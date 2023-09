Lulu Hughes : tête-à-tête avec une tendre rockeuse

Derrière l’autrice-compositrice-interprète Lulu Hughes, rockeuse à la voix unique et à l’énergie contagieuse, se cache Louise, éprise de douceur, d’équilibre de vie et de silence. Rencontre avec une femme que rien n’arrête, à part peut-être les araignées…

Les mots qui me définissent

Généreuse, présente pour les autres, pas tuable.

Une passion qu’on ne me connaît pas

Le tricot ! Ma mère était une tricoteuse incroyable, et depuis qu’elle est décédée, je m’y suis lancée moi aussi. J’adore ça. Je fais des choses pour ma fille et mes amis : des tuques, des foulards, des chandails, des ponchos. Je suis très point jersey, par contre. [Rire]

On dit de moi que je suis…

Impatiente. Mais ce n’est pas vrai, au contraire, je suis très patiente. En fait, il y a un avant et un après la maladie [NDLR : Lulu est une survivante de trois cancers]. Avant d’être malade, j’avais peu de tolérance pour l’incompétence. C’était probablement vu comme de l’impatience.

Une vie réussie, c’est…

Une vie équilibrée. Il faut que tout soit bien dosé, rien dans le trop. À une époque, quand je n’avais pas d’enfant, je misais tout sur ma carrière. Je n’étais pas heureuse. Quand j’ai eu ma fille, j’ai tout laissé tomber et j’ai suivi mon mari en Allemagne pour m’occuper d’elle. Et je n’étais pas plus heureuse. L’équilibre…

La musique que j’écoute en ce moment

Le groupe montréalais The Damn Truth, du rock à l’état pur. Sinon, j’aime le folk doux de Ray LaMontagne et de Norah Jones. Et je suis encore une grande fan de Led Zeppelin. Ma sonnerie de téléphone, c’est « Whole Lotta Love » ! Cela dit, je n’écoute pas tant de musique que ça. Chez moi, c’est le silence. La musique, je l’écoute dans l’auto.

La pire épreuve de ma vie

Perdre ma mère. C’est ce qui m’a fait le plus de peine. On a été malades toutes les deux en même temps, alors je ne me suis pas trop concentrée sur moi. C’est comme si cela a fait en sorte que c’était moins pire pour moi. Je donnerais n’importe quoi pour la ravoir.

Une chose que j’aimerais apprendre

J’aimerais me débrouiller mieux en rénovation. En ce moment, je fais des rénos chez nous et j’attends après tout le monde. Bref, apprendre à faire les choses qu’on confie normalement à d’autres, la plomberie, l’électricité…

Le parfum que je porte

Apogée, de Louis Vuitton. Un cadeau que m’a offert une bonne amie.

Une émotion qui me colle à la peau

Le bonheur. C’est une émotion ou un état ? Être juste bien, ni trop de bonne humeur, ni pas assez. Ben oui, je pourrais avoir plus de ci ou de ça, mais ça changerait quoi, au fond ? Je veux juste être bien, tout simplement.

La personne qui me touche le plus au monde

Voir quelqu’un faire le bien me touche profondément. On vit dans une époque où tout le monde dit que l’humain n’est pas bon, que tout est de la merde. C’est faux. Il y a beaucoup de bonté et ça vient me chercher.

Une folie que j’aimerais faire avant de mourir

Je ne pense jamais à ça. Je ne suis pas très intrépide. Je ne conduis pas vite, c’est déjà beau que j’aie une moto ! J’ai eu mon permis de conduire de moto à 50 ans, parce que je suis devenue porte-parole de la Ride de Filles, événement caritatif pour la Fondation cancer du sein du Québec. Mais à l’époque, ça ne m’intéressait pas, alors qu’aujourd’hui j’adore ça !

Un défaut que j’avais et que j’ai corrigé

Ma trop grande spontanéité. Avant, quand je voyais un épais, j’avais vite tendance à le lui dire. Aujourd’hui, je me retiens. Même si je le pense encore. Sacha Guitry disait : « Si les gens qui disent du mal de moi savaient ce que je pense d’eux, ils en diraient davantage. » Maintenant, je pratique ça.

Pour gérer mon stress…

Je médite. Et quand je ne le fais pas pendant quatre ou cinq jours, je le vois tout de suite. Je deviens plus tendue, j’ai des idées noires. Si tout le monde méditait, je crois que ça irait mieux sur la planète.

J’ai peur…

J’ai une phobie extrême des araignées. Un de mes ex m’a déjà dit : « Toi, t’es capable d’envoyer chier des Hells Angels, mais t’as peur d’une araignée. » Et c’est vrai…

Vin, cocktail ou bière ?

J’adore la bière. J’aime le vin aussi, mais je ne suis plus capable d’en boire des suites de la radiothérapie.

Un film qui a changé ma vie

Rencontres du troisième type. Depuis mon plus jeune âge, j’ai toujours eu une spiritualité. J’ai été longtemps subjuguée par Jésus et par la présence de vie sur d’autres planètes. Je passais des nuits à regarder le ciel et à me demander si j’allais finir par apercevoir des extraterrestres. Ce film allait dans le sens de ce que je pensais.

Avec qui j’aimerais aller souper

J’aimerais beaucoup aller manger avec Robert Plant, le chanteur de Led Zeppelin. Beaucoup ! Parmi mes plus grandes idoles – Aretha Franklin, Tina Turner et Janis Joplin –, c’est le seul qui soit encore vivant. Je ne dirais pas non à Bono, non plus.

Une femme que j’admire

Toutes celles qui sont restées droites et qui ont dit : « Non, moi ça va être comme ça. » Je pense à Janette Bertrand, qui a tant fait pour nous à une époque où on avait peu de droits. Rien ne pouvait l’arrêter. J’ai beaucoup de respect pour ça. J’ai aussi lu récemment la bio de Katharine Hepburn, et j’ai découvert une femme férocement indépendante.

Les livres sur ma table de chevet

Depuis que j’ai été malade, j’ai lu mon lot de livres sur le self-empowerment [la prise en charge de soi] et la reprogrammation neuronale. En fait, je lis de tout – sauf les romans d’horreur –, mais j’ai une préférence pour la science-fiction : Star Wars, Blade Runner… Je suis une acheteuse compulsive. À la librairie, j’en achète des tas, que j’empile à côté de mon lit, et à un moment donné, je les lis.

J’aimerais que les gens se souviennent de moi comme…

Une bonne personne. Pas juste une bonne chanteuse. C’est primordial pour moi.

À compter du 22 septembre 2023, Lulu Hughes sera en tournée partout au Québec avec son spectacle Built Near the Water. luluhughes.ca

À lire aussi :

Marilou revient à la chanson

Simple comme Sylvain, le nouveau film de Monia Chokri