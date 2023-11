Sauces piquantes : nos coups de coeur

La dynamite

La sauce Calypso, signée par la montréalaise La Pimenterie, est faite à base d’ananas, ce qui lui confère un petit côté exotique qui séduit. Présentant un bel équilibre entre les saveurs sucrées et pimentées, elle laisse en bouche une chaleur agréable et enveloppante.

Sauce Calypso de La Pimenterie, 11,99 $ les 148 ml. Supermarchés, épiceries fines et lapimenterie.com

Le feu d’artifice

D’un goût plutôt doux (tout étant relatif), la sauce piquante à l’ortie – une plante médicinale – de Gourmet sauvage, entreprise familiale établie à Mont-Blanc, dans les Laurentides, fait une place subtile aux saveurs boréales. Sirop d’érable, vinaigre de cidre, pousses de sapin et, bien sûr, ortie : voilà une sauce aux notes végétales bien nettes et à l’accent québécois typique.

Sauce piquante à l’ortie de Gourmet sauvage, 13,50 $ les 150 ml. Épiceries fines et gourmetsauvage.ca

Le volcan

Même si elle est onctueuse, qu’elle sent le ketchup aux fruits et qu’elle contient du miel, il ne faut pas accorder sa confiance trop vite à cette sauce piquante produite par Miels d’Anicet dans les Laurentides. Le sucre qu’elle présente en attaque cède vite la place – toute la place – à la puissance des piments forts qu’elle contient. Et on en redemande !

Sauce piquante + miel de Miels d’Anicet, 12,95 $ les 150 ml. Supermarchés, épiceries fines et mielsdanicet.com

La bombe nucléaire

Avec sa sauce piquante fermentée J’ai l’doua, Mthell ne fait pas les choses à moitié. Pour la concocter, la petite entreprise de Pointe-aux-Trembles, à Montréal, a choisi une vingtaine de piments parmi les plus forts au monde, dont le carolina reaper, le moruga scorpion et le scotch bonnet. Résultat : une langue en feu, un nez qui coule, quelques larmes… et beaucoup de plaisir !

J’ai l’doua de Mthell, 13,99 $ les 150 ml. Épiceries fines et mthell.shop

