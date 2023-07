Mara Tremblay et Catherine Durand : le duo Hauterive est né

Mara Tremblay et Catherine Durand sont amies depuis plus de 20 ans. Pour la première fois, les deux autrices-compositrices-interprètes unissent leurs voix sur Hauterive, un album qu’elles ont conçu ensemble de A à Z.

Réunies dans un café de Montréal, les complices se disent reconnaissantes de la sérénité et de la confiance qui ont entouré chaque étape de ce projet. « Je porte ma carrière en solo depuis 25 ans. C’était très apaisant de pouvoir m’appuyer sur une aussi grande artiste que Mara. Je suis fière de cet album qui nous ressemble et qui fait du bien », précise Catherine Durand.

Il y a déjà quelques années que Mara Tremblay tentait de la convaincre de se lancer dans ce duo. « Au début, j’étais un peu résistante, admet-elle. C’est le plaisir de monter sur scène ensemble qui m’a convaincue. »

Son instinct ne l’a pas trompée. Dès le premier jour de collaboration, les chanteuses se sont envoyé des suites d’accords et des mélodies qui sont devenues de petits chefs-d’œuvre.

Ensemble, elles ont composé sept pièces aux sonorités folks et cajuns, qui mettent en valeur leur bagage avec douceur. L’album Hauterive comprend aussi deux reprises, dont une variante de « Woman in Love », écrite pour Barbra Streisand par les Bee Gees, et une traduction de « Take One Last Look » de Tom Waits. « Je lui ai envoyé ma version, et il a accepté qu’on la reprenne. C’est très touchant, d’autant plus que le texte original n’a jamais été endisqué », souligne Mara Tremblay.

Cet été, on aura la chance de voir la complicité et la créativité de Mara et de Catherine sur scène. « On a envie de faire profiter les gens de la magie qui naît quand on joue ensemble », conclut cette dernière.

La tournée Hauterive s’arrêtera notamment le 7 juillet à Rimouski, le 18 juillet à Saint-Hyacinthe et le 27 juillet à St-Hubert.

