Burberry, Her

Londres est une capitale audacieuse, vibrante et décalée. Traduction olfactive du maestro Francis Kurkdjian pour Burberry: des petits fruits gourmands (cassis, myrtille et framboise), de la violette, du jasmin et un fond musqué. Et une porte-parole irrévérencieuse: la top-modèle et actrice Cara Delevingne. La boucle est bouclée.

Eau de parfum Her, Burberry, 108 $ les 50 ml