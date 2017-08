Food trucks et casse-croûtes du Québec: nos coups de coeur

Camion Mandy’s

« On est tous fans des salades Mandy’s au bureau, ce serait bête de ne pas présenter son camion, d’autant plus que c’est un des petits nouveaux à Montréal cette année (et tellement le plus joli!). Une bonne salade santé sur la route? OUI! »

Photos: @mandyssalads et @eliggarcia