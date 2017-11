Les meilleures villes où élever des enfants dans le monde

Pour établir ce classement, l’agence européenne ABCD a d’abord demandé à des centaines de parents quels étaient les facteurs les plus importants à prendre en compte, selon eux, lorsqu’on décide d’élever une famille en milieu urbain. Et qu’en est-il ressorti? L’accessibilité à la propriété et la qualité des écoles.

Finalement, de cette vaste consultation, on a retenu 15 grands critères d’analyse, dont les lois sur la maternité et la paternité, la sécurité, la qualité du système de santé, l’infrastructure et l’offre d’activités pour les enfants.

Trois métropoles canadiennes figurent parmi les 30 premières positions de ce palmarès :

L’intégralité de l’étude ici.