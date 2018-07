9 voyages délirants à faire en famille

Entre plages, loisirs et culture en Catalogne

Il y a 20 ans, la capitale catalane accueillait les Jeux olympiques. Aujourd’hui, Barcelone attire toujours autant de voyageurs du monde entier. Petits et grands. Parce qu’elle est plurielle. Gourmande, avec ses bars à tapas et ses grands marchés qui fascineront les enfants (Boqueria, Sant Antoni). Culturelle, avec ses musées surréalistes (Picasso, Miró, Tàpies) et ses merveilles architecturales (Sagrada Família, Parc Güell) dignes de l’esprit ludique des plus jeunes. Enfantine, avec ses parcs d’attractions (Tibidado, Port Aventura). Sportive, avec le plus grand stade de soccer d’Europe, le Camp Nou (où évolue l’équipe du FC Barcelone). Balnéaire, avec ses plages accessibles en métro ou en train de banlieue (Barceloneta, Icaria, Sitges), et rayonnante, avec plus de 300 jours d’ensoleillement par année. [L.B.]

Info : barcelonaturisme.com