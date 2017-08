Petit guide de survie pour une rentrée réussie

Devant la multiplication des pots de yogourt et boîtes de jus, plusieurs écoles ont décidé d’adopter une politique zéro déchet. Un défi supplémentaire pour les parents ! Rien de bien sorcier, toutefois – on fait une croix sur les emballages individuels et on se procure des contenants de plastique étanches. Au fond, tout le monde y gagne, l’environnement comme le portefeuille, puisqu’on économise gros en achetant les aliments en grand format. Et pour les enfants qui tiennent mordicus aux compotes et yogourts en pochette, il faut savoir que quelques entreprises proposent des contenants souples, réutilisables et lavables au lave-vaisselle. « On peut remplacer l’ustensile en plastique par une fourchette ou une cuillère de la maison, et l’essuie-tout par une débarbouillette. C’est un petit geste qui fait une grosse différence », fait valoir Laure Caillot, mère et auteure du blogue Lauraki. Elle conseille également d’acheter une boîte à lunch robuste que l’on n’aura pas à changer chaque année. Et les fameuses boîtes de jus ? La blogueuse et la nutritionniste Stéphanie Côté sont du même avis : mieux vaut les oublier et les remplacer par une bouteille d’eau… réutilisable, bien sûr ! Et le meilleur endroit pour s’en procurer une bien étanche et solide serait un magasin d’articles de plein air, selon Laure Caillot.