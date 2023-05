Marie-Ève Lacasse : l’écrivaine qui réinvente nos modes de vie

Lorsque Thomas Cassar disparaît sans laisser de traces, Claire, sa femme, se réfugie avec ses deux meilleures amies dans une commune autosuffisante et affranchie des codes de la société capitaliste et hétéropatriarcale.

Convoquées au commissariat, les trois femmes racontent chacune leurs derniers moments avec Thomas et leur vision d’un monde plus juste, plus libre, plus beau. Avec Les Manquants, Marie-Ève Lacasse signe un roman dystopique aux parfums révolutionnaires. Entretien.

Les événements sont racontés à travers les dépositions de trois femmes qui ont connu Thomas. Pourquoi avoir choisi ce format ?

L’idée m’est venue lorsque j’ai visionné le film Rashomon (1950), d’Ashira Kurosawa, dans lequel les personnages s’adressent directement à la caméra. Le lecteur est toujours dans une position de jugement. Plutôt que de l’invisibiliser, j’ai choisi de l’inclure en lui donnant le rôle du policier. Chacun des personnages témoigne de son expérience et de sa perception. À travers leurs couleurs, leurs obsessions, leurs révélations, on avance petit à petit dans l’histoire. Le lecteur est appelé à trancher, à distinguer le vrai du faux. Cette forme donne au livre une ambiance de polar, même si ce n’en est pas un.

Les trois héroïnes, Claire, Hélène et Joan, choisissent de revenir à l’essentiel, de fuir la ville pour se réfugier dans une commune en nature, et de se libérer des contraintes du mariage, du couple et des attentes de la société. Vous vous intéressez souvent aux marges et aux personnages qui les investissent dans vos romans. Pourquoi ?

Le rôle des artistes et des écrivains n’est pas de faire de la politique et de trouver des solutions concrètes. C’est de proposer des mondes dans lesquels on mobilise des affects qui donnent envie de changer les choses. J’ai voulu bâtir un monde qui serait désirable, dans lequel la mise en commun des avoirs, des outils de production, des habitats et des manières de s’alimenter et de boire soit agréable, pas effrayante et pas liée à la perte de privilèges et de confort. Mes personnages envisagent aussi leurs besoins affectifs à l’extérieur du prisme du couple hétéropatriarcal, et vivent donc dans un monde beaucoup plus libre et égalitaire.

Votre parcours est pour le moins singulier. Vous avez publié votre premier recueil de nouvelles, Masques, à 14 ans, sous le pseudonyme de Clara Ness. Comment cette première publication a-t-elle vu le jour ?

Fille unique dans une famille sévère et contrôlante où il n’y avait pas beaucoup de joie de vivre, je n’étais pas une enfant très heureuse. Les études étaient le seul moyen de me sortir de cet isolement. J’ai trouvé mon salut dans la littérature, où je pouvais écrire des trucs dégueulasses, horribles, des névroses et des histoires d’horreur. L’objectif d’être publiée est devenu pour moi une forme de pouvoir, une manière de me réaliser. Je n’ai pas eu une adolescence très commune. Tout tournait autour du travail, de la solitude et de la tristesse.

En 2003, vous avez quitté le Québec pour déménager à Paris, où vous résidez toujours. En plus de votre métier d’écrivaine, vous êtes journaliste spécialisée en vins au quotidien Libération. Le personnage de Claire, dans Les manquants, est d’ailleurs viticultrice. Qu’est-ce qui vous fascine dans ce domaine ?

La nourriture, la façon dont on s’alimente et le rapport qu’entretiennent les gens avec leurs agriculteurs sont un miroir d’une société, une clé de lecture du monde. J’aime aborder cet univers d’un point de vue social et politique. Je m’intéresse aux petits domaines, à l’agroforesterie, à l’impact du réchauffement climatique sur les terres agricoles, et aux gens qui, d’une manière ou d’une autre, remettent en cause nos modes de vie.

