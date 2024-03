Balado : sans tabous avec Varda Étienne

Dans son nouveau balado Je demande pour un ami , l’animatrice aborde des sujets comme les jouets sexuels, les préliminaires et les odeurs corporelles avec humour, en compagnie de personnalités et d’experts.

L’animatrice Varda Étienne n’a jamais eu peur des tabous et elle le prouve encore une fois dans ce nouveau balado intitulé Je demande pour un ami. Elle soumet à des collaborateurs et des spécialistes toutes sortes de questions entourant la sexualité, mais surtout celles que l’on n’ose jamais poser.

« J’ai été très flattée qu’on m’approche pour ce travail, surtout en tant que femme de plus de 50 ans. C’est comme si on n’avait plus de sexualité à mon âge. Pourtant, j’ai une libido et je souhaite avoir une vie sexuelle active jusqu’à la fin de ma vie. J’ai de vraies questions! » souligne-t-elle avec sa passion habituelle.

Le balado s’adresse d’ailleurs à un public de 30 ans et plus, même s’il est susceptible d’intéresser les personnes de tout âge. Les jouets sexuels, l’odeur corporelle et la pornographie sont parmi les sujets abordés de manière décomplexée au fil des épisodes. « Toute l’équipe a participé au choix des sujets. Puisque nous sommes tous de générations différentes, le résultat était très intéressant ! Il y a plein de trucs que je ne savais pas. Je sors des enregistrements en ayant appris quelque chose à chaque fois », explique l’animatrice.

Les humoristes Mélanie Couture, Stéphane Fallu et Mona de Grenoble ainsi que les sexologues Myriam Daguzan-Bernier et Lissa Godin s’attablent tour à tour avec Varda Étienne. Leurs discussions franches ont de bonnes chances de faire rire autant que réfléchir.

Les épisodes de ce balado radio-canadien sont offerts sur l’application Ohdio.