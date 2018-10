Déco: 7 trucs pour mettre du wow dans son appart

Pas évident de personnaliser son espace quand on est locataire et qu’on a des contraintes – il est souvent interdit de peindre, de poser du papier peint ou de fixer quoi que ce soit au mur. Mais en réalité, il existe tout plein de produits sur le marché pour embellir un appart sans qu’on ait besoin de sortir ses pinceaux ni de percer le moindre trou dans les murs. Voici les meilleures façons (et les plus rapides!) d’ajouter une touche perso à sa déco quand on est locataire.

Pellicule décorative pour fenêtre On préserve son intimité sans avoir à installer des rideaux, tout en ajoutant de jolis motifs à ses fenêtres. En prime: la pellicule est amovible et réutilisable. 35 $. Amazon