les versions minimalistes Attention, on n’a pas dit «sacs plates»!. Ces rois de l’épure misent tout sur un cuir au toucher incomparable, une couleur hors norme, un subtil détail de coupe ou un fermoir ingénieux.

• Les belles nuances Les couleurs font honneur à la flore automnale de chez nous: brun roussi, vert chlorophylle, rouge érable et jaune doré.