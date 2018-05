Téléportée dans l’univers trekkie

S.J. Clarkson serait pressentie pour être à la barre du prochain long métrage de la franchise Star Trek. La réalisatrice, connue pour avoir tourné des épisodes de plusieurs grandes séries télévisées comme Orange is the New Black, Dexter et Bates Motel, deviendrait la première femme à occuper ce poste. Aucune date de sortie en salle n’a encore été annoncée pour ce futur chapitre.

Source: Variety