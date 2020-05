Rosé: 10 vins pour célébrer les beaux jours

Rosé de voyage

Impossible de se tromper avec ce rosé du Languedoc produit par Laurent Miquel. Il épate avec son prix doux et enjôle les papilles avec sa texture grasse. Cette cuvée est élaborée avec de vieilles vignes de syrah, de grenache et de cinsault dans la région de Saint-Chinian. Ses parfums de fines herbes et de melon font voyager. Ils rappellent l’odeur des marchés du sud de la France. En bouche, l’équilibre est remarquable. L’attaque est rafraichissante et la finale, bien ronde. Idéal avec les brochettes de poulet et les salades de tomate.

Cazal Viel Vieilles Vignes, SAQ 10510354, 12,65$