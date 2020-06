10 vins québécois à découvrir cet été

Il n’a jamais été aussi facile – et délicieux! – de boire local. Voici 10 vins pour faire le tour du Québec tout en restant chez soi. On les trouve à la SAQ ou on les commande directement au vignoble…

Tout en fraîcheur

Au pied du mont Yamaska, en Montérégie, la famille Guertin cultive la vigne depuis 20 ans. Elle vinifie plusieurs cuvées, dont ce blanc aromatique qui fera un tabac avec les salades de légumes. La cuvée Daumeray est un assemblage de vidal, de frontenac blanc et de seyval. Les notes de fruits exotiques, de citron et de fleurs remplissent le verre. Une fois en bouche, l’attaque est vive et rafraîchissante.

Les Artisans du Terroir Daumeray Québec 2018, SAQ 14161702, 16,25$

Soif de rosé

Tout nouveau, tout beau, le vignoble Saint-Pierre a ouvert ses portes à l’été 2019 dans l’île d’Orléans. Déjà, la qualité de ses vins est épatante. Coup de cœur pour la cuvée Rosée matinale, un vin rosé à base de radisson, de marquette, de frontenac blanc et de vidal. Ses parfums de pamplemousse rose se retrouvent aussi bien au nez qu’en bouche. C’est délicat, sec et floral. Un pur délice !

Rosée matinale 2019, Vignoble Saint-Pierre, 16,45$

Festif

L’expression «dans les petits pots, les meilleurs onguents» ne pourrait être mieux choisie pour définir ce mousseux vendu dans une bouteille de 500 ml. Il est produit à Dunham par le vigneron Stéphane Lamarre. Il embouteille ce vin un peu avant la fin de la fermentation. De fines bulles se retrouvent ainsi emprisonnées dans la bouteille. Pschitt, une fois la capsule enlevée, les arômes d’agrumes et de fruits mûrs envahissent le verre. C’est frais et tendu sur les papilles. Le format est idéal pour l’apéritif.

Atout blanc «petnat», Château de cartes, 500 ml, 18$

Tout léger

Léger, fruité, épicé et bio, ce rouge provient de l’île d’Orléans où la famille Demers produit du vin depuis bientôt 10 ans. La majorité de sa production est consacrée aux vins mousseux qu’elle vinifie comme en Champagne. Le domaine élabore également un rouge à base de marquette et de baco noir absolument délicieux. Ses parfums de framboise et de canneberge sont invitants. En bouche, il est peu tannique et gouleyant. Disponible dans plusieurs épiceries spécialisées partout au Québec.

Fraicheur du Fleuve 2018, Seigneurie de Liret, 20$

Bombe fruitée

La région d’Hemmingford, dans le sud du Québec, est bien connue des touristes pour son parc animalier et son poste frontalier. Mais elle regroupe également une douzaine de vignerons dont les Vignes des Bacchantes. Le vigneron Sébastien Daoust y élabore plusieurs cuvées dont ce rosé gourmand et fruité à base de maréchal foch et de seyval. Les arômes de fraise et de framboise tapissent le palais. Pour accompagner le dessert aux fraises de saison ou tout simplement à l’apéritif, les deux pieds dans l’eau.

Les Bacchantes Rs1 2018, SAQ 14382329, 15,95$

Pour faire jaser

Du vin orange québécois? Bien sûr! Plusieurs domaines du Québec utilisent cette technique de vinification qui consiste à élaborer un blanc comme un rouge, soit en macérant les peaux de raisin avec le jus. Résultat: la robe est subtilement orangée et le vin est plus costaud en bouche. Le vignoble Val Caudalies, à Dunham, produit un vin orange à base de frontenac. Il sent bon les agrumes et les fleurs. Son attaque fruitée se fond dans une texture agréable et souple. Il est parfait pour mettre une touche de chic au fameux poulet rôti sur cannette de bière.

Val Caudalies, Vin orange 2019, 30$

Pour changer du Kim Crawford

Ce blanc du Québec prend des airs de sauvignon avec ses parfums d’agrumes et de fines herbes fraîches. À base de seyval, une variété hybride répandue dans la province, il charme avec son attaque vivifiante et ses arômes de pêche. Pour accompagner des sushis ou des crustacées, ce vin de la Montérégie sera la vedette de la soirée. Surtout à ce prix doux.

Vignoble du Marathonien 2019, SAQ 11398325, 15,70$

Un air d’été… rosé

Tout près du lac Deux-Montagnes, dans les Basses-Laurentides, le vigneron Daniel Lalande a fondé un deuxième vignoble: La Cantina. Il y élabore ce rosé aux parfums de pêche et d’orange sanguine. Une fois en bouche, le charme continue. À des notes fruitées s’ajoutent une texture ronde. Avec un tartare de saumon et une salade de concombre, ce sera divin!

Vignoble La Cantina, vin rosé C 2019, 13,92$

Pour se gâter

L’Orpailleur est incontournable au Québec: il est l’un des plus anciens et des plus grands vignobles de la province. Vous pensez bien le connaître? Le domaine réserve encore des surprises. Il a planté des variétés européennes dont les vins valent le détour, en particulier le rouge à base de cabernet franc. Ce cépage typique de la Loire en France, en met plein le palais dans ce vin du Québec avec ses notes de fruits noirs, de poivron et d’épices douces. Les tannins massifs font place à une finale juteuse qui donne envie de s’en servir un deuxième verre. Wow!

Orpailleur, cabernet franc 2017, 29$

Blanc de grillades

Stéphanie Thibodeau et Pier Cousineau ont acheté le vignoble l’Ardennais il y a quelques années dans les Cantons-de-l’Est. Ils ont donné un coup de jeune à l’entreprise viticole. Ça se remarque aussi bien sur les étiquettes que dans la bouteille. Pour accompagner les classiques brochettes de poulet sur le grill, la cuvée Vert-bois fera l’affaire. À base de seyval blanc, élevé en fût de chêne, les parfums de pomme, de miel et de poire remplissent le verre. Une fois en bouche, les notes épicées se mêlent au goût de zeste d’orange.

Vignoble de l’Ardennais, Vert-bois 2019, 22$