4 soins réparateurs et apaisants

Sérum Cicaplast B5 Ultra Repair de La Roche-Posay

56 $ les 30 ml

La gamme Cicaplast de la maison française La Roche-Posay – reconnue pour soigner les petits bobos depuis près de 20 ans – s’agrandit avec ce sérum gélifié renfermant de l’eau thermale et un taux appréciable de 10 % de vitamine B5, composante réputée pour ses propriétés adoucissantes et anti-déshydratation. Si une seule application suffit généralement pour estomper l’inflammation, on peut aussi s’en enduire régulièrement pour s’armer, entre autres, contre les effets de la pollution et de nos douches toujours trop chaudes.

Acheter maintenant

Crème réparatrice 5 ceramides + prebiotic de Reversa

62 $ les 50 ml

Pour que nos minois fragilisés reprennent des forces, il faut chouchouter la couche protectrice de la peau et rééquilibrer son microbiome. Deux fonctions que ce soin riche, notamment chargé de céramides, de lipides naturels redensifiants et d’un ferment prébiotique antioxydant, promet de remplir. Sa formule onctueuse couvre d’ailleurs le derme d’un sublime voile velouté.

Acheter maintenant

Gel phytocorrecteur de SkinCeuticals

102 $ les 30 ml

Cet élixir aqueux enrichi d’acide hyaluronique hydratant et d’extraits botaniques rafraîchissants (thym, olive, concombre) est conçu pour calmer l’inflammation en éclaircissant le teint, tout cela sans effet graisseux. On l’applique, par exemple, sur les zones qui s’embrasent après un effort physique. Et, oui, même les peaux sujettes à la rosacée peuvent compter sur ce précieux allié anti-irritation.

Acheter maintenant

Baume Hydralia d’Odénium

43,99 $ les 50 g

À bas la sécheresse et les tiraillements dus à l’inflammation ! Ce beurre régénérant 100 % naturel fait à la main chez nous avec de l’huile de lavande et de chanvre – des acides gras riches en vitamine A, D et E – ainsi que du beurre de karité biologique provenant de fournisseurs canadiens apaise l’épiderme, tout en bonifiant son élasticité. Comme il s’avère très gras, on préfère en étaler une noix – qu’on frictionne d’abord entre les mains – avant le dodo. Au réveil, la peau revitalisée est d’une douce ur inouïe.

Acheter maintenant