Beauté: nos produits préférés de l’année

Palette d’ombres à paupières Velours, nuances Romantic, Beautycounter, 62 $

Une palette allégée de neuf fards à paupières — juste assez pour contenter les envies des filles qui se maquillent peu comme moi! Les nuances neutres et chaleureuses, entre rosé et champagne, avec une pointe de brun truffe, flattent le regard tel un éclairage tamisé à la chandelle. On aime ça. Le petit boîtier carré est en carton: belle initiative écoresponsable de la fondatrice new-yorkaise Gregg Renfrew, qui a identifié plus de 1 500 ingrédients toxiques exclus à jamais de ses produits.