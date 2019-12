Ménage express de la maison: en 30 minutes ou moins

1. Privilégier la salle de de bains

Dans quelle pièce la plupart des invités iront-ils au moins une fois? La salle de bains. On commence là son ménage express. On vide la poubelle. On range les serviettes utilisées par les membres de la famille. On met à la disposition des invités un savon en pompe et un essuie-main propre. Si les invités sont nombreux, on change celui-ci en cours de soirée. « Même si on ne fait pas un grand ménage, on nettoie le lavabo et la cuvette, puis on passe un linge humide sur ce qui est visible », conseille Louise Robitaille, autrice de trucs de dépannage au quotidien. Sa solution nettoyante préférée: une tasse de vinaigre, une tasse d’eau, le jus d’un demi-citron et quelques gouttes d’huiles essentielles (citron, lavande aspic, sapin…)

2. S’attaquer à la cuisine

Ensuite, direction cuisine. Au Québec, c’est là que les partys se passent, la plupart du temps. On libère les comptoirs et on y passe un chiffon, puis on lave rapidement le plancher. « Un plancher sale dans la cuisine, c’est vraiment repoussant pour certaines personnes, explique le designer Jean Stéphane Beauchamp. Ça donne l’impression que la nourriture n’a pas été préparée dans de bonnes conditions d’hygiène. » Pour un nettoyage express, il a toujours sous la main un panier rempli de nettoyants multitâches, d’un plumeau, de linges et de sacs de recyclage et de déchets.

3. Cacher tout ce qu’on peut

Panier à linge en main, on part à la chasse à tout ce qu’on n’a pas le temps de ranger soigneusement. Et on ne fait pas de tri. Les vêtements qui traînent, les jouets du petit dernier, le courrier sur la table ou sur le comptoir, les chaussures qui encombrent l’entrée, hop, dans le panier. Jean Stéphane Beauchamp préfère utiliser différents bacs résistants avec couvercle: « Un pour ramasser tout ce qui encombre ma table de travail, un autre pour la vaisselle sale des préparatifs que je laverai le lendemain. Un pour les vêtements qu’on n’a pas eu le temps de plier. Le contenu est ainsi protégé, et vite caché dans une garde-robe ou sur le balcon. »

4. Faire le la place

Plutôt que de transporter les manteaux des invités dans sa chambre, on leur fait une belle place dans la -penderie de l’entrée, en en retirant ses propres manteaux et en y ajoutant un nombre suffisant de cintres. Cela évitera aux invités d’aller déposer eux-mêmes leur manteau sur le lit et de fouiner dans la chambre (où se trouve le panier à linge plein de traîneries). « En plus, cela concentre tout le monde dans un secteur limité de la maison, ce qui signifie qu’on a moins de ménage à faire! », fait remarquer Ivanka Siolkowsky, experte en organisation. On prévoit de l’espace pour les bottes et on ajoute, au besoin, un siège pour aider les aînés et les enfants à se chausser.