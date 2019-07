Les 15 plus belles plages au Québec

Montréal

Plage Cap-Saint-Jacques

À l’ouest de l’île de Montréal se trouve la plage du Cap-St-Jacques, un endroit pour ceux qui recherchent tranquillité et nature. La péninsule offre un magnifique panorama sur la rivière des Prairies et le lac des Deux Montagnes. Des aires de pique-nique dans le boisé (possibilité d’apporter son barbecue) sont idéales pour les fringales. Même les nageurs y trouveront leur compte avec des corridors réservés. Un service de navette en provenance du centre-ville conduit les baigneurs au parc-nature du Cap-Saint-Jacques.

Plage urbaine de Verdun

Les Verdunois ont rêvé longtemps à une plage sur les rives du Saint-Laurent. C’est désormais chose faite. La plage urbaine de Verdun accueille les baigneurs impatients de plonger dans les eaux fraîches du fleuve. Accessible en transports en commun, à quelques minutes de marche du métro de l’Église, et en vélo, la plage convient parfaitement aux familles avec sa pente douce, ses toboggans, son mur d’escalade et ses aires gazonnées. De plus, la plage est accessible aux personnes ayant un handicap.

Plage Jean-Doré

Lieu très prisé par les Montréalais pour flâner au soleil, faire trempette et s’adonner à des sports nautiques (kayak, planche à pagaie), la plage de Jean-Drapeau est ouverte tous les jours de l’été. Le sable doré et la zone de baignade de plus de 15 000 m2 sont accessibles par auto, métro et vélo!

Chaudières-Appalaches

Plage du parc national de Frontenac

Après une matinée occupée à essayer différentes activités de plein air au parc national de Frontenac, pourquoi ne pas se prélasser au soleil l’après-midi sur la rive sablonneuse de la Baie aux Rats-Musqués, un recoin du Grand lac Saint-François, et se rafraîchir un peu? Une aire de jeux pour les enfants, du volley-ball, des tables à pique-nique et des barbecues au charbon de bois satisferont petits et grands.

Montérégie

Plage de Saint-Zotique

À seulement 45 minutes de Montréal, la plage de Saint-Zotique donne l’impression d’être dans un tout inclus avec ses parasols tropicaux et sa longue plage de sable. En plus de la baignade dans le fleuve Saint-Laurent, le site en met plein la vue avec glissades d’eau, planches à pagaie, pédalos, kayaks et parcours d’obstacles sur l’eau. De nombreux événement sont proposés, dont un avec des food trucks, pour divertir les visiteurs.

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Plage du parc national de la Pointe-Taillon

Les kilomètres de rive sablonneuse de la Pointe-Taillon nous donnent envie de se promener infiniment sur les bords du lac Saint-Jean. L’eau douce et exceptionnellement chaude ravit les amateurs de sports nautiques et les baigneurs qui profitent de la plage surveillée. Les enfants deviendront géologues le temps de la visite en admirant les minéraux semi-précieux qu’on retrouve dans le sable. On peut même accéder au parc en vélo à partir de la Véloroute des Bleuets!

Gaspésie

Plage de Coin-du-Banc

Petit secret bien gardé à l’ombre du centre-ville de Percé, la plage de Coin-du-Banc nous charme par ces 5 km de sable blond et doux et sa vue sur les falaises rouge-orangé qui plongent dans le fleuve au loin. Elle est réputée pour ses agates et ses jaspes qui font le bonheur des collectionneurs. L’eau revêt même des teintes turquoise à certains moments de la journée. Toilettes, balançoires et tables à pique-nique sont à disposition. La plage n’est pas surveillée.

Laurentides

Plage du parc national d’Oka

À proximité de la région métropolitaine, la plage du parc national d’Oka s’anime chaque jour de l’été avec les nombreuses familles et groupes d’amis qui convergent pour plonger dans les eaux du lac des Deux Montagnes. Plusieurs randonnées sont possibles pour ceux qui désirent se dépenser, dont le Calvaire d’Oka, qui permet de faire le chemin de croix des Sulpiciens et découvrir le passé religieux du parc avec les trois chapelles qui jalonnent le sentier.

Lanaudière

Plage de la Pointe-Fine

Située aux abords du lac Taureau, dans la municipalité de Saint-Michel-des-Saints, la plage de la Pointe-Fine nous rappelle les grandes plages du Sud avec sa rive de sable blanc qui se déploie à l’infini. Un trésor bien caché! Le lac Taureau offre les meilleures conditions de baignade et se découvre bien à bord d’une embarcation pour admirer de plus près ses 45 îles. La plage n’est pas surveillée.

Cantons-de-l’Est

Plage du lac Lyster

Avec sa vue imprenable sur le mont Pinacle, cette plage, située dans le hameau de Baldwin Mills, longe le lac Lyster sur plus de 200 m. Les enfants aimeront particulièrement l’eau chaude et se plairont à grimper dans le module de jeux. Toutes les commodités sont présentes : stationnement, tables à pique-nique et toilettes.

Charlevoix

Plage de Baie St-Paul

On accède à la plage par un sentier du parc Boisé du Quai, ou par la rue Sainte-Anne qui longe discrètement la rivière du Gouffre, pour se retrouver face au majestueux fleuve Saint-Laurent. La plage de Baie St-Paul, bordée d’herbes hautes, est intime et offre à qui s’y aventure le panorama splendide des montagnes de la région. Les ruines d’un bateau échoué sur le rivage fascineront les petits moussaillons. La plage n’est pas surveillée.

Outaouais

Plage du Lac-Simon

Les enfants sont rois ici : trampoline, glissades, escalade, bateau pirate et jeu de grimpe les attendent sur la plage du Lac-Simon, située à Duhamel. Et tout le monde y trouvera son compte avec les 2 km de rives de sable fin, et l’eau claire qui incite à la baignade. Des activités nautiques et de la pêche sont aussi offertes pour ceux qui en demandent plus.

Québec

Plage de la Baie de Beauport

À cinq minutes du centre-ville de Québec, la Baie de Beauport est idéale pour s’évader quelques instants aux bords du Saint-Laurent. On s’y baigne (lorsque les conditions le permettent), mais le site offre aussi une panoplie d’activités et d’aménagements: kitesurf, planche à pagaie, voile, kayak, jeux d’eau, terrains de soccer et de pétanque, etc. La Baie de Beauport se révèle être aussi un lieu culturel, des spectacles de Flo Rida et des Dead Obies attendent les visiteurs cet été. Un foodtruck et un bar laitier sont aussi présents sur le site!

Côte-Nord

Plage des Dunes

On doit dévaler une immense dune de sable pour accéder à cette plage. Ce paysage constitue l’un des plus beaux coins de Tadoussac pour contempler le fleuve Saint-Laurent et observer les oiseaux. Les plus aventureux (et courageux!) pourront se baigner dans l’eau froide du fleuve. À marée basse, place à l’exploration de la grève qui recèle des coques, oursins, crevettes et moules. La plage n’est pas surveillée.

Îles-de-la-Madeleine

Plage de la Grande-Échouerie

Avec son sable chaud qui s’étend à l’infini, la plage de la Grande-Échouerie, dans le secteur de Grosse-Île, offre selon certains les eaux les plus chaudes de l’archipel. À la pointe on peut y observer des phoques qui jouent dans l’eau. Si la mer est agitée, on se contente de profiter du soleil ou même de visiter quelques grottes à marée basse. Les kayaks, les kite surfs et les planches à voile sont aussi les bienvenues sur le site. Plusieurs services sont disponibles : douches, toilettes et tables à pique-nique.

