Après les festins copieux des fêtes, on a tous envie de manger un peu plus santé. Mais est-ce une raison de se priver de sucré? Bien sûr que non! Ce gâteau aux clémentines, par exemple, est assez léger car on le fait avec de l’huile de riz au lieu de beurre. Il n’en est pas moins moelleux et gourmand, parfait en collation ou pour le petit-déjeuner, servi avec un café au lait. En plus, il se prépare en quelques minutes et dans un seul bol! On peut le parfumer aux clémentines, mais aussi aux oranges et, si on n’a pas d’huile de riz, n’importe quelle autre huile végétale fera l’affaire, comme par exemple l’huile de pépins de raisin ou l’huile de maïs (la seule à éviter est l’huile de sésame, car son goût prononcé masquera l’arôme des agrumes).

Gâteau léger aux clémentines

Préparation : moins de 10 minutes

Cuisson : 25 minutes

6 à 8 portions

Ingrédients

2 œufs

100 ml (3/8 tasse) de sucre

80 ml (1/3 tasse) de lait

280 ml (1 1/8 tasse) de farine tamisée

1 ½ c. à thé de poudre à lever (levure chimique)

60 ml (ou ¼ tasse) d’huile de riz

le jus de 3 clémentines

le zeste d’un demi-citron

Instructions

Préchauffer le four à 185 °C (360 °F). Graisser un moule à gâteau de type Bundt. Battre les œufs et le sucre à l’aide d’un fouet. Ajouter le lait en continuant de mélanger, puis la farine tamisée avec la poudre à lever et le reste des ingrédients. Continuer à mélanger avec le fouet jusqu’à obtenir une préparation homogène. Verser la pâte dans le moule à gâteau et cuire au four environ 25 minutes à 185 °C (360 °F), ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre du gâteau soit sec.

Margherita Romagnoli est l’auteure du blogue La Petite Casserole.