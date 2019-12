10 vins pour recevoir (sans se ruiner)

Pour accompagner la tourtière

Ce vin du Portugal amènera un peu d’exotisme en compagnie de la classique tourtière. Élaboré avec la variété de raisin local castelão, il s’ouvre sur des arômes invitants de fruits rouges et de vanille. Une fois en bouche, le plaisir se poursuit avec des notes d’épices qui se mêlent aux tannins souples. Une surprise sous la barre des 15 $.

Bacalhoa Catarina Péninsule de Setubal 2015, Code SAQ: 14064101, 14,55 $

Pour mettre en valeur la dinde

Le domaine Tawse est l’un des vignobles les mieux établis de la péninsule du Niagara, en Ontario. Son chardonnay est une valeur sûre année après année. Ses arômes de poire, de pomme jaune et de poivre blanc dévoilent une bouche croquante et légèrement vanillée. Un régal au réveillon avec la dinde.

Tawse Chardonnay 2017, Code SAQ : 11039736, 18,95 $

Pour épater la visite

Cette bouteille du Piémont ajoutera une touche chic à table. Elle est élaborée par le domaine Marchesi Alfieri avec de la barbera. Cette variété de raisin est la plus plantée dans cette région d’Italie. Sous sa robe de couleur très opaque se cachent des arômes de cerises mûres et d’épices douces. Sur les papilles, les notes boisées perçues à l’attaque font la place à la rose et à la cerise en finale. Le mariage sera grandiose avec un bœuf Wellington. Pour économiser, on l’achète à la SAQ dépôt et on en profite pour en mettre quelques bouteilles en cave.

Marchesi Alfieri La Tota 2017, Code SAQ : 12102389, 26 $

Pour être original

Les vins d’Afrique du Sud créent toujours la surprise. D’abord, parce qu’ils sont peu connus. Ensuite, parce qu’ils sont bons. C’est d’autant plus vrai avec cette cuvée du vignoble Mullineux. À base de chenin blanc, il s’ouvre sur des notes de coing, de pêche et de fruits mûrs. En bouche, sa finale soyeuse, presque crémeuse, ira de pair avec le saumon en croûte. Ce vin est élaboré avec de vieilles vignes, au rendement plus faible, et selon les règles de l’agriculture biologique. Deux éléments qui justifient sont prix un peu plus élevé.

Mullineux Kloof Street Chenin blanc 2018, Code SAQ : 12889409, 22 $

Pour faire honneur à nos hôtes

Nos hôtes ont passé des heures à cuisiner le ragoût de boulettes et les pâtés pour Noël. Pour leur rendre hommage, on débouche cette cuvée produite dans le Sud-Ouest de la France: La Cuisine de ma mère. Le vigneron Nicolas Grosbois vinifie depuis quelques années à Gaillac où il met en valeur les cépages locaux. Ce rouge gourmand sent les mûres, les bleuets et le thym. Sa bouche est juteuse et fruitée. Il accompagnera à merveille la cuisine de chez nous.

Nicolas Grosbois La Cuisine de ma Mère En vacances à Gaillac 2018, Code SAQ : 13349800, 19,90 $

Pour trinquer avec les fromages



Malgré la croyance populaire, le fromage se marie mieux avec le vin blanc qu’avec le rouge. Cette cuvée du nord de l’Italie est idéale pour convaincre les sceptiques. Au pied des montagnes, près de la frontière avec l’Autriche, le vignoble Alois Lageder vinifie ce pinot blanc d’une grande pureté. Sur des notes d’agrumes et herbacées, le vin est croquant et vif en bouche. Coup de cœur assuré!

Alois Lageder Pinot Bianco 2018, Code SAQ : 12057004, 19,70 $

Pour faire le gros party

Le Douro s’est longtemps démarqué avec son porto, mais c’est maintenant le vin sec qui lui vaut des éloges. On en a la preuve avec ce blanc aux parfums de fruits tropicaux qui rappellent la papaye. En bouche, les notes cendrées ajoutent de la complexité en finale. Wow! Avec son prix doux, on n’est pas gêné d’en servir à volonté.

Cabral Reserva Douro 2018, Code SAQ : 12757692, 13,95 $

Pour mieux déguster le cipâte (ou le cipaille)

Ni le nom, ni la recette, ni l’origine du cipaille ne font consensus. L’accord avec rouge d’Espagne fera toutefois l’unanimité. Le domaine Marta Maté se trouve au cœur du pays dans la région de la Ribera del Duero. Elle cultive depuis 10 ans le tempranillo. Sa cuvée Pixide en met plein le palais avec ses notes de fruits rouges. L’attaque souple et juteuse se complexifie en finale avec des fines herbes. C’est bon!

Bodegas Marta Maté Pixide 2016, Code SAQ : 13485043, 19 $

Pour terminer en beauté

Les vins lourds n’ont plus leur place en fin de repas. Pour réveiller la visite, et ses papilles, on fait sauter les bouchons. Pop! Ce mousseux du réputé vigneron sud-africain Ken Forrester formera un tandem de choix avec la bûche au chocolat. Dans le verre, le vin s’ouvre sur de poire, de miel et de biscuits au beurre. Les bulles sont crémeuses et fines.

Ken Forrester Sparklehorse 2016, Code SAQ : 13630474, 24,90 $

Pour fêter en grand!

Grâce à sa réputation, le champagne est le vin mousseux le plus chic. Mais il est aussi souvent plus cher. Pour épargner quelques dollars, il n’y a qu’une façon: acheter ses bouteilles dans une succursale Dépôt de la SAQ, dont cette cuvée de la maison Drappier. Elle porte la mention « brut nature », car elle ne contient pas de sucre ajouté. Sur les papilles, la tension est vive et le vin sec. Idéal avec les huitres.

Drappier Brut Nature Pinot Noir Zéro Dosage, Code SAQ : 11127234, 52 $

