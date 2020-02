Mois de l’histoire des Noirs : des activités pour le souligner

Kenbe La, jusqu’à la victoire

Le tout dernier documentaire du réalisateur Will Prosper prend l’affiche juste à temps pour le Mois de l’histoire des Noirs. On y fait la connaissance d’Alain Philoctète, un artiste, philosophe et militant haïtien qui a dû quitter son pays d’origine, après que sa candidature aux élections lui ait valu des menaces de mort. Dans Kenbe La, jusqu’à la victoire, Alain retourne en Haïti après 15 ans d’absence pour y partager un savoir précieux acquis ici : l’art de la permaculture. Il espère que cette technique d’agriculture durable permette à ses compatriotes d’être autosuffisants et de ne plus dépendre des aliments importés de partout dans le monde.

Du 31 janvier au 13 février à la Cinémathèque québécoise.

En tournée dans l’Est du Québec à compter du 3 février.

Festival Afro Urbain

Avec son exposition d’art, sa programmation culturelle variée et son marché artisan, ce rendez-vous est l’occasion de découvrir une multitude d’artistes et d’entrepreneurs issus de la diversité montréalaise.

Au-delà de ce grand week-end, le Centre des Arts de la Maison d’Haïti, qui accueille le festival, est une vitrine de choix pour la culture haïtienne. Toute l’année, concerts, projections et expositions s’y succèdent, mettant en vedette les nombreux talents de la communauté.

Du 20 au 23 février au Centre des Arts de la Maison d’Haïti.

Culture culinaire

Pourquoi ne pas souligner le Mois de l’histoire des Noirs par la gastronomie? Cuisine éthiopienne, ivoirienne, jamaïcaine… La diversité ne manque pas. Carla Beauvais, coordonnatrice à la Table ronde du Mois de l’histoire des Noirs, nous propose trois adresses montréalaises où goûter des plats typiquement haïtiens.

Chef Paul Toussaint, TimeOut Market, 705 rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal.

Kwizinn, resto-bar créole, 6670 rue Saint-Hubert, Montréal.

Shandmas, cuisine caribéenne, 2727 rue Ontario Est, Montréal.

O’rhema, resto lounge, 3481 boulevard Cartier Ouest, Laval.

Djely Tapa en spectacle

Révélation Radio-Canada de l’année 2019-2020 en musique du monde, Djely Tapa descend d’une longue lignée de griots, poètes et gardiens de la tradition orale africaine. De sa voix puissante et chaleureuse, elle interprète les chants maliens et sahéliens en leur donnant une touche moderne avec des couleurs empruntées au blues, au jazz et à l’électro.

Le 28 février au Cabaret du Lion d’Or, à Montréal.

Le Grain de sable, de Webster

Dans cet album jeunesse, Webster – qui est aussi rappeur – présente une partie de l’histoire canadienne trop souvent occultée: l’esclavagisme. On y suit le tout premier esclave du pays, Olivier Le Jeune, capturé à Madagascar et emmené à Québec à l’âge de 10 ans. À travers son parcours et son adaptation à la Nouvelle-France, l’auteur offre une vision plus inclusive de notre passé.

Le Grain de sable, Webster (texte) et ValMo (illustrations), Éditions Septentrion, 19,95 $.

Concert gospel Mind, Soul and Spirit

La populaire émission de radio gospel Mind, Soul and Spirit, diffusée depuis août 1990 sur les ondes de CKUT, célèbre son 30e anniversaire avec un grand concert rassemblant les plus grands noms de la scène gospel montréalaise. Audrey DuBois Harris, Jean Jean, The Fitz-Patrick Sisters et plusieurs autres interpréteront les plus grands «negro spirituals» du répertoire.

30 years in 1 night, le 8 février à l’église Evangel Pentecostal, à Montréal.

American Son, sur Netflix

Pour s’ouvrir à la réalité de la communauté noire sans même sortir de chez soi, Carla Beauvais suggère de visionner le long métrage American Son, produit par Netflix en 2019. Le film est tiré d’une pièce de théâtre de Broadway qui raconte l’histoire d’un couple interracial, à cran après la disparition de leur adolescent. Leur façon à chacun d’appréhender le monde est directement influencée par la couleur de leur peau.

American Son, de Kenny Leon, disponible sur Netflix.

Série Nuits d’Afrique

La chaleur de l’Afrique s’invite sur les planches du Club Balattou, du National et du Ministère le temps de quatre concerts mettant en vedette une nouvelle génération d’artistes africains. De la musique traditionnelle wassoulou au afro-reggae urbain bien moderne, ces soirées feront découvrir toute la diversité de la scène musicale noire d’aujourd’hui.

Concerts les 6, 15, 23 et 29 février à Montréal.