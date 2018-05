Aménagement d’un condo: 5 erreurs à éviter

Comment insuffler une âme à des pièces fraîchement peintes en blanc? Comment personnaliser son espace de vie pour qu’il ne ressemble pas à tous les autres appartements de l’immeuble? On pourrait penser que peindre les murs de couleurs vives ou décorer avec une abondance de matériaux à la mode serait une bonne option. Les designers d’intérieur Ryan Martin et Amy Kent, de Croma Design, maîtres dans l’art d’imaginer différemment les petits intérieurs, disent tout le contraire. Voici quelles sont, selon eux, les erreurs les plus fréquentes en matière d’aménagement de condo, et les façons de les éviter.

1. Peindre les murs de couleurs vives

Mieux vaut miser sur les accessoires décoratifs colorés. On s’en tient à une palette de couleurs sobres et on personnalise son décor à l’aide d’objets d’art, de lampes et de beaux objets de famille. À privilégier: les matériaux et les tons naturels, comme la céramique marbrée et la peinture aux nuances chaudes. On évite ainsi que son décor n’ait l’air démodé dans cinq ans.

2. Sélectionner les matériaux de finition avant même d’avoir choisi le plan d’aménagement

Le constructeur offre souvent un choix de revêtements; donc si on a un coup de cœur pour un plan d’aménagement, on en fait le point de départ. On choisit une palette de couleurs qu’on aime, et on effectue par la suite le choix des matériaux de finition.

3. Négliger l’importance du dosseret du comptoir de cuisine

Au contraire, il a une grande importance: il donne de la personnalité à la cuisine. Si on craint que son intérieur n’ait un aspect trop monochrome, on peut ajouter un brin de fantaisie dans le choix de la couleur ou du motif du dosseret. Le marbre et la céramique sont de bonnes options.

4. Opter pour tous les revêtements haut de gamme

On s’en tient aux revêtements standards que propose le constructeur. On investit par la suite dans deux ajouts qu’on souhaite mettre en valeur – par exemple, un luxueux carrelage de pierre calcaire sur le mur de la salle de bains.

5. S’emballer pour les revêtements à la mode

Pensons à long terme. Les matériaux à la mode peuvent être attirants, mais on risque de s’en lasser au bout de quelques années. Les propriétaires de ce condo ont choisi, par exemple, des murs revêtus de bois, qui donnent ici une élégance indémodable au salon.

