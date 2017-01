5 déodorants sans aluminium réellement efficaces

Smiling young woman applying deodorant on underarm

Lutter contre la transpiration

S’il y a un moment où l’on veut que notre déodorant soit super efficace, c’est bien l’été. Si vous souhaitez éviter les ingrédients qui bloquent la sueur de nombreux déodorants et antisudorifiques sur le marché, sachez qu’il faut un peu de temps pour s’habituer à une marque sans aluminium.

Bien que ces produits diminuent votre protection contre la transpiration, ils neutralisent les odeurs et ont un certain pouvoir absorbant, ce qui permet à votre corps de fonctionner de façon plus naturelle.