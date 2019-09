Mont Tétons: le souffle d'espoir d'Anick Lemay

Lorsqu’elle a reçu un diagnostic de cancer du sein, en 2018, Anick Lemay a eu l’impression de se retrouver devant un immense gouffre. « J’avais beau fouiller le web pour trouver des informations sur ce qui m’attendait, je ne trouvais rien. C’est vraiment terrifiant comme sentiment », dit-elle.

Pour remédier à ce vide informationnel et alléger les craintes de toutes celles qui passeront par les mêmes épreuves qu’elle, Anick a eu l’idée d’expliquer d’un point de vue pratique chaque étape de la maladie. Ainsi est né le documentaire MONT TÉTONS: un guide de survie.

La comédienne et réalisatrice y suit cinq femmes, toutes à des stades différents de leur cheminement: le diagnostic, les tests préopératoires et l’opération, la chimiothérapie, la radiothérapie et la reconstruction mammaire.

« Si je suis tombée malade seulement pour pouvoir montrer ces images, ça en aura valu la peine, affirme Anick. Je suis touchée de voir la solidarité de ces cinq femmes qui sont prêtes à dévoiler leur intimité pour donner au suivant et offrir la chance à d’autres de regarder vers la lumière et de trouver un peu d’espoir. »

À voir le 30 septembre, 19 h, sur la chaîne Moi et Cie.

