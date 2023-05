Réduire sa consommation d'essuie-tout : 7 solutions de rechange durables et économiques

Pour fabriquer des essuie-tout (qui finissent souvent à la poubelle), on rase des forêts… Pourtant, on peut s’en passer facilement. Voici sept chiffons réutilisables pour les remplacer une fois pour toutes.

Une cuisine sans essuie-tout ? Difficile à imaginer pour la plupart d’entre nous. Ces rouleaux de papier absorbant sont si pratiques pour nettoyer les petits dégâts, épousseter, faire briller la robinetterie et les miroirs, essuyer les mains sales, etc. En revanche, il faut admettre qu’ils sont loin d’être écolos.

La plupart sont fabriqués à partir de fibres vierges provenant souvent de la forêt boréale canadienne, un important puits de carbone. Et où finissent-ils presque tous une fois qu’on les a utilisés ? À la poubelle…

Heureusement, il existe des substituts plus verts. Ils sont réutilisables, occupent moins d’espace que les gros rouleaux et n’ont pas à être constamment remplacés – ils sont donc meilleurs pour la planète et le portefeuille. Prête pour la grande séparation ?

Les chiffons de flanelle

Doux et absorbants, les chiffons de flanelle peuvent être utilisés à toutes les sauces : éponger un dégât, laver et essuyer la vaisselle, épousseter… Et plus on les lave, plus leur capacité à retenir les liquides augmente.

En prime, ils ne laissent pas laisser de petites mousses sur leur passage. Ils sont même assez soyeux pour être utilisés comme serviettes de table. Autre petit plus : leur contour surjeté assure qu’ils ne s’effilocheront pas. Pour les laver ? Rien de plus simple. Hop ! dans la laveuse et la sécheuse (ou sur la corde à linge).

Les chiffons éponges

Utilisés dans les cuisines suédoises depuis plus de 60 ans, les chiffons éponges sont faits de cellulose (pulpe de bois) et de coton. Ils sont réutilisables, biodégradables et même compostables. Ils peuvent contenir 20 fois leur poids en liquide, au point où un seul de ces chiffons peut remplacer 17 rouleaux d’essuie-tout. Étonnamment robustes, ils peuvent subir jusqu’à 300 passages dans la laveuse ou le lave-vaisselle, dans une eau à 88 °C.

Les serviettes grain d’orge

À l’origine, les serviettes grain d’orge étaient utilisées pour laver les instruments chirurgicaux. Faites de coton non pelucheux, elles sont les préférées des laveurs de vitres professionnels. Leur grande absorption les rend idéales pour éponger les liquides ou essuyer la vaisselle. Elles sont lavables à la machine et sèchent rapidement sur la corde à linge.

Les chiffons en microfibres

Les chiffons en microfibres sont faits de fils de polyester et de nylon jusqu’à 200 fois plus fins qu’un cheveu. Comme ils sont légèrement chargés d’électricité statique, ils attirent la poussière et la saleté au lieu de simplement la déplacer. Ultradoux, ces torchons sont tout désignés pour nettoyer à peu près n’importe quoi, de l’acier inoxydable aux surfaces en émail en passant par la céramique, le chrome, le granit, le bois, le marbre et la porcelaine. Et comme ils sèchent rapidement, ils préviennent la prolifération des bactéries.

Les chiffons en microfibres ultrafines

Leur tissage extra dense rend ce type de chiffon vraiment absorbants et idéaux pour nettoyer les miroirs, les vitres, les portes de douche, l’acier inoxydable, le chrome et même les écrans. Ils ne peluchent pas et ne laissent aucune marque. Tout autre produit nettoyant devient donc superflu. J’ai les miens depuis des années, et plus le temps passe, plus ils sont efficaces.

Les chiffons en fibre de bois

Ces chiffons sont aussi duveteux et absorbants que ceux faits de microfibres synthétiques, sauf qu’ils sont constitués de fibres de pulpe de bois. Leur avantage ? Un simple rinçage à l’eau du robinet suffirait à les débarrasser de la saleté et des bactéries. Ils ne prennent donc pas cette fâcheuse odeur typique des autres chiffons mouillés. Ils sont résistants et lavables à la machine.

Les chiffons faits à la main

Plutôt adepte de l’artisanat ? Alors on fabrique soi-même ses torchons. Non seulement c’est plus économique, mais cela laisse l’entière liberté de choisir la couleur, le patron et le matériau que l’on préfère.

On trouve sur Internet des sites qui regorgent de patrons où on peut se procurer tout ce dont on a besoin pour se lancer, comme des livres d’instructions, des outils et des fils de laine, de coton ou même de lin.

En passant, les chiffons en lin sont non seulement hydrophiles, mais ils deviennent de plus en plus doux à chaque lavage. De plus, le lin est l’un des textiles les plus écologiques, car sa culture nécessite moins d’eau, moins de pesticides et moins d’énergie que la plupart des autres fibres.

Si on aime coudre, on peut fabriquer soi-même ses guenilles à partir de vieux draps, de serviettes qui ont connu de meilleurs jours ou même de vieilles couches jetables. Oui, oui, des couches ! Après tout, elles sont ultra absorbantes, non ?

