15 terrains de camping parfaits pour les familles

Camping Newman Sound du parc national Terra-Nova, Terre-Neuve-et-Labrador

Marcher dans l’un des onze sentiers panoramiques, pagayer en longeant le littoral accidenté (tout en admirant des icebergs!) et se rafraîchir dans l’étang Sandy… Voilà autant d’activités incontournables lors d’un séjour au camping du parc national Terra-Nova – un parc méconnu, mais qui vaut la peine d’être découvert!

Plus d’info ici

Camping Hidden Hilltop, Nouvelle-Écosse

Le plus jeune adore cajoler les animaux de la ferme? L’aînée souhaite assister à un concert de musique? Tous se plairont à ce camping. Chaque fin de semaine se déroule suivant un thème (Olympiques, country, etc.) et des soirées dansantes sont organisées pour divertir petits et grands tout au long de l’été. Nadine et Bert, les propriétaires, ont voulu créer un camping pour les familles. Leur slogan – «l’endroit où les enfants veulent amener leurs parents» – ne pourrait être mieux choisi!

Plus d’info ici (en anglais seulement)

Camping du parc provincial du Mont-Carleton, Nouveau Brunswick

Les animaux de compagnie sont les bienvenues dans ce camping charmant situé au bord du lac Nictau. En plus d’avoir des installations comme des douches et une cuisine abritée, le camping possède un terrain de jeu et une plage, de quoi charmer tous les membres de la famille.

Plus d’info ici

Camping Lac des Plaines, Québec

Situé dans les basses Laurentides, à seulement 30 minutes de Montréal, le camping offre la tranquillité de la campagne et la possibilité aux enfants de participer à des activités chaque jour, que ce soit à la plage, à la piscine, au mini-golf, au parc ou… au bar laitier!

Plus d’info ici

Camping rustique Orford, Québec

Le cadre rustique et sauvage du camping charmera les familles amateures de nature. Établi en pleine forêt, il offre l’intimité recherchée par plusieurs campeurs. De plus, il est situé près du parc national du Mont-Orford où plusieurs activités de plein air sont offertes. À noter: le camping invite chaque samedi des conteurs, une soirée magique!

Plus d’info ici

Camping de la rivière Nicolet, Québec

L’activité principale ici… la descente de la rivière Nicolet sur tube! La marmaille se réjouira de parcourir la rivière à bord d’une embarcation et de se laisser mener par les flots. On ajoute à cela un parc de jeux gonflables, une mini-fermette, une piste de vélo et une piscine, et on est assuré de passer des vacances mémorables.

Plus d’info ici

Camping Valcartier, Québec

Le camping Valcartier, près de Québec, a tout pour amuser les enfants. Une piscine, une salle de cinéma, des terrains de volleyball et de badminton, une salle d’arcades et, surtout, le Parc aquatique Valcartier et le Bora Parc, situés à deux pas. Plaisir assuré!

Plus d’info ici

Camping du parc national de l’Archipel-de-Mingan, Québec

Le camping est réservé ici aux aventuriers! Une trentaine d’emplacements de camping répartis sur 6 îles sont accessibles seulement par bateau. Et, on n’y trouve ni eau potable ni service de restauration. Mais quoi de mieux pour admirer les géants de calcaire de l’Archipel-de-Mingan, sur la Côte-Nord. À l’horizon, des baleines, des phoques, et des colonies d’oiseaux marins plongent et batifolent dans l’eau. Plusieurs activités sont à mettre au programme, dont des randonnées de découverte de la flore, et des activités nautiques comme la plongée sous-marine.

Plus d’info ici

Camping du parc de Gros-Cap, Québec

Offrant une vue imprenable sur la mer, le camping situé aux Îles-de-la-Madeleine, est le lieu tout indiqué pour profiter des sports nautiques (kayak de mer, planche à pagaie, voile, kitesurf). Deux plages (une petite plage et une grande) feront le plaisir des baigneurs. Les enfants voudront assurément prendre part à l’atelier de construction de châteaux de sable. Une épicerie, une poissonnerie et un restaurant se trouvent à proximité pour se ravitailler.

Plus d’info ici

Camping du Yogi Bear’s Jellystone Park, Ontario

À quelques kilomètres des chutes du Niagara, le camping offre de nombreuses installations dont les enfants raffoleront: un énorme trampoline gonflable, une glissade d’eau vertigineuse, une piscine, un mini-golf, des terrains de basketball et de volleyball, et plus encore! Des visites guidées sont organisées à partir du camping pour admirer de plus près les impressionnantes chutes, la plus grande attraction touristique du pays.

Plus d’info ici

Camping Bon Echo Family, Ontario

Le camping Bon Echo Family offre un milieu naturel et intime pour les familles qui ont besoin de tranquillité. Une longue plage au bord d’un lac peu profond, idéale pour les tout-petits, rafraîchira toute la famille durant les chaudes journées d’été. À ne pas manquer: une balade en canot et une randonnée sur les sentiers à proximité.

Plus d’info ici (en anglais seulement)

Camping Debonair, Manitoba

Un court trajet en auto sépare Winnipeg de ce site de camping conçu pour les familles. Une plage privée avec une glissade occupera les enfants le jour, et plus tard en fin de soirée, ils seront bien heureux devant un feu de camp.

Plus d’info ici (en anglais seulement)

Camping Kenosee Klassic, Saskatchewan

Ce site, proche du parc provincial Moose Mountain dans le sud-est de la Saskatchewan, propose une panoplie d’activités organisées expressément pour les familles. Chaussés de patins à roues alignées ou les pieds bien plantés sur leurs planches à roulettes, les jeunes s’amuseront sur le sentier qui mène du camping à la plage.

Plus d’info ici (en anglais seulement)

Camping Kinbrook Island, Alberta

Excellent site pour se ressourcer dans les Prairies canadiennes, ce camping offre un lieu de baignade adapté à toute la famille avec le grand lac Newell. Les ornithologues amateurs seront ravis, de nombreux oiseaux, qu’on peut observer de la plage, se posent régulièrement sur l’étendue d’eau. Le camping offre de nombreuses commodités: douches, foyers, toilettes, cuisines abritées et même stations de nettoyage pour le poisson fraîchement pêché sont à disposition de tous.

Plus d’info ici (en anglais seulement)

Camping du parc provincial Alice Lake, Colombie-Britannique

Situé dans la ville de Squamish, ce camping familial offre quatre lacs et une vue imprenable sur la chaîne de montagnes Tantalus. Les jeunes pourront bouger à leur guise: vélo, kayak, planche à pagaie, pêche et randonnée pédestre sauront les occuper tout au long du séjour.

Plus d’info ici (en anglais seulement)